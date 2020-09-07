满足乡村孩子的阅读期待

馆藏规范、联网便捷的乡村学校图书室，仍是村里娃探索知识世界的重要载体，是追梦旅程中的必要导航

“我的家乡很难看到大海，但是我却从书本上了解到关于海洋的知识。我希望我以后能成为一名海洋探险家。”

这是四川甘孜藏族自治州色达县一名女孩写的信，她喜欢坐在草原上看书。

“我喜欢放学后早早回家，把草拔了，饭吃了，作业完成了，然后就可以安安静静看书了。不同的书仿佛能让人跨越时间和空间，来到不同的世界。”

这是云南丽江宁蒗彝族自治县一名男孩写的信，他住在泸沽湖边。

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关于阅读的力量，人们已经有千百种阐释，但从孩子们的这些信里，我们再次真切感受到一本本图书可以打开多么广阔的梦想。

日前，由中央广播电视总台新媒体平台“央视频”与共青团中央合作推出的融媒体公益节目《一起上书房》走进“三区三州”深度贫困地区，为乡村学校图书室捐赠图书。节目中一封封稚嫩的来信，启发我们思考：乡村学校图书室如何更好满足孩子们的期待？

建设书香社会，阅读设施建设是重要一环。

早在2015年，教育部等三部门就下发了《关于加强新时期中小学图书馆建设与应用工作的意见》，提出到2020年绝大部分中小学要按照国家规定标准建有图书馆。让每一所乡村学校都有一个能满足孩子基本借阅需求的图书室，值得社会各界不遗余力为之添柴加薪。此次公益节目创新形式，联合东方卫视，通过综艺直播在线募捐，汇聚爱心和能量，让我们感到全社会对于乡村孩子阅读需求的关注和支持。

光有了图书室还不够，孩子们还希望藏书更多点、借阅更方便些，他们的期待，就是乡村学校图书室的提升方向。

2019年，教育部印发了全国中小学图书馆（室）推荐书目，要求每年生均新增（更新）纸质图书应当不少于一本，每周开放时间不得少于40小时，还开展了全国中小学图书馆图书审查清理专项行动，停止流通不适宜和外观差的图书，建立捐赠图书工作责任机制，确保捐赠图书质量。种种措施，都是为了确保孩子们有书读、读好书。图书室规模或有大小，图书质量标准应无差别，如此，才能不辜负孩子们的阅读期待。

一间乡村学校图书室对孩子来说意味着什么？

生活在草原的孩子，从这里得知了大海的辽阔。生长在山间的孩子，在这里同步读着同龄人爱看的漫画小说。尽管信息社会每天生产的数据已经以万亿字节计算，互联网也成为人们获取信息的主要手段，但是馆藏规范、联网便捷的乡村学校图书室，仍是村里娃探索知识世界的重要载体，是追梦旅程中的必要导航。无论山多高、海多远，孩子们打开书时，广阔世界就在眼前。（智春丽）

《 人民日报 》（ 2020年09月07日 12 版）

(责编：李依环、孙竞)