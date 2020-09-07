原标题：福州首个银坤“圆梦班”开班 60名孩子每年可获5000元资助金

人民网福州9月7日电（吕春荣）7日上午，江苏中远助学帮老基金会捐资设立的福州外国语学校银坤“圆梦班”正式开班，这是基金会在全国捐助开办的第24个圆梦班。

福州外国语学校银坤“圆梦班”开班活动现场。人民网 吕春荣摄

据悉，“圆梦班”是由徐中远先生发起，江苏中远助学帮老基金会资助设立的公益组织，旨在帮助品学兼优的贫困学生完成大学梦、成才梦。今次开班的福建省福州外国语学校“银坤圆梦班”共有60名学生，是江苏中远助学帮老基金会设立福州首个、福建省第四个“圆梦班”。

开班仪式现场，徐中远先生透过视频向首批“圆梦班”的学生送上祝福，并勉励福州外国语学校学子要勇于追梦圆梦。他表示，希望同学们珍惜来之不易的学习机会，不仅要勤奋读书，立志成才，为家乡父老争光，也要胸怀天下，天天向上，在大学毕业、走上岗位之后将爱心接力棒传下去，成为未来的爱心志愿者。

福州外国语学校首届银坤“圆梦班”学生代表兰浩轩表示，一定不辜负徐中远爷爷的厚望，将勇往直前，扬帆远航，自强不息，全身心地投到学习中，以优异的成绩回报爱心人士的关爱。

据了解，“圆梦班”资助基金分为学生学习生活资助资金、教师奖励资金两部分。学生奖励资金为每学年每人5000元，用于解决孩子们课本费、生活费、学习用具费等问题，每年30万元，高中三年合计90万元；教师奖励资金每学年为10万元，三年合计为30万元。

另据了解，进入“圆梦班”必须要同时具备两个硬条件：一是家庭生活贫困，二是品学兼优，中考成绩符合所在高中的录取要求。在符合学校录取的同等条件下，家庭生活贫困的孩子优先。

(责编：李依环、熊旭)