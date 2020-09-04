江西语保工程项目摸清方言家底 

原标题：袅袅乡音 悠悠乡情

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2017年年初，中共中央办公厅、国务院办公厅印发意见，明确指出“大力推广和规范使用国家通用语言文字，保护传承方言文化”。近年来，江西在全省开展语保工程项目，寻找方言发音人，以纸笔记录和音视频摄录方式收集资料。

方言是珍贵的语言文化资源，包含大量历史文化和民俗知识。保护传承好方言，也是留住人们的悠悠乡情。

江西省瑞昌市荆林街，是一条历史悠久的老街。

忙碌了一天的人们，习惯晚饭后到街边坐坐，聊聊家常。有一桩消息最近在街坊四邻中传开了——“老吴拿了个跟方言有关的大奖！”

开展田野调查，寻找地道方言发音人

老吴叫吴亚军，是荆林街老年人合唱团团长，今年3月获评“中国语言资源保护奖”先进个人。

2017年年初，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》，明确提出“大力推广和规范使用国家通用语言文字，保护传承方言文化”。为做好语言资源保护研究工作，教育部和国家语言文字工作委员会自2015年起实施中国语言资源保护工程（简称语保工程）。语保工程针对急需记录保存的汉语方言和少数民族语言启动调查，并开展中国语言资源采录展示平台建设。

2015年，江西在全省开展语保工程项目，先后聘请11所高校30余位语言学专业学者担任课题负责人，组织300余人的课题团队分赴11个设区市的70个县（市、区）开展方言田野调查，寻找方言发音人，以纸笔记录和音视频摄录方式收集资料。

为了保证方言的准确性和代表性，按照教育部的要求，发音人选择两名55—65岁的居民和两名25—35岁的年轻人，男女各半，要求都在当地出生长大，父母、配偶也是当地人，并且没有在外地长住超过半年时间。

经过地方教育部门和街道、社区的沟通联系，吴亚军夫妇被选为方言发音人。

录音录像时，正值最炎热的三伏天。“不能有一点噪音，鸟叫、蝉鸣，就连空调声音大一点都可能造成干扰。”负责瑞昌项目的江西师范大学文学院老师曹东回忆，为了营造合适的环境，项目组从酒店借来数十床棉被毯子，搭建临时隔音棚，还得隔开空调。

“坐在那里不能动，汗出来了，停；外面鸟叫干扰了录音，停；眼睛眨一下，停。坐久了不耐烦，就喊，不录了不录了。”吴亚军说。

曹东在一旁鼓劲：“吴叔，咱做的事儿光荣，加油！”

更让吴亚军苦恼的是，4名发音人得面对镜头聊天。“录音录像机开着，我们就很尴尬，没有话题，一旦冷场又得停，所以先要过一遍场。”吴亚军笑道：“一开始不知道跟年轻人聊什么，后来我灵机一动，聊到传统节日，打开了话匣子。扬尘、迎春、打粑粑过年……说着说着跑题了，转头看看曹老师，心想糟了，又得重来。”

这几年，类似的故事在每个调查点发生。

为了进一步把好质量关，在国家验收前，江西还加设两道关卡，在项目进行3个月左右时，组织外省专家来中期检查，两个月后再进行预验收：“排除喇叭声、咳嗽声、东西掉落地声等一切可能干扰的噪音。”语保工程江西项目总负责人王俊说。

每次录制完成后，项目组成员最担心的就是在这两道关口被卡住。“如果需要重来，我们没关系，可发音人未必愿意再来一次。”曹东说。

方言资源丰富，保护形势紧迫

“语言文字工作涉及学校、社会机构的各个部门，江西高校语言文字科研能力相对偏弱，人手少、时间紧、工作量大。”王俊坦言。

“江西的方言资源丰富，但是正呈现加速消失的情况，保护形势紧迫。”语保工程江西项目首席专家、南昌大学人文学院教授胡松柏介绍，从地理位置来看，江西位于我国中部，因此保留了赣、吴、徽、闽、湘等方言种类。

胡松柏是江西上饶广丰区人，这里与浙江、福建相邻，各种方言交杂，胡松柏就会说3种方言。而如今，“广丰区能说很地道方言的年轻人几乎没有，一些村子本土的方言基本上消失了。”胡松柏说，如果不保护，小片区的方言可能会消失，大片区的方言有可能慢慢失去特色。

方言文化资源快速流失的现象引起了社会各界广泛关注。“江西的一些戏曲剧种，不会说方言的年轻演员直接用普通话来演唱，这样就少了地方戏曲的韵味。”胡松柏不无忧虑。

“方言里的一些歌谣、故事包含了大量的历史文化和民俗知识。”江西师范大学文学院副院长张勇生介绍，他几年前遇到过一位会唱“赞彩”（一种方言民俗）的乡亲，虽然几十年没唱，依然能毫不费力地完整唱出来，唱词里包含丰富的民俗文化，让张勇生激动不已。

“方言不仅是语言工具，它承载着乡愁、乡情，是刻在人们骨子里的记忆。”张勇生说。

传承方言文化，未来应用有潜力

2019年是国家语保工程一期建设的最后一年，江西省承担18个调查课题，是当年全国承担语保工程调查任务最多的省份。去年12月，江西承担的调查课题全部通过工程验收，标志着语保工程一期江西项目顺利收官。

根据专家组评价，语保工程江西项目各调查团队工作认真严谨，按照规范要求遴选了合适的方言发音人，所提交的方言材料符合语言事实，音像资料完整清晰。

不过也有遗憾。“我们原本希望在语保工程之外，把还没覆盖到的20余个县区系统地梳理一遍，最终形成相对完整的江西方言录，但目前这个计划只能暂时搁置。”已经退休的王俊仍然牵挂着语保工作。

有方言研究专家坦言，各地对于语保工作重视程度不一，有些地方甚至连成果出版的经费都不能够保障。

在胡松柏看来，方言应用很有潜力。他提及老家广丰区发生的一件事，有位小伙子在外省打工时意外失忆，多年后成家立业，无意间听到了广丰籍工友的乡音，感到很亲切，在当地派出所的帮助下回到老家，见到久违的亲人，前后已过去27年。

这些年，胡松柏还帮助刑侦部门通过乡音辨别一些犯罪嫌疑人的籍贯，“有了我们前期工作的积累，未来通过电脑来做这项工作，将更加精确。”方言应用的范围远不止于此，张勇生认为，未来方言在语音识别、信息符号系统等领域都有应用前景。

“等我们的后代走进博物馆，看到有个爷爷在这里讲话，好奇地跟着学几句。想到这个场面，我觉得挺好。”吴亚军演示起在录音棚录音时的状态，眼神聚焦，身板挺得笔直，用乡音清楚地念出：吃饭、过年……

《 人民日报 》（ 2020年09月04日 11 版）

(责编：孙竞、熊旭)