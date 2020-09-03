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“开学第一课” 少年当更强

 樊未晨

2020年09月03日08:53  来源：中国青年报
 
原标题：“开学第一课” 少年当更强

“一个半小时的‘开学第一课’结束了，我的心情却久久不能平静。钟南山、张定宇、陈薇、谢军这些名字和他们的故事深深地刻在了我的脑海里。他们是真正的英雄，是我们青少年的偶像。”北京师范大学实验小学六年级（4）班学生顾楚铭说。9月1日晚，由中宣部、教育部、国家卫健委、中央广播电视总台联合主办的“开学第一课”在央视综合频道（CCTV-1）播出。全国亿万名中小学生用“同上一节课”的方式，迎来了新学年。

今年的“开学第一课”是特殊的。“共和国勋章”获得者钟南山、“人民英雄”国家荣誉称号获得者张伯礼、张定宇、陈薇等医疗和科研专家来给孩子们讲课，节目共分为“生命”“担当”“科学”3个篇章。北京和武汉同时设置“课堂”，用实时连线的方式在“两个教室”间切换。此外，节目还在多地设置“云课堂”，实现全国多地中小学生同上一堂课。

广州市番禺区大石中学班主任刘永志认为，今年“开学第一课”是一堂具有新时代特点的思政课，是一堂具备思想性、亲和力和启发性的思政课。

这堂疫情防控常态化背景下的“开学第一课”，最让全国中小学生难忘的是战斗在抗疫一线的白衣天使。

“晚上8点，我和家人在电视机前一起收看了‘开学第一课’。屏幕上一张张熟悉的面孔，为我们分享了许多抗疫期间感人的故事，其中令我印象最深的是钟南山爷爷的讲述。”清华大学附属小学五4中队的周孚霖说。杭州师范大学文晖实验学校701班学生杨宇童说：“看了‘开学第一课’，钟南山爷爷的话一直在我耳边回荡。白衣天使‘逆行’而上，不畏艰难，守在战‘疫’一线，他们就是我心目中的英雄！”

不少在武汉演播现场的孩子表示，台上老师所讲的事情也曾发生在自己身边，因此，听白衣天使讲抗疫的故事，对于武汉的孩子来说无疑有着特殊的感受。“2020年是让人难忘的一年，这一年，新冠病毒闯入了我们的生活。”武汉经济技术开发区神龙小学五年级（3）班学生王清扬说，最初他觉得医生只是一个职业，直到很多白衣战士来到武汉时，他才明白医生这个职业的伟大之处。当听到陆军军医大学第一附属医院感染科主任毛青在“开学第一课”上说“我不认为是‘逆行’，我更觉得是一种冲锋”时，他被深深地震撼了。

“今年‘开学第一课’选在武汉同步录制，对生活在曾是疫情‘震中’的武汉中小学生而言，意义非同一般。”武汉七一华源中学班主任梅丽旻说。

除了感动，今年“开学第一课”的教育意义也被众多专家肯定。“节目中抗疫精神内涵丰富，‘担当’‘团结’‘科学’是解读抗疫精神的关键词。只有将抗疫精神教育与爱国主义教育、革命传统教育等有机融合，才能更好地帮助青少年扣好人生第一粒扣子。”华中科技大学教育科学研究院副教授刘长海说。

孩子们的理解更加直接和质朴，他们首先体会到什么是责任。

“看完之后我懂得了责任，钟南山爷爷、张定宇叔叔和一位位勇敢的医生，带着家人的思念，坚定地冲到一线同病魔作战。看着白衣天使脸上的压痕，不知有多少人为此流下眼泪。社会上还有许多这样身肩重任的人：消防员、军人、警察……我也要做这样的人。”北京市朝阳区呼家楼中心小学六（2）班学生张梓涵说。

“冲锋向前是担当，坚守岗位也是担当。”北京一七一中学高二（4）班学生闫乐、张一飞说，2020年注定是不平凡的一年，在这场疫情里，医者的责任情怀、志愿者的无私奉献、学者的科研担当无一不让人动容。

更多的梦想被点燃了，江苏省常州市觅渡桥小学六年级学生黄思媛说：“北斗导航卫星、健康宝、大数据应用这些高科技为抗疫作出积极贡献，它们点燃了我心中的科技之梦，我要珍惜时间、发愤图强，为中华复兴而读书，用科技保护更多生命！”

清华大学附属小学三5中队的何朗臣则用窦桂梅校长在开学典礼上的话来激励自己：“个人汇聚在一起变成一个团结的集体，从‘我’变成‘我们’，才能创造一个能发挥更大凝聚力、更加坚不可摧的集体。这个看似简单的‘我们’，可以是我们的班级、我们的家庭、我们的学校，更是我们的祖国！作为小学生的我，也要努力学好知识，为我们的祖国发展贡献自己的力量。”

中国正强，少年当更强。正如北京一零一中初一学生晨曦所说：“有智慧的少年是祖国的希望。也许我们记不住他们的名字，但我们知道伟大的祖国因他们充满力量，而未来的希望就在我们正健康成长的少年身上！”

(责编：孙竞、熊旭)
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