2021年全国考研初试将于12月26日至27日举行

人民网北京9月4日电（孙竞）日前，教育部印发了《2021年全国硕士研究生招生工作管理规定》。《规定》明确2021年全国硕士研究生招生考试初试时间，安排在2020年12月26日至27日（每天上午8:30-11:30，下午14:00-17:00），超过3小时或有使用画板等特殊要求的考试科目在12月28日进行。

根据《规定》，2021年起，全面推进经济类专业学位和学术学位分类考试改革试点，经济类综合能力考试科目将由教育部考试中心统一命题，供金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估等6个经济类专业学位选用，招生单位要统筹考虑本单位实际情况自主选择使用。

《规定》要求，进一步加强调剂工作规范管理，调入专业应与第一志愿报考专业相同或相近，在同一学科门类范围内。初试科目应与调入专业初试科目相同或相近，其中初试全国统一命题科目应与调入专业全国统一命题科目相同。

《规定》提到，原则上学术学位类按学科门类分别划线，专业学位类按专业学位类别分别划线。其中，工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理、审计等7个专业学位将根据实际情况分开划线，不再统一划线。

《规定》明确，2021年全国硕士研究生招生考试的网上报名时间为2020年10月10日至10月31日，每天9:00—22:00。网上预报名时间为2020年9月24日至9月27日，每天9:00—22:00。考生应在规定时间登录“中国研究生招生信息网”浏览报考须知，并按教育部、省级教育招生考试机构、报考点以及报考招生单位的网上公告要求报名。报名期间，考生可自行修改网上报名信息或重新填报报名信息，但一位考生只能保留一条有效报名信息。逾期不再补报，也不得修改报名信息。

教育部要求各地各招生单位统筹做好疫情防控常态化条件下的研究生考试招生工作，鼓励有条件的省份积极推广网上报名确认工作。为帮助考生深入了解招生政策，各研究生招生单位将于9月19日至23日在“研招网”上开展2021年全国硕士研究生招生宣传咨询周活动，届时有关研究生招生单位将在线回答考生提问。

(责编：孙竞、何淼)