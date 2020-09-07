人民网>>教育

满足乡村孩子的阅读期待

2020年09月07日08:57  来源：人民网－人民日报
 

馆藏规范、联网便捷的乡村学校图书室，仍是村里娃探索知识世界的重要载体，是追梦旅程中的必要导航

“我的家乡很难看到大海，但是我却从书本上了解到关于海洋的知识。我希望我以后能成为一名海洋探险家。”

这是四川甘孜藏族自治州色达县一名女孩写的信，她喜欢坐在草原上看书。

“我喜欢放学后早早回家，把草拔了，饭吃了，作业完成了，然后就可以安安静静看书了。不同的书仿佛能让人跨越时间和空间，来到不同的世界。”

这是云南丽江宁蒗彝族自治县一名男孩写的信，他住在泸沽湖边。

…………

关于阅读的力量，人们已经有千百种阐释，但从孩子们的这些信里，我们再次真切感受到一本本图书可以打开多么广阔的梦想。

日前，由中央广播电视总台新媒体平台“央视频”与共青团中央合作推出的融媒体公益节目《一起上书房》走进“三区三州”深度贫困地区，为乡村学校图书室捐赠图书。节目中一封封稚嫩的来信，启发我们思考：乡村学校图书室如何更好满足孩子们的期待？

建设书香社会，阅读设施建设是重要一环。

早在2015年，教育部等三部门就下发了《关于加强新时期中小学图书馆建设与应用工作的意见》，提出到2020年绝大部分中小学要按照国家规定标准建有图书馆。让每一所乡村学校都有一个能满足孩子基本借阅需求的图书室，值得社会各界不遗余力为之添柴加薪。此次公益节目创新形式，联合东方卫视，通过综艺直播在线募捐，汇聚爱心和能量，让我们感到全社会对于乡村孩子阅读需求的关注和支持。

光有了图书室还不够，孩子们还希望藏书更多点、借阅更方便些，他们的期待，就是乡村学校图书室的提升方向。

2019年，教育部印发了全国中小学图书馆（室）推荐书目，要求每年生均新增（更新）纸质图书应当不少于一本，每周开放时间不得少于40小时，还开展了全国中小学图书馆图书审查清理专项行动，停止流通不适宜和外观差的图书，建立捐赠图书工作责任机制，确保捐赠图书质量。种种措施，都是为了确保孩子们有书读、读好书。图书室规模或有大小，图书质量标准应无差别，如此，才能不辜负孩子们的阅读期待。

一间乡村学校图书室对孩子来说意味着什么？

生活在草原的孩子，从这里得知了大海的辽阔。生长在山间的孩子，在这里同步读着同龄人爱看的漫画小说。尽管信息社会每天生产的数据已经以万亿字节计算，互联网也成为人们获取信息的主要手段，但是馆藏规范、联网便捷的乡村学校图书室，仍是村里娃探索知识世界的重要载体，是追梦旅程中的必要导航。无论山多高、海多远，孩子们打开书时，广阔世界就在眼前。（智春丽）

《 人民日报 》（ 2020年09月07日 12 版）

(责编：李依环、孙竞)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

人民网评：开学第一天，祝福中国！ 课堂响起琅琅书声，球场重现龙腾虎跃，曾经暂时停摆的世界，从此真正生动并灿烂起来。 【详细】

原创报道|

王树国：46万导师 如何做好研究生成长成才的引路人 导师既是研究生学术道路的指导者，也是价值观塑造的引路人。如何打造一支高水平、高素质的研究生导师队伍？首期“研究生教育发展新图景”系列报道，我们对话西安交通大学校长王树国。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved