六部门：保障乡村教师地位待遇 实现公平而有质量的乡村教育

人民网北京9月4日电（孙竞）日前，教育部、中组部、中编办、国家发展改革委、财政部和人力资源社会保障部等六部门印发《关于加强新时代乡村教师队伍建设的意见》，聚焦短板弱项，有针对性地提出创新举措，在脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的大背景下，实现乡村教师可持续发展助力乡村振兴，推动实现公平而有质量的乡村教育。

《意见》着力提高乡村教师综合素质，激发教师奉献乡村教育的内生动力，提升乡村教师职业发展力。要求加强师德师风建设，提升思想政治素质，厚植乡村教育情怀，发挥乡村教师新乡贤示范引领作用。要求创新教师教育模式，坚持以乡村教育需求为导向，加强定向公费培养，建强面向乡村学校的师范生委托培养院校。要求加强乡村教师培训，构建各级教师发展机构、教师专业发展基地学校和“三名”工作室五级一体化乡村教师专业发展体系。要求发挥5G、人工智能等新技术助推作用，深化师范生培养课程改革，实施中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0，加强县域内教育资源公共服务平台建设。

《意见》着力深化乡村教师管理改革，缓解乡村学校人才短缺问题，提升乡村乡村教师职业供给力。坚持创新挖潜编制管理，鼓励地方探索建立教职工编制“周转池”制度，挖潜乡村教师编制配备，通过统筹配置和跨市县、跨学科等调整力度，调整乡村学校编制。坚持畅通城乡一体配置渠道，健全县域交流轮岗机制，深入推进“县管校聘”改革，同时完善双向交流轮岗机制，促进城乡一体流动。多种形式配备乡村教师，探索构建招聘、支教等多渠道并举，多层次人才到乡村任教的格局。坚持拓展职业成长通道，职称评聘向乡村倾斜，允许乡村学校按照所教学科评聘职称，“定向评价、定向使用”。坚持乡村教育带头人培养，提升乡村校长队伍整体素质，全面实施中西部乡村中小学首席教师岗位计划。坚持创造多元发展空间，实施好“农村学校教育硕士师资培养计划”，教育系统“鹊桥计划”等政策。

《意见》着力保障乡村教师地位待遇，让乡村教师享有应有的社会声望，提升乡村教师职业保障力。强调社会地位提升。建立联席会议制度，重点研究乡村教师队伍建设问题。为更多优秀乡村教师参与乡村治理、推动乡村振兴提供多种渠道。加大荣誉表彰和宣传推介力度，向乡村教师倾斜。强调工资待遇落实。确保平均工资收入水平不低于或高于当地公务员平均工资收入水平。完善绩效工资政策，对乡村小规模学校、寄宿制学校、民族地区、艰苦边远地区学校给予适当倾斜。全面落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策，依据学校艰苦边远程度实行差别化的补助标准。逐步完善乡村教师住房、医疗、救助等政策保障，不断提高乡村教师获得感。强调优化青年教师发展环境，促进专业成长，实施多种形式的乡村教师成长项目。丰富精神文化生活，引导青年教师主动融入乡村社会。

下一步，将加强统筹力度，建立教育部门牵头，编制、发展改革、财政、人力资源社会保障等部门协同机制，形成工作合力。明确责任主体，加强经费保障，确保各项政策措施落到实处，努力造就一支热爱乡村、数量充足、素质优良、充满活力的乡村教师队伍。

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