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让中小学竞赛释放更多正能量

张  烁

2020年09月07日08:56  来源：人民网－人民日报
 

规范竞赛活动管理，用好白名单制度，才能让中小学生的兴趣爱好复归其位，帮助一株株新苗茁壮成长

前不久，教育部公布2020至2021学年面向中小学生的全国性竞赛活动名单：中国青少年机器人竞赛、全国青少年无人机大赛等35项竞赛列入其中。这也意味着，对于不在名单上的全国竞赛，地方各级教育行政部门、各中小学校、各类教育机构均不得组织承办。

中小学生需不需要竞赛？答案是肯定的。组织竞赛的初衷在于给学有余力的学生设置“跑道”，让人才在你追我赶中冒出来。竞赛可以成为开展素质教育的抓手，也有利于不拘一格选人才。但曾几何时，各类名目的全国性竞赛过多过滥。有的偏重经济利益，巧立名目乱收费；有的与升学择校相挂钩，给学生和家长带来负担；有的成了指挥棒，导致超前学习、偏难怪题成风，干扰了正常的教育教学秩序。此次教育部公布的白名单，无疑具有鲜明的现实针对性，必将助力竞赛回归育人初衷。

据了解，该白名单将每年动态调整一次。去年白名单首次公布后，一些传统“杯赛”应声而倒，打着竞赛旗号设置的各种辅导班被釜底抽薪。与此同时，教育主管部门着力使竞赛与升学脱钩，2018年起全面取消体育特长生、中学生学科奥林匹克竞赛、科技类竞赛、省级优秀学生、思想政治品德有突出事迹等全国性高考加分项目。同年，教育部《关于面向中小学生的全国性竞赛活动管理办法（试行）》明确规定，“竞赛以及竞赛产生的结果不作为中小学招生入学的依据”。将竞赛与升学分离，切实减轻了学生的学业负担，回应了家长的教育关切，也有助于学校营造风清气正的育人环境。面向未来，应进一步完善机制、加强落实，真正用好白名单制度。

用好这一制度，既要管在明处，也要防到暗处。目前，不少显性加分已取消。按照规定，在竞赛中产生的文件、证书、奖章显著位置，要标注“不作为中小学招生入学依据”等字样。但手握证书，无疑会增加入学择校砝码，对于评优评先、出国申请等都意味着“加分项”。从严监管，突出育人导向，才能避免隐形加分损害教育公平。

用好这一制度，既要管好结果，也要管住过程。据报道，个别竞赛出现小学生家长过度参与等现象，使得科研项目蒙混过关，凸显了赛事监管的缺位。与此同时，还须严防暗收费、乱收费。“零收费”是对白名单上所有竞赛的要求，主办方、承办方不得向学生、学校收取成本费、工本费、活动费、报名费、食宿费和其他各种名目的费用。必须防止一些机构暗度陈仓，通过面向参赛者开展培训或变相推销资料等收取费用牟利。

规范竞赛活动管理，不是一朝一夕的事，必须常抓不懈。用好白名单制度，才能让中小学生的兴趣爱好复归其位，帮助一株株新苗茁壮成长。

《 人民日报 》（ 2020年09月07日 07 版）

(责编：李依环、孙竞)
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