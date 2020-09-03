人民网>>教育>>滚动新闻

天津：节俭节约将作为学生评奖评优重要参考

2020年09月03日08:52  来源：中国青年报
 
原标题：天津：节俭节约将作为学生评奖评优重要参考

继团天津市委向全市团组织和青少年发出“拒绝‘剩’宴 从我做起”的倡议后，天津市教育两委今天也公布了“制止餐饮浪费的22条措施”，其中，节俭教育纳入高校思政课和中小学德育课，而节俭节约也将成为每一个学生综合测评的重要指标，作为评奖评优的重要参考。

从本学期起，天津的高校学生食堂基本大伙菜将全部实行“选餐制”和半份菜供餐，有条件的中小学食堂尽可能采取“选餐制”供餐，减少“套餐制”供餐，同时尽可能引入更多适合学生口味的菜品。

天津大学2018级学生王鹏举发现，从这个学期开始，“小份菜”几乎成了校内每个食堂的标配。食堂内新增了很多自选小碗菜，还设置了小份菜窗口；一些荤菜、特色菜还可以称重售卖，吃多少点多少。

学校食堂如何实现精细化管理，显得尤为重要。按照要求，学校食堂应依据就餐人数变化规律，制订原材料采购计划，做到数量准确、品种齐全、安全可靠，避免原材料采购过剩；同时推广应用学校食堂电子库管系统，降低库存损耗。

天津职业大学的智慧食堂成为鼓励师生“光盘行动”的好帮手。2019级物流专业学生小马拿起餐盘“自助”打饭，只花了6.5元就吃了一顿有5个菜、两种主食的丰盛午餐，一点也没剩。

天津职业大学后勤管理处负责人李艳红告诉记者，餐盘里的食物从采购、加工到售卖，每个环节都有科技的“味道”。特别是在售卖环节，引进了饭菜自动销售称量系统，“由过去的按份定量售卖，变成了按需自取，就算只需要一块肉、一个饺子也能买。”

李艳红说，自推行新型售餐方式以来，学生每餐支出降低了10%；通过自助称量系统，学校餐厨垃圾由原来的每餐两桶减少到小半桶，就餐师生能减少2/3的残食浪费；通过厨余垃圾处理系统后，“能做到餐余垃圾不出校”。

很多学校团组织、学生会发出了“节约令”，号召大家共同营造“浪费可耻、节约为荣”的校园氛围。天津美术学院的青年学子以手中的画笔，将节约精神融进艺术创作，呼吁大家向浪费行为说“不”。天津医科大学、天津商业大学还在校内各学生食堂设置了“节约用餐监督员”，旨在提醒同学们节约粮食，弘扬勤俭节约的精神，杜绝“舌尖上的浪费”。

为了真正培养学生节俭节约的思想意识和行为习惯，大中小学都将发挥课堂主渠道作用，将节俭教育纳入高校思政课和中小学德育课程，融入各学科课程；还将树立先进典型，评选节约标兵、节约能手等。

每所学校的书记、校长是制止餐饮浪费的第一责任人。今后，节俭节约也将作为学生综合测评的重要指标，作为评奖评优的重要参考。按照规定，对严重浪费食物且屡教不改的学生，学校将依据校规校纪取消其当年评优评奖资格。对存在严重浪费行为且造成不良影响的教师，学校将记入其师德档案，依法依规取消其当年评优评奖资格。

这几天，天津师范大学面向全校学生发起“节约校园 光盘计划”21天打卡活动，邀请全体同学一同立下第一个flag：新学期，从“光盘”开始，争做节俭节约的倡导者、宣传员、践行人。（胡春艳）

(责编：孙竞、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

北京市教委：60余万京外大学生返校需做核酸检测 新学期即将开始，将有60余万大学生从外地返京上学，返京返校的每一位京外学生都需要做核算检测，检测费用由学校承担。 【详细】

原创报道|

超4成四年级、八年级学生完成家庭作业时间超标 报告显示，班主任工作时间长、教学任务重、非教育教学性事务干扰大，减负愿望强烈。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved