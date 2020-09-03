 3亿师生重返校园 特殊的“开学第一课”

9月1日，在辽宁省沈阳市于洪区花城学校的“开学第一课”上，辽宁首批支援湖北医疗队医疗二组组长张汝峰做报告。

新华社记者 杨 青摄

9月1日，上海市徐汇区徐汇实验小学的“红领巾”小分队在食堂后厨参观蔬菜切配。

新华社记者 刘 颖摄

9月1日前后，中国各地高校和中小学陆续开学，近3亿师生重归校园。截至9月1日，全国已有29个省份的中小学、56所部属高校开学。

在这个因疫情而改变的特殊开学季，各地、各学校的“开学第一课”精彩纷呈。抗疫精神、勤俭节约、爱国教育……在内容生动、主题各异的课堂中，孩子们收获了成长。

■ 共命运 有担当

抗疫精神走进课堂

9月1日晚，北京家长吴优陪同孩子在电视上看完了一年一度的《开学第一课》节目。

“最让我和孩子感动的是武汉金银潭医院院长张定宇。他虽然得了渐冻症，但依然奋战在抗疫前线，救治了很多新冠肺炎患者。”吴优说，听到张定宇微笑着讲述自己的故事，母女二人都流下了眼泪。

今年的《开学第一课》，在曾经的抗疫主战场之一——武昌方舱医院所在地设置了“武汉课堂”，张定宇便是在这里为全国的青少年“授课”。与此同时，钟南山、张伯礼、陈薇、吴尊友等抗疫英雄都在《开学第一课》上亮相，以抗疫的亲身经历，鼓励少年儿童以自强促国强。

在抗疫的特殊背景下，提高防疫意识、弘扬抗疫精神成为各地的开学“必修课”。不少亲身参与疫情防控和救治工作的抗疫英雄、白衣战士走上讲台，与学生们一起分享抗疫故事。

8月31日，中国工程院院士、国家卫健委高级别专家组成员李兰娟亮相武汉“健康第一课”，为武汉学子送出寄语。“疫情就是课堂，希望同学们学会敬畏生命、崇尚科学、保护环境、锻炼身体，扎扎实实地学习，健健康康地成长。”李兰娟说。

在辽宁省实验学校，曾驰援武汉火神山医院的中国人民解放军北部战区总医院普外科主管护师马璐璐站上讲堂，与学生们分享了自己的战疫经历。“不论是作为医护人员还是作为一名妈妈，我都很想和孩子分享。希望通过自己的工作，给孩子树立榜样，让他们也能成为一个有担当、勇敢的人。”马璐璐说。

“当你的命运与国家的命运、人民的命运联系在一起的时候，你会感觉到崇高与伟大，使命大于生命。”在安徽医科大学，曾参与一线疫情防控的医务工作者在“开学第一课”上讲述抗疫故事，感人至深的经历让现场和在线观看的学生感动不已。

“一代人有一代人的担当，生逢其时，重任在肩。才气运气大气，归根到底是要有为民族复兴而努力奋斗的志气。”在钟南山院士的母校——华南师范大学附属中学，校长姚训琪在“开学第一课”中以钟南山等校友的战疫故事，勉励年轻学子勇于担当、为国奉献。

■ 说抗洪 迎“大运”

因地制宜设置主题

今年夏天，中国南方部分地区遭遇洪涝灾害。水退之后，洪涝灾区学生重返校园，“抗洪”也由此成为当地学校“开学第一课”的关键词。

“洪魔无情、人间有爱。感谢贵校无私大爱，提供了宝贵的场地，让我们从浙江到安徽参加抗洪抢险的消防战士有了一个温馨的家……”今年7月，浙江省多地消防队伍驰援安徽铜陵，参与抗洪抢险任务。在消防员驻勤点之一的义安区实验小学里，消防员创作了十几幅黑板报，为灾区的孩子们留下鼓励的话语。开学后，学校老师“就地取材”，以这些充满爱意的黑板报为主题，在“开学第一课”上讲述抗洪精神。

今年高考期间，安徽省黄山市歙县第二中学受到洪水影响。危急时刻，为了保障高考顺利进行，当地武警官兵和民兵在县城的主要道路上为考生连夜架浮桥、在考点周边为考生撑雨伞。学校老师说，新学期的第一课上，要把高考季里的感人故事讲给孩子们听。

因地制宜开讲“开学第一课”，是多地教育部门和学校的共同选择。

2021年，四川成都将承办第31届世界大学生运动会。届时，将有来自100多个国家和地区的1万余名运动员汇聚蓉城。为此，成都将今年中小学开学第一课的主题定为“爱成都·爱大运”，鼓励中小学生积极参与，共迎大运会。“开学第一课”上，成都学子还用8国语言，通过短视频的方式向全世界发起大运邀请。

在四川凉山、阿坝和甘孜3个大熊猫栖息地分布区，“大熊猫”成为开学第一课的主题。中国大熊猫保护研究中心的老师走进课堂，从大熊猫前世今生、保护之路、国际交流等方面讲述大熊猫的故事，通过科普教育让孩子们更深入地了解大熊猫、喜爱大熊猫，加入大熊猫保护事业。

■ 讲故事 促“光盘”

勤俭节约校园扎根

如今，杜绝餐饮浪费在中国社会蔚然成风，不少学校也以此作为开学第一课的重要内容，在校园开展“光盘行动”。

重庆市明确提出，各大中小学要将“浪费可耻、节约为荣”主题教育列入学校“开学第一课”，通过多种途径加强学生爱粮节粮、勤俭节约专题教育，让学生懂得节约是永不过时的传统美德。

“在西南山区，很多学校没有食堂，教室因为拥挤也无法用餐，孩子们只能在操场上蹲坐吃饭。但是98个孩子没有一人剩饭。因为他们知道，每一粒粮食都来之不易……”在北京市东城区分司厅小学的开学典礼上，一名曾到西南贫困地区参与志愿活动的学生家长站上了“开学第一课”的讲台。一个个生动的故事，让在座的孩子对节约粮食有了更真切的体会。

开学首日，上海市中小学校也通过各种形式开展勤俭教育。其中，徐汇实验小学的师生在开学典礼上表演了自编自演的童谣，展示了中华民族勤俭节约的传统美德。随后，学校师生还通过视频连线的方式，跟随镜头进入学校后厨，观看厨师清洗食物、准备饭菜的过程，把“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”观念根植到孩子心里。

(责编：孙竞、熊旭)