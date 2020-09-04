90后教师的别样暑假：7天奔走720公里家访路

原标题：7天奔走720公里家访路

“生远必达”——这是浙江省衢州市衢州二中建校67年来的家访传统。如今，衢州市“8090新时代理论宣讲团”成员，来自衢州二中、1994年出生的刘梦婷老师，以年轻人的热诚和教师的高度责任感，在刚结束的新生家访中，开启了一段独特的“走心”家访经历。

今年首次担任班主任的刘梦婷是湖北大冶人，2019年8月，华中师范大学毕业后入职衢州二中。刘梦婷好学上进，在身边浓厚的学习氛围影响下，工作才一年，就获衢州市直教育系统微党课比赛一等奖、衢州市微党课比赛优秀奖。

8月11日晚，刚刚接到班主任任命，刘梦婷马上从湖北乘火车赶回衢州。8月14日，同组政治教师徐素荣老师传承衢州二中“老带新、帮扶后辈”的老传统，带领新班主任刘梦婷去家访了。在老教师的带领下，掌握了家访内容的新班主任刘梦婷渐渐有了底气。

回家后，刘梦婷在手机地图上标注了学生的家庭住址，安排好了家访路线，她打算用公交车和打车的方式完成她在柯城区和衢江区的家访。带上了水杯和为了家访新买的防晒衣、帽子、防晒霜、鞋套，刘梦婷先从城区开始家访。

第一天单独家访就出师不利。当晚，在学生家长指引下坐上公交车准备返回的刘梦婷，发现手机导航显示自己距离目的地越来越远。导航软件显示，有学生的家就在附近。刘梦婷当即决定，下车继续家访。这段时间，刘梦婷每天晚上都到近10点才回家。

没有想到，家访的第三天，困难更大了。

按照计划，刘梦婷打算去衢江区的莲花、杜泽、大洲家访。她一早乘同事的车到莲花镇，家访的目的地是镇下面的一个自然村，原以为可以在镇上打上车，结果一直没有等到。最终学生的妈妈骑着电动车接到了沮丧的刘梦婷。

下一站是去杜泽镇文林村家访，学生的爷爷热情地提出骑电动车送她去下一个目的地。由于学生的爷爷不会普通话，沟通不方便，刘梦婷不好意思再麻烦老人顶着烈日陪她问路。她告别老人后，跟着导航独自步行继续家访。

刘梦婷几次问路失败，按照家长给的定位，她到了一处田地，四周只有重重山丘。

“嗨！没事！找不到的话大不了就当出来旅游一趟呗。”乐观的刘梦婷给自己打着气。好不容易找到学生家，家长又惊又喜：“老师，您辛苦了！我们家这么远，以前还从来没有老师来家访过！”

家访完成，刘梦婷错过了村里唯一的一趟公交车，她又搭乘学生亲戚运猪的顺路货车继续去云溪乡家访。在云溪乡，一位学生家长得知刘老师万般不易的家访经历后，非常感动，提出自己当天有空，执意送老师去家访。

当天，这位家长开车陪刘老师跑了100多公里。分别时，他竖起了大拇指：“衢州二中的老师特别了不起！太尽责了！”

家访时，刘梦婷带了本子，详细了解学生的情况，兴趣爱好、性格、感兴趣的学科、薄弱学科、最大的优点、家庭教育谁主责等。

每天家访后，刘梦婷都会连夜把家访到的学生情况记录到电脑里，为开学后教育引导学生提供参考。而每到一户家庭，她都会发挥自己的政治学专长，不厌其烦地介绍学校政治课的品牌专栏《天下述评》，并要求学生每天看新闻联播，了解国家大事；提醒学生开学后，将会轮流主持《天下述评》并点评新闻，让学生们提前准备整理“时事简报”，提升时政素养。

“这次家访，让我对教育有了更深的感情，我经常提醒自己不要焦虑，作为年轻教师，从我踏入学校的那一刻起，就准备好了要为教育事业奉献，我将和学生们一同成长！”刘梦婷说。在家访过程中没有太多惊心动魄的故事，有的是一个个早出晚归的背影，有的是一颗颗火热赤诚的师者之心。短短7天时间，刘梦婷累积奔走720公里。

衢州二中潘志强校长说：“家访是学校、孩子和家庭互相了解的重要渠道，学校在老一辈教师身体力行下形成了‘生远必达’的家访传承。我们鼓励学校年轻教师走进学生家庭，通过家访真正了解每个孩子。我们也鼓励80后90后教师将家访作为丰富人生阅历、宣传党的理论的方式。”（严红枫 陆 健）

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