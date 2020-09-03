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山西：八千学子回乡参与暑期实践

2020年09月03日08:54  来源：中国青年报
 
原标题：山西：八千学子回乡参与暑期实践

这个暑期，在团山西省委组织下，8000余名山西籍学子回到家乡参加“青春兴晋”暑期社会实践活动，参与家乡建设，感受家乡变化。

“过去暑期生活就是放松或者做兼职，这个暑假更充实。”太原理工大学学生张琪在看到团山西省委发布的“青春兴晋”大学生暑期社会实践活动报名信息后，主动申请前往团浑源县委进行暑期实践。在工作中，她阅读、学习了很多党史、团史书籍和材料，有了更深刻的体会。

北京大学电子信息专业研究生李智在阳泉市纪委监委参加暑期活动，他看到身边的党员干部对自身的高标准、严要求，觉得“初心使命”4个字离自己很近。

在大同市平城区委宣传部参与暑期实践的太原理工大学学生武宏哲，面对海量宣传数据，发挥自身专业优势，独立编写了批量自动化处理稿件的代码，帮助同事节省了工作时间和精力，降低了劳动强度。

据了解，2020年“青春兴晋”大学生暑期社会实践活动是团山西省委第三年组织实施此类活动。团山西省委相关负责人表示，将不断增加实践岗位，满足大学生需求，引导广大山西籍优秀学子进一步了解家乡、认同家乡、服务家乡。

结合此次活动，团山西省委还对山西籍大学生就业意向进行了调研，共收集12112份有效数据。调查显示，有10641名学子毕业后的意向就业地为省内，占比87.86%；在世界排名前200大学、“双一流”建设高校中，有1543名学子毕业后的意向就业地为省内，占比76.97%。（胡志中）

(责编：孙竞、熊旭)
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