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录取后，他们选择延期入学——

入学之前这一年

杨 琳 孙亚慧

2020年09月04日13:59  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　如今，杨心怡已如愿就读于丹麦皇家音乐学院，一年的等待有了令人满意的结果。

　　张琪在澳大利亚猎潜。

　　正式开启留学生涯之前，我能做些什么？

　　如今，延期入学在留学生群体中并不鲜见。一些“准留学生”在拿到海外院校录取通知后不急于入学，而是根据自身情况，选择在国内或海外工作、生活一段时间，积累一定社会经验和个人阅历后再继续深造。在这段时间里，有的学生锤炼语言水平为留学蓄力、有的学生通过工作实践提升个人能力、有的学生前往留学目的国之外的国家开阔眼界……人生的精彩故事，也在这段时光中不断上演。

　

　　保持好奇 丰富自己

　　2017年，还在国内读大四的张琪成为了上海第一届好奇柜展览的志愿者，活动期间她遇见了许多有趣的艺术家，有蒸汽昆虫设计师（一种以蒸汽朋克艺术与昆虫标本相结合的艺术品——编者注）、有电表师……这些匠心独运、风格各异的艺术家们对所在领域的热爱深深感染了张琪，也让她意识到，人生原来可以有这么多种可能性。

　　“学生时代的试错成本相对来说是最低的。”张琪说。在那时，她刚刚获得了几所英国高校研究生的录取通知，左右权衡之下，张琪决定延迟入学，拿出一段时间去体验不一样的人生。

　　抱着这样的想法，本科毕业后，张琪踏上了前往澳大利亚的旅程，在陌生的国度开始了自己的“寻找之旅”。

　　在墨尔本的两年里，张琪体验了许多新鲜事物。她试过从10000多英尺的高空跳伞、也曾试过海底猎潜；她学会了做咖啡、调酒、印度海娜手绘；她当过F1赛场的志愿者、在当地做过主持人、还去雪地靴商店当过售货员……谈起这些经历时，张琪至今仍觉得回味无穷。

　　“每一段经历都是宝贵的，它们让我变得更独立、自信，让我可以更从容地拥抱生活，也学会去包容不同的文化。”在张琪看来，这段时光甚至让她的性格完成了蜕变，现在的她已经是英国杜伦大学的研究生，但探索未知世界的脚步却不曾停歇。

　　登上讲台 提升自己

　　2019年，高梦琪收到了英国诺丁汉大学的录取通知。她申请的是口译专业，对雅思分数要求很高，考虑到自身情况，高梦琪并未选择立即入学，而是想拥有更好的语言基础并积累一定社会工作经验后，第二年再赴英就读。

　　既可以积累工作经验，又不懈怠英语学习，当一名英语老师便是两全其美的选择。经历了过五关斩六将的层层面试，高梦琪成功入职新东方，成为一名雅思写作老师，但这仅仅是开始。面试通过后还有为期1个月的生存培训，其间随时有“打包走人”的可能，生存培训之后还有一系列备课培训、上课考核，一天至少6小时的备课让高梦琪几乎没有了闲暇时间。

　　“让我印象最深刻的是每一次考核。考核前一周要整理教学片段、准备教学内容与工具，考核当日怀揣一颗万分紧张的心上台，试讲完成后被台下导师一顿狠批，再重新修改。一周后再重复这样的过程。”高梦琪苦笑说。

　　高梦琪坦言，高强度的教学工作一开始有些吃不消，但这大半年的时间让她从“教学小白”成长为一名真正的英语讲师，也为她之后顺利融入留学环境做了铺垫。“因为工作，我的原有计划也在不断调整，但个人能力在潜移默化中得到了提升，这也是磨练心智的过程。”

　　迎接挑战 正视自己

　　收到了offer，但并非来自心仪院校，杨心怡下定决心要再申请一年。

　　但这一年漫长的独自学习与等待，却并不像想象中那么简单。眼看着身边的同学、朋友都已开始了下一阶段的学习，有的已经就业工作，自己却还在孤军奋战，压力不断向杨心怡袭来。

　　她学钢琴，这一年里的大部分时间杨心怡都在一个人待着练琴，每天至少练习5个小时，有时甚至会练七八个小时。她还要准备考试、面试，准备作品集的录制，申请学校也是全靠自己完成，她没有再找留学中介帮忙。

　　跌跌撞撞熬过了前期的练习与准备，后期各种考试接踵而至。杨心怡说，自己总会有发挥不好的时候，负面情绪会不断累积，很难一下子全部消化。“我不是一个善于向别人求助的人，遇到问题后习惯自己担着。但那段时间如果身边真的没有人来帮助我，那我可能真的会放弃。”杨心怡说。

　　这再一年的坚持是否值得？这其中的压力与辛苦，只有杨心怡自己最清楚。

　　当她的情绪陷入最低谷的时候，父亲觉察到了杨心怡的不对劲，及时开导女儿。蛰伏一年是为了更好地出发，与父亲的一次深谈让杨心怡明白，示弱也并不是坏事。坦诚说出自己的焦虑和压力，家人的劝慰并不一定会直接解决问题，但却是温暖的避风港。示弱绝不等于放弃，调整心情，杨心怡对钢琴的热爱与坚持始终未改变。

　　一年的等待终于换来了好消息。如今，杨心怡顺利成为丹麦皇家音乐学院的研究生，黑白键之间奏响了她人生更精彩的和弦。

　　“为了更理想的院校再等一年，这样的选择并不适合所有人。但人生路上，只要不对自己的选择感到后悔，只要还能有试错的机会，那么一旦决定了就得坚持做下去。若是半途而废，之前的努力也会付之东流，而坚持下去至少还有一半胜率。”杨心怡说。

　　（本版照片均由受访者提供）

(责编：郝孟佳、熊旭)
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