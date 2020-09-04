海外求学，什么时候都不晚

李格带领客户参加柏林时装周。

黄晓双（左）在大阪参与志愿服务，为老人朗诵的诗歌深深感动了九十二岁高龄的佐野先生。

汪乐（右一）作为中国综合格斗选手团翻译前往美国时，与中国选手及UFC官员在一起。



在留学生群体里，有这样一批特别的“大龄”学生，他们有的已在国内拥有资深工作经验，有的已成家立业，有的已在本行业小有名气，但他们都做出了一个共同的选择——跳出舒适区，辞职出国留学。

收拾行囊，再次出发，并不是件轻松容易的事。离开熟悉的环境，重新开始一场求学“探险”，是甜蜜与苦涩交织、美好与无奈轮番上演的别样人生。

李格：在法国邂逅爱情

7月13日原本是普通的一天，但对于37岁的李格来说，因为混血女儿“小龙猫”的出生，她完成了这份“迟到的作业”，给平淡的生活带来了巨大惊喜。

从中华女子学院毕业后，李格成为了一名旅游行业的自由职业者。起初，她在北京接待国内游客，后来又开始接待外国游客，接着又侧重于策划主要面向欧洲的出境游。

2012年，李格加入德国TUI（国际旅游联盟集团）公司，从事高端旅游行业并组织商务旅游与会议展览等项目。得益于这份“全球打卡”的工作，入职几年时间里，李格已涉足全球40多个国家和地区。脚下的路越走越远，视野也越来越开阔，李格对欧洲文化有了新的认识。

那时，李格也遇到了职业生涯的迷茫与疲惫阶段，恰逢全球奢侈品行业逐渐升温，李格有了试试新工作的念头。2015年，为了尝试生活中更多的可能性，李格决定辞掉工作，前往法国巴黎IPAG高等商学院攻读奢侈品管理专业。那年，她32岁。

决定去法国留学的时候，李格已毕业将近10年，要重新回到学习状态并不容易。语言考试中某些专业词汇极其复杂，大部分为商务交流对话，李格为自己设定了“最后期限”——两个月内必须完成学习。她笑称，那是又一段“魔鬼式”学习的经历。有心人天不负。两个月后的考试中，李格顺利通过语言考试并获得了心仪学校的录取通知书。

母亲并未想到，原本以为只是“随口一提”的女儿早已在心底拿定了主意。李格说，一开始母亲认为李格已经到了婚嫁年龄，突然辞职留学的做法只是“一时兴起”，没有当真。但当半年之后她拿到offer时，家人才明白她是在认真对待这件事。“最初，我毕业之后选择先工作，当时的目标就是周游世界。如今这个目标我认为已经达成，我想要开启下一阶段的目标，去为自己寻找更广阔的发展机遇。”

奢侈品管理是法国的“黄金行业”，到巴黎后李格才发现自己是班上年纪最大的学生，同时，也是成绩最好的学生。在巴黎的两年里，第一年她几乎把所有时间都用在了学业上，第二年则主要采用游学方式，在完成学业的同时走遍了巴黎所有的博物馆与艺术区，足迹遍布大街小巷。巴黎，这座同时拥有历史与时尚的浪漫之都，使她的艺术涵养得到了综合提升。

海明威在《流动的盛宴》中曾这样写道：“假如你有幸年轻时在巴黎生活过，那么你此后一生中不论去到哪里她都与你同在，因为巴黎是一场流动的盛宴。”

这座城市的浪漫，对李格来说有独特意义。就在这里，李格邂逅了她命中注定的另一半，与如今已成为她丈夫的盖遥墨一见钟情。而后，盖遥墨放弃了法国的生活，与李格一同回到中国发展，不久前，俩人有了一个可爱的女儿。

回望自己的选择，李格十分感慨，“‘道阻且长，行则将至’。不要自己给自己设限，人生有无数种可能，认为对自己有价值的事就应该放手去做。脚下的每一步都会成为人生的宝贵积淀。”

汪乐：与综合格斗结缘

如果回到10年前，汪乐一定不会想到，那时一个再普通不过的夜晚，会让他与综合格斗结下不解之缘，甚至有了新的人生轨迹。

那晚，与朋友约好见面的汪乐由于到得早了，便走进一家新开业的泰拳馆，想要一探究竟。那是他第一次接触格斗，泰国教练简单指导了汪乐几个动作，没想到却让他对这项运动产生了浓厚兴趣。也正因为这次“偶遇”，泰拳第一次走入了他的生活。

彼时，汪乐还是新浪网的一名新闻编辑。工作之余，他开始对泰拳进行系统钻研并日渐深入，他前往不同场馆练拳，甚至专程赶赴泰国参加当地比赛。从开始入门接触泰拳，到后来对综合格斗项目产生兴趣，汪乐涉及的范围越来越广，他也一直在寻找能够全身心投入综合格斗的机会。

2015年，汪乐决定从新浪网辞职。他从北京搬到上海，同几个朋友在一年后一起开了家拳馆，也是在那时，汪乐开始解说UFC（终极格斗冠军赛）赛事。

对行业深入了解后汪乐意识到，综合格斗的规则非常开放，选手掌握的技术非常全面，无论身体条件如何，都需要训练者将格斗技能融入适合自己的方式，从而击败对手。

海纳百川，这就是综合格斗的魅力。

然而，汪乐也发现了综合格斗在国内发展所存在的问题，他开始有了留学深造的念头。

2017年，汪乐作为中国综合格斗选手团的翻译来到美国。队员们赛前想要试练，汪乐便联系了当地一个小规模的比赛，虽然规格不高但规则严谨，所有程序都与UFC顶级比赛一样。体检、选手注册、合同签署……赛前程序设定之精细令汪乐十分惊讶。这趟旅程，让汪乐看到了国内外在运营格斗赛事方面存在的差距，内心深处想要出国读书的想法日益强烈。

已工作10年有余的汪乐，在经过审慎考虑和复杂的留学申请准备之后，最终决定攻读美国俄勒冈大学体育商业方向MBA，并顺利拿到了学校录取通知和奖学金。

“或许我没有办法成为专业的综合格斗选手，但这项运动还有很多其他职位可供选择。”留学期间，汪乐确定了自己的目标，他希望能帮助中国综合格斗运动员更好地走向全世界，并推动这项运动在国内进一步规范发展。

2019年8月31日，在UFC格斗之夜深圳站比赛中，中国综合格斗运动员张伟丽击败巴西女拳王安德拉德，获得草量级世界冠军金腰带，成为UFC中国首位冠军。一夜之间，综合格斗这项运动开始为人们关注。

随着综合格斗受欢迎程度不断升高，汪乐坚信，接下来会有更多人爱上这项运动。对汪乐而言，综合格斗早已融入到他的生命、成为他的职业和未来发展方向。“如果强行制定一个功利目标，并不一定能成功。将自己喜欢的事坚持下去，也许会实现意想不到的效果，这是10年时光教会我的。”汪乐说。

黄晓双：从老师变成学生

2010年刚到日本时，黄晓双常会在各种场合被问到“为什么来日本留学？”

是啊，为什么毅然决然地做出了这个决定？

黄晓双出国前是福州一家留学机构的日语教师，日复一日相同或相似的工作内容，让她有种“止步不前”的困倦。

一次，黄晓双要讲解日本新年习俗，除了在网络查阅相关参考资料之外，她还特地同大学时期的日语外教进行过交流，以期为学生呈现更真实的日本节日。

如她所愿，那天课堂教学进行得很顺利，然而在临近下课时一名学生突然问道：“老师，您去过日本吗？”

黄晓双摇头否认。

“没去过怎么还讲得跟真的似的？”学生揶揄说。

一时间，教室气氛冷了下来。这是她从未预料到的情况，黄晓双想反驳，但当时脑海中一片混乱，不知道该怎么应对。

“坦白地说，那一刻非常尴尬，但我感谢那位学生的直率。是他的一句话，让我开始重新审视自己的生活。”黄晓双说。

一直在教日语、介绍日本文化，但日本真实的社会生活到底怎样，黄晓双却不得而知。这节课像是一支火柴，点燃了黄晓双心中深藏的念头——出国读书，近距离认识真实的日本。

向家人表明想法后，父亲非常支持黄晓双的决定，“既然学了日语，去日本看看也不错”。在语言学校过渡1年后，黄晓双考取了明治学院大学国际系，开始了第二次大学生涯。

本科结束后，黄晓双又申请了东京大学综合文化研究科硕士并顺利毕业。从留学开始到结束，她一直通过打工和奖学金来支撑自己的学业、工作与生活。在语言学校的时候，周边同学来自世界各地，其中不乏40多岁海外求学的设计师，或者一同出国、相互鼓励的夫妻档。这样的努力与勇气，让她明白了一点——人生的“可能、不可能”与年龄无关，始终热爱生活、不惧做出改变，无论成败，至少能与更广阔的世界相遇。

在日本留学期间，黄晓双参加了许多社会志愿活动。大二时，她跟随老师前往大阪爱邻地区做义工，为当地老人组织活动和演出，为老人提供食物，陪他们聊天。活动最后一个环节是自己写诗，在大家面前朗读。当黄晓双读完自己写的诗之后，一位92岁高龄的老人坐在轮椅上潸然泪下。活动结束后，这位老人紧紧握住了黄晓双的手，老人告诉她，这首诗触碰到了他心底最柔软的部分，老人的话让黄晓双感动不已。

“这些老人其实非常渴望陪伴，虽然我们的语言、文化、背景、年龄差异极大，但这一刻，大家心意相通。”黄晓双说。

辞职留学，在黄晓双看来有得有失。花费了时间和精力去求学，失去了一部分陪伴家人的时光；同龄人或许已在相关行业小有成就，她却刚刚读完书。但与此同时，她看待问题的角度却在无形之中拓宽了，收获了更丰富的阅历和见识。黄晓双说，人生路上有许多选择，选择本身并无好坏之分。“可能我们常会拿别人的标准来衡量自己，或拿自己的标准去衡量别人，何时何地该做什么。但其实，冷暖酸甜，如人饮水，冷暖自知。自己有收获，不悔当初选择，就不必在意外界的议论和眼光。世界这么大，我想去看看。而这，就是我想要的生活。”

(责编：郝孟佳、熊旭)