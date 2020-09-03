《开学第一课》：一堂国民教育课

原标题：一堂国民教育课

新华社北京9月2日电（记者白瀛）由中宣部、教育部、国家卫生健康委、中央广播电视总台联合主办的专题电视节目《开学第一课》，1日晚在中央广播电视总台央视综合频道播出后，取得积极反响。有专家认为，这是一堂不仅针对中小学生、也面向社会各界的国民教育课。

节目分为“团结”“科学”“担当”三个篇章，钟南山、张伯礼、张定宇、陈薇、毛青、张文宏、吴尊友、谢军以及奋战在抗疫一线的青年医护人员代表、坚守在不同岗位的平凡英雄、收获成长的青少年学生代表，围绕“少年强，中国强”的主题展开讲述。

北京师范大学文学院教授康震说，《开学第一课》把新冠肺炎疫情危机的应对实践转为培养下一代珍贵、重要的教育资源和成长资源，是一堂不仅针对中小学生，也面向社会各界的国民教育课。

中国社会科学院新闻与传播研究所世界传媒研究中心研究员冷凇说，今年的《开学第一课》把抗疫“实战”作为教材，深入“战场”讲述英雄故事。“新时代的青少年需要实实在在的榜样教育，用榜样的光辉照亮梦想的道路。2020年《开学第一课》用有血有肉的现实人物，为青少年学子上了生动的一课。”

武汉七一华源中学教师梅丽旻说，今年的《开学第一课》对生活于曾是疫情“震中”的武汉中小学生而言意义非凡。这一课是送给全国孩子们的一份最好的开学礼物。

“通过节目，孩子们学到了公共卫生知识，感受到国家、社会对青少年的深切关爱和殷切希望，了解到许多抗疫英雄和在疫情中顽强学习学生的事迹，懂得了团结和家国情怀，也更深刻地认识到自己对国家、民族、社会有什么责任，以及到底该如何去承担自己的责任。”她说。

“2020年的《开学第一课》里有我最崇拜的明星——钟南山爷爷。他，犹如在无边阴霾中生出的丝丝光线，驱赶黑暗。”上海市比乐中学八年级学生陆信云说，“我们国家还有很多这样让我崇拜的明星。在那个没有硝烟的战场，他们将自己放下，撑起万家团圆。”

她说，每一个人都是一束可以照亮前路和生命的光，哪怕最微弱的光芒，只要团结起来，便是中国之“光”。“也许，现在我的肩膀还稚嫩，我的能力还不够，但我愿意从此刻开始，眼中有光，心中有梦。”

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