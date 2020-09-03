原标题：天津：节俭节约将作为学生评奖评优重要参考

继团天津市委向全市团组织和青少年发出“拒绝‘剩’宴 从我做起”的倡议后，天津市教育两委今天也公布了“制止餐饮浪费的22条措施”，其中，节俭教育纳入高校思政课和中小学德育课，而节俭节约也将成为每一个学生综合测评的重要指标，作为评奖评优的重要参考。

从本学期起，天津的高校学生食堂基本大伙菜将全部实行“选餐制”和半份菜供餐，有条件的中小学食堂尽可能采取“选餐制”供餐，减少“套餐制”供餐，同时尽可能引入更多适合学生口味的菜品。

天津大学2018级学生王鹏举发现，从这个学期开始，“小份菜”几乎成了校内每个食堂的标配。食堂内新增了很多自选小碗菜，还设置了小份菜窗口；一些荤菜、特色菜还可以称重售卖，吃多少点多少。

学校食堂如何实现精细化管理，显得尤为重要。按照要求，学校食堂应依据就餐人数变化规律，制订原材料采购计划，做到数量准确、品种齐全、安全可靠，避免原材料采购过剩；同时推广应用学校食堂电子库管系统，降低库存损耗。

天津职业大学的智慧食堂成为鼓励师生“光盘行动”的好帮手。2019级物流专业学生小马拿起餐盘“自助”打饭，只花了6.5元就吃了一顿有5个菜、两种主食的丰盛午餐，一点也没剩。

天津职业大学后勤管理处负责人李艳红告诉记者，餐盘里的食物从采购、加工到售卖，每个环节都有科技的“味道”。特别是在售卖环节，引进了饭菜自动销售称量系统，“由过去的按份定量售卖，变成了按需自取，就算只需要一块肉、一个饺子也能买。”

李艳红说，自推行新型售餐方式以来，学生每餐支出降低了10%；通过自助称量系统，学校餐厨垃圾由原来的每餐两桶减少到小半桶，就餐师生能减少2/3的残食浪费；通过厨余垃圾处理系统后，“能做到餐余垃圾不出校”。

很多学校团组织、学生会发出了“节约令”，号召大家共同营造“浪费可耻、节约为荣”的校园氛围。天津美术学院的青年学子以手中的画笔，将节约精神融进艺术创作，呼吁大家向浪费行为说“不”。天津医科大学、天津商业大学还在校内各学生食堂设置了“节约用餐监督员”，旨在提醒同学们节约粮食，弘扬勤俭节约的精神，杜绝“舌尖上的浪费”。

为了真正培养学生节俭节约的思想意识和行为习惯，大中小学都将发挥课堂主渠道作用，将节俭教育纳入高校思政课和中小学德育课程，融入各学科课程；还将树立先进典型，评选节约标兵、节约能手等。

每所学校的书记、校长是制止餐饮浪费的第一责任人。今后，节俭节约也将作为学生综合测评的重要指标，作为评奖评优的重要参考。按照规定，对严重浪费食物且屡教不改的学生，学校将依据校规校纪取消其当年评优评奖资格。对存在严重浪费行为且造成不良影响的教师，学校将记入其师德档案，依法依规取消其当年评优评奖资格。

这几天，天津师范大学面向全校学生发起“节约校园 光盘计划”21天打卡活动，邀请全体同学一同立下第一个flag：新学期，从“光盘”开始，争做节俭节约的倡导者、宣传员、践行人。（胡春艳）

(责编：孙竞、熊旭)