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海外华文教师线上教学忙

2020年09月07日09:07  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　与刚开始接到上网课任务时的焦虑相比，已线上授课近半年的华文教师邹幸霏，如今显得从容了许多。

　　2019年1月，邹幸霏从湖南前往巴西圣保罗华侨天主堂教育集团任教。新冠肺炎疫情发生前，她在集团下属的工具街幼儿园负责托儿班到大班5个班的中文教学任务。

　　受疫情影响，该集团学校从3月16日开始放假，幼儿园的教学工作暂时中断，但集团小学和慈佑学校幼稚班的中文教学一直在进行，只是将形式改成了网上授课。“临危受命”的邹幸霏接过两个小学班和一个幼稚班的中文教学任务，一周要完成15节网课。

　　“以前没上过网课，所以课余时间都在想怎么使用平台，怎么做课件，边摸索边完善。”邹幸霏说，自从开始上网课，工作量更大了。为帮助学生理解课文内容，她每天会花大量时间精心准备形象生动的课件，偶尔还设计课堂游戏。

　　面对低龄的幼稚班孩子，邹幸霏更多的是与家长配合完成教学，即事先让家长们准备实物、字卡等直观形象的教学媒介，线上教学以家长和孩子玩游戏的形式开展。“比如教5的计数，我会预设一个情境——5个娃娃来家中做客，家长要帮助孩子准备相应数量的玩具、碗、勺和食物，使孩子在游戏过程中学习按数取物。”

　　让邹幸霏感动的是，网络课堂打破了时间、地域限制，疫情下华裔学子学习中文的热情不仅没有减退，反而更加高涨。

　　当前，巴西的疫情防控形势仍不容乐观。临近开学季，邹幸霏所在的集团校园开学的日子还未确定。但她与其他几位华文教师在鲜少出门的日子里互相加油鼓劲，一得空就聚在一起研究网课，享受线上教学的乐趣。

　　在泰国春府晚县兴华学校任教的华文教师章舒燕，也在疫情中体验线上教学的别样乐趣。

　　“我的学生大部分是3到5岁的孩子，运用各种图片、实物、音乐、模仿和故事，可以让孩子们亲身体验，激发了他们对汉语的兴趣。”章舒燕说。

　　签到、互动、教学、提问、复习……章舒燕的网络课堂，从刚开始的十余人参与增加到如今的30多人，课程从一周一次变为一周三次。她的坚守付出也感动了家长们。在泰国口罩最匮乏的时候，一位家长专程给她送来20个亲手缝制的布口罩。

　　湖南小伙王玄是老挝万象寮都公学的教师，担任初中二年级和三年级共6个班的中文物理教学。

　　“初中学生一周上18节网课，网上签到人数达到90%以上。”王玄介绍，用钉钉直播上网课的那些日子，他根据线上教学特点，注重授课内容知识性与趣味性结合，增强课堂互动，吸引学生注意力。

　　王玄说，“云端”教学不仅没让老师和学生疏远，这段特殊的经历反而让大家更亲密了。（刘 曼）

　　（据中新社电）

(责编：李依环、孙竞)
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