教育部：15年来累计招聘95万特岗教师 覆盖3万多所中西部农村学校

人民网北京9月4日电（李依环）“‘特岗计划’实施15年来，中央财政累计投入资金710亿元，累计招聘95万特岗教师，覆盖中西部省份1000多个县，3万多所农村学校。”今天召开的教育部新闻发布会上，教育部教师工作司司长任友群表示。

据悉，农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划（简称“特岗计划”）始于2006年，由教育部、财政部、原人事部、中央编办联合启动实施。该计划每年通过公开招考选聘数万名高校毕业生到中西部贫困县农村学校任教，为加强农村教师队伍建设，促进城乡义务教育均衡发展，办好人民满意教育发挥了重要作用。

任友群表示，“特岗计划”已实施15年，一是有效增加了中西部贫困地区乡村教师的供给，累计招聘了95万名特岗教师，覆盖了中西部1千多个贫困县3万多所学校，特岗教师三年服务期满后留任率达到85%以上；二是配合国家促进大学生就业的相关政策，引导和鼓励高校毕业生到基层建功立业；三是显著提高了乡村教师队伍的质量，特岗教师中本科学历的达到80%以上，平均年龄25岁左右，还补充了大量英语、信息技术、音体美等原来在乡村相对短缺的学科教师。

任友群指出，下一步，教育部将为“十四五”期间精准实施“特岗计划”做好准备工作，将会同有关部门研制“十四五”期间特岗计划新的文件，结合国家战略需要，科学合理优化调整“十四五”期间的实施范围，进一步扩大“特岗计划”的政策效应，不断健全“特岗计划”实施的监控体系，加强对各地工作进行监管和督导。

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