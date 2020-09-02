湖北省中小学幼儿园顺利开学

9月1日，湖北省水果湖第一中学1200多名学生参加开学升国旗仪式。（湖北日报全媒记者 陈勇 通讯员 周保国 摄）

时隔8个月，全省1万多所中小学及幼儿园如期顺利开学。9月1日，800多万师生重返校园，久别重逢的喜悦洋溢在脸上，“从来没有哪一次，这么想念我的学校！”

“升国旗，奏国歌，全体师生行注目礼。”早上6点50分，在雄壮的国歌声中，五星红旗在荆州中学升起。这也是该校新学期开学第一课。3500名师生饱含热情，高唱国歌，抒发对祖国的热爱之情。校长朱胜祥致辞说：“2020年，想说爱你不容易。春天，新冠病毒给全球蒙上一层阴霾，中国经济受到极大冲击，人民的生产生活受到极大影响；夏天，我国南方多地，包括我们荆州又遭受了洪涝灾害。但愈是艰难险阻，愈显中国力量，希望每一位同学热爱我们的祖国，感恩这片土地！”

学校门口开展体温检测，学生排队有序进入校园。襄阳昭明小学开学第一天，学生们交流自己了解的抗疫故事，说说在家中学习的体会，以及重返校园的计划。

在英雄城市武汉，约150万名中小学幼儿园师生返校。各级学校早早就做了疫情防控准备。在武汉外国语学校高中部、汉口辅仁小学、六渡桥幼儿园、武汉一初慧泉中学，记者看到，不测温不入校，学校都增设了洗手消毒措施，防疫物资储存室和留观室配备齐全，同时还准备了备用寝室、备用教室，学校保健老师和社区医生“双保险”，及时掌控学生身体状况。

六渡桥幼儿园中班的小朋友们，一边玩沙一边开心地笑。幼儿园特意准备了沙土、积木、自制小滑轮，孩子们玩得不亦乐乎。

当天，多地家、校、警共同护学。湖北省武昌实验中学沙湖学校组织了家校护畅队在门口执勤，碰到开车送孩子来上学的，队员直接把孩子从车里接下来，减少车辆停留，避免拥堵。

结束“最长假期”，今秋，我省全面恢复正常教育教学秩序。带着美好的憧憬和希望，师生们投入到朝气蓬勃的校园生活中。

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