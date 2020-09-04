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 沈阳男孩王唯佳的仓库课堂

辛  阳  唐  实

2020年09月04日09:10  来源：人民网－人民日报
 
原标题： 沈阳男孩王唯佳的仓库课堂—— “愿将爱心永远传递下去”

　　王唯佳是沈阳法库县的高中毕业生，也是一名庞贝病患者。多年来，他在社会各界关怀下成长；今年高考，他取得了662分的好成绩，他决定，在家乡办起免费小课堂，回馈社会。

　　庞贝病是一种溶酶体贮积症，又称为Ⅱ型糖原贮积症。患者由于糖原不能正常代谢，会产生严重的神经肌肉病变。因为患病，身高1.74米的王唯佳体重只有不到90斤，脊柱也变成了S形。夏天，厚重的矫正器箍在瘦弱的身体上，捂得他满身是汗；冬天，矫正器只能焐热了才能上身。因为矫正器的压迫，王唯佳睡觉时必须戴着呼吸机。

　　每天上午8点，王唯佳弯着腰来到自家仓库给村里的6名学生辅导功课。使不上劲，直不起腰，两个小时是他上课的极限时间，但王唯佳坚持着，“这些年来，我得到的关爱太多了，只有用帮助学弟学妹的方式来回报大家”，办公益课堂是他高考结束后回到村里最想做的事。

　　2015年，12岁的王唯佳发现自己无法再能像小伙伴那样随心跑跳。母亲赵丽带着他四处求医，几个月后，他被确诊患有罕见的庞贝病。这种病在全国仅有200个患者，而他是沈阳唯一的患者。

　　患病的王唯佳，学习生涯变得很艰苦。一节课的时间，足以让他累得直不起腰，课间只能趴在桌上或靠在座位上休息。虽然每个月要进行一次治疗，但在高中班主任刘鹏利的印象中，王唯佳很少耽误功课。

　　“全校师生对唯佳都非常友好”，高三学年部主任丁君华说。学校为了方便王唯佳，整整3年时间，他所在的班级一直被安排在一楼。为了让他能安心学习，还安排他的母亲做保洁和食堂的工作，留出单独寝室，方便母亲给他理疗按摩。王唯佳在学校时，走路累了有人扶着，骑自行车蹬不动也有人帮忙推，偶尔去上体育课，还会有同学陪着他绕着操场走。

　　王唯佳说，“市县两级残联总是及时告知我涉残优惠政策，我每年都能享受沈阳市相关资助政策中的助学金。”

　　高考后回到村里的王唯佳，开启了他每年都要做的公益课堂。王唯佳说：“农村缺好老师，这里距离县城100多里，去县城上辅导班根本不可能。自己能圆梦，成就于爱，愿将爱心永远传递下去。”

　　王唯佳填报的志愿是南开大学计算机系。他说这符合自身条件，就业前景也不错。买书，自学计算机C语言，他也开始为大学课程做准备。8月26日下午，邮政的投递车驶入王唯佳所在的西二台子村，给他送来了南开大学的录取通知书。随录取通知书一同寄送的，还有一只青莲紫色荷包，内装两颗莲子。

　　王唯佳决定将这两颗莲子种到母校法库县高中，“让它代我见证学弟学妹们成长。我也一定会像莲子一样，踏踏实实生根发芽。”

　　《 人民日报 》（ 2020年09月04日 10 版）

(责编：孙竞、熊旭)
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