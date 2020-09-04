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钟南山张伯礼等12位教师入选2020年全国教书育人楷模

2020年09月04日10:25  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京9月4日电（李依环）教育部今天正式发布2020年“全国教书育人楷模”名单。12位入选教师涵盖了高教、职教、基教、幼教、特教等各级各类教育，同时兼顾了地域、民族、性别、年龄等因素，既有在抗疫中表现突出的名师大家（钟南山、张伯礼），也有在乡村默默奉献的一线教师。

中共中央宣传部宣传教育局副局长孔德龙介绍，今年是第11届楷模推选活动，为进一步落实《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，加大表彰力度，经中央领导同志批准，从今年起，中宣部、教育部将联合宣传表彰全国教书育人楷模。考虑到抗疫的特殊情况，决定增加2个名额，今年共计推出12位“全国教书育人楷模”。

2020年“全国教书育人楷模”名单包括：清华大学附属小学校长、教师窦桂梅，天津中医药大学校长、教授张伯礼，东北师范大学教授高夯，安徽省宿州市埇桥区汴河中心小学教师孙浩，山东省潍坊商业学校教师魏亚丽，华中科技大学教授胡豫，广州医科大学教授钟南山，海南大学教授张云阁，四川省泸州市特殊教育学校教师肖敏，贵州省毕节市赫章县城关镇中心幼儿园教师何梅，云南省丽江市华坪女子高中教师张桂梅，陕西省咸阳市旬邑县马栏齐心九年制寄宿学校教师丁海燕

(责编：李依环、孙竞)
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