“三十而已”看留学（观学子）

不久前热播的电视剧《三十而已》中，主人公之一的王漫妮为了进一步提升自我，做出了出国留学的决定。“工作之后还能实现我的留学梦吗？”在某问答类网站上，这个话题已有40多万浏览量、近2000人关注。笔者翻看网友答案之后，看到支持留学的占大半，但其中也有不少网友道出了心中顾虑，踟蹰不前。

留学的好处显而易见——探索另一种文化、怀着一颗好奇的心去看世界，拓宽眼界、增长才干、积累阅历。10年来国内留学热度不减，正是对出国留学价值的认可。

然而，当同样的选择放在“大龄”留学生面前时，就会不可避免地遇到现实压力。如果单看“留学投资回报率”，出国留学值吗？要和亲友远隔万里，要面对家长“催婚”的压力，出国再耽搁几年，是不是太折腾了？要面对毕业回国之后求职市场的不确定性，如果职位反而不如从前，岂不是亏本吗？

去还是不去？关键还是要考虑清楚一个问题：究竟为什么要出国读书。

对一些工作岗位来说，国外学习经历有利于实现自身的发展转型，能够借力进入职业生涯更高阶段。不少人也正是因为在工作过程中认识到了自身不足，才想去留学深造的。

另一方面，要跳出结果导向的思维定式，不要太过功利地对待留学。眼界与阅历是一个人的软实力，却不一定会在回国后直接与薪水挂钩，要是抱着单纯“升职加薪”的功利目的出国留学，则很可能南辕北辙，最好作罢。长远来看，留学对个人发展的提升效果一定会逐渐显现，这是一笔对自己的价值投资，看的是远期回报。

留学毕竟是生活中的重大决定，甚至是人生的重要转折。那么，哪些情况或许并不适合留学呢？

在有意向留学的人群之中，有些是单纯想要出国“镀金”，这其实是高估了非求职阶段学历所能发挥的作用；还有些则是难以适应周遭人际关系，想换一个环境，这种情况在“大龄”留学生中也占到一定比例，其藏于求学目的背后的其实是对现实困难的逃避。而归根结底，面对困难，逃避不是办法，处理好人际关系还得从改变自身做起。

从学历来看，“大龄”留学对知识的理解领悟有独特优势，如果留学专业与自己国内工作相关，学校所授便能与此前工作经验更好结合，实现1+1＞2的结果。

至于年龄，如果之前所有犹豫都已经妥善处理，得与失能坦然面对，自己的留学之路也已清晰规划，那么“三十而已”“四十而已”“五十而已”……就变得没那么重要了。总之，在实现梦想、提升自我这件事上，什么时候行动都不晚。

(责编：郝孟佳、熊旭)