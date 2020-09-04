人民网>>教育>>留学频道_教育频道_人民网_最权威的留学信息

“三十而已”看留学（观学子）

孙亚慧

2020年09月04日13:59  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　不久前热播的电视剧《三十而已》中，主人公之一的王漫妮为了进一步提升自我，做出了出国留学的决定。“工作之后还能实现我的留学梦吗？”在某问答类网站上，这个话题已有40多万浏览量、近2000人关注。笔者翻看网友答案之后，看到支持留学的占大半，但其中也有不少网友道出了心中顾虑，踟蹰不前。

　　留学的好处显而易见——探索另一种文化、怀着一颗好奇的心去看世界，拓宽眼界、增长才干、积累阅历。10年来国内留学热度不减，正是对出国留学价值的认可。

　　然而，当同样的选择放在“大龄”留学生面前时，就会不可避免地遇到现实压力。如果单看“留学投资回报率”，出国留学值吗？要和亲友远隔万里，要面对家长“催婚”的压力，出国再耽搁几年，是不是太折腾了？要面对毕业回国之后求职市场的不确定性，如果职位反而不如从前，岂不是亏本吗？

　　去还是不去？关键还是要考虑清楚一个问题：究竟为什么要出国读书。

　　对一些工作岗位来说，国外学习经历有利于实现自身的发展转型，能够借力进入职业生涯更高阶段。不少人也正是因为在工作过程中认识到了自身不足，才想去留学深造的。

　　另一方面，要跳出结果导向的思维定式，不要太过功利地对待留学。眼界与阅历是一个人的软实力，却不一定会在回国后直接与薪水挂钩，要是抱着单纯“升职加薪”的功利目的出国留学，则很可能南辕北辙，最好作罢。长远来看，留学对个人发展的提升效果一定会逐渐显现，这是一笔对自己的价值投资，看的是远期回报。

　　留学毕竟是生活中的重大决定，甚至是人生的重要转折。那么，哪些情况或许并不适合留学呢？

　　在有意向留学的人群之中，有些是单纯想要出国“镀金”，这其实是高估了非求职阶段学历所能发挥的作用；还有些则是难以适应周遭人际关系，想换一个环境，这种情况在“大龄”留学生中也占到一定比例，其藏于求学目的背后的其实是对现实困难的逃避。而归根结底，面对困难，逃避不是办法，处理好人际关系还得从改变自身做起。

　　从学历来看，“大龄”留学对知识的理解领悟有独特优势，如果留学专业与自己国内工作相关，学校所授便能与此前工作经验更好结合，实现1+1＞2的结果。

　　至于年龄，如果之前所有犹豫都已经妥善处理，得与失能坦然面对，自己的留学之路也已清晰规划，那么“三十而已”“四十而已”“五十而已”……就变得没那么重要了。总之，在实现梦想、提升自我这件事上，什么时候行动都不晚。

(责编：郝孟佳、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

人民网评：开学第一天，祝福中国！ 课堂响起琅琅书声，球场重现龙腾虎跃，曾经暂时停摆的世界，从此真正生动并灿烂起来。 【详细】

原创报道|

王树国：46万导师 如何做好研究生成长成才的引路人 导师既是研究生学术道路的指导者，也是价值观塑造的引路人。如何打造一支高水平、高素质的研究生导师队伍？首期“研究生教育发展新图景”系列报道，我们对话西安交通大学校长王树国。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved