内地学生赴港求学渐回暖

本报电 （记者赵晓霞）日前，启德教育在线发布《香港求学录取分析报告》（下称《报告》），《报告》显示，内地学生赴中国香港求学正逐步回暖。数据显示，自今年4月起，内地学生赴香港求学咨询的数量开始逐步回升，进入7月，赴香港求学咨询数量较上月环比增长了21.98%，明确赴香港求学意向的咨询数量较上月环比增长30.77%。

《报告》对2018-2020三年的3万余份学生香港求学申请及录取进行分析数据显示，内地学生在香港相关院校的申请/录取占比分别为香港城市大学（23.73%/24.09%）、香港中文大学（17.60%/15.68%）、香港理工大学（15.90%/13.62%）、香港浸会大学（13.35%/17.60%）、香港大学（12.10%/7.06%）、香港科技大学（10.07%/8.06%）、香港教育大学（4.59%/8.62%）、岭南大学（2.66%/5.28%）。

在学科和专业方面，五大学科的录取占比依次为：社会科学与管理（64%）、工程技术（17%）、艺术与人文（12%）、生命科学与医学（5%）、自然科学（2%）。值得关注的是，过半内地学生收到的录取集中在社会科学与管理学科。

相关专家表示，会计与金融和经济学是内地学生最青睐的热门商科类专业，同时，传媒类专业也一直是内地学生的热门申请专业，但传媒类专业申请难度偏高，特别是对学生的英语能力和实践能力要求逐年提高。此外，计算机与信息系统、电气工程专业和机械是工程技术学科中录取占比最多的三个专业。

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