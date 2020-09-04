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又是一年开学时（观学子）

 孙亚慧

2020年09月04日13:59  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　9月1日，全国大中小学迎来秋季开学，马路旁能看到学生模样的少年三三两两、行色匆匆。对于被疫情深度影响的学生们来说，生活终于回归正常、与校园阔别重逢、教室里又重新变得热闹，今秋的“开学第一课”弥足珍贵。

　　此刻，国外不少学校也已复课，海外学子们收拾好行囊，准备迎接新学年的开始。与国内学生相比，这一年，他们的留学之路相较往日或许会面对更多不确定性因素。

　　“学海无涯苦作舟”，疫情之中，曾有海外学子无奈地这样打趣自己。

　　的确，这一年对一些中国留学生来说并不太好过，海外疫情形势严峻，授课线下转线上，还要面对某些海外的不理智声音，有的甚至回国后还要承受网络上的一些污名化与非议。

　　但对于绝大多数国人而言，他们在疫情中看到了中国留学生展现出的时代担当，从战疫“上半场”到“下半场”，海外学子的身影始终没有缺席，他们的战疫表现令人难忘。

　　如今校园重启，面对海外疫情与复杂的国际形势，海外学子又掀开了负笈求学新的一页。

　　近日，全球高等教育分析机构QS就新冠疫情如何影响学生留学意愿，面向约3万名来自中国、欧盟、印度和北美地区的留学生展开调查。受访留学生中，50%以上留学计划受到疫情影响，其中，66%的中国留学生表示受影响，而当被问及是否会继续留学之路时，确定取消留学计划的中国留学生仅有4%，绝大多数学生的留学想法没有改变，中国留学生的求学步伐并未动摇。

　　目前，中国是世界最大的国际学生输出国，海外留学生总人数约160万，占全球留学生总数的14%。从国家层面看，前往海外留学是国家间人文交流的重要组成部分；从个人角度看，海外留学是丰富人生经历、学习先进知识和技术的有效途径。

　　几十年来，不少归国留学生成为国内诸多行业的领军人物和中坚力量，成为填补与缩短中国与西方发达国家在经济、科技、文化等领域空白与差距的领头雁，他们为推动东西方文明的融合与交流做出了积极贡献。

　　开学了，是新的起点，也是新的挑战。前行路上的小波折不会影响留学生的前进方向，带着一双求知的眼睛启程，去完成学业。

　　乘风破浪吧，海外学子！

(责编：郝孟佳、熊旭)
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