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开学季，柔性体温贴片助力校园疫情防控

2020年09月02日09:06  来源：光明日报
 

9月1日是很多学校秋季开学的第一天。在迎来新学期的同时，校园常态化疫情防控是一根需要绷紧的弦。

科技日报记者从浙江清华柔性电子技术研究院了解到，该研究院与杭州文海中学联手合作，上线了“集中在线监测管理系统”。这种系统利用柔性电子技术进行生命体征监测，其中的柔性体温贴片，夹贴在腋下可实现72小时动态体温监测。

“‘集中在线监测管理系统’具有数据准、灵敏度高、重量轻、体积小及柔性贴附身体无异物感的特点，可以为校园疫情防控筑起三道防线。”浙江清华柔性电子技术研究院医工交叉技术研究中心主任陈毅豪说。

陈毅豪介绍，第一道防线在校门口。该系统利用AI人脸识别和红外测量技术快速筛查学生体温状态，自动匹配身份信息与体温数据，防止已发病学生入校，减少人工测温与登记的工作量。

第二道防线位于校园内。利用柔性可穿戴体温连续监测贴片，该系统可连续监测学生一天内的体温变化，对全校学生体温进行实时动态监测，出现异常情况及时预警。

第三道防线在学生家中。借助该系统，家长可随时了解学生一天之中的体温变化情况。一旦发现学生体温异常，系统会向家长主动预警。

柔性体温贴片是该系统的亮点。“浙江清华柔性电子技术研究院充分利用自有技术储备，进一步提升了贴片的柔性电子元器件、软件和服务的有效集成，使它能够实现远程、非接触、连续实时监测多人的体温数据。”陈毅豪说。

据介绍，今年2月，正值疫情暴发初期，浙江清华柔性电子技术研究院快速响应，与清华大学柔性电子技术研究中心等机构联合攻关，研发了“集中在线监测管理系统”。该系统曾被捐赠到武汉和北京地区的医院，用于抗疫一线。截至目前，“集中在线监测管理系统”已对全国2750人进行了基于柔性体温贴片的连续体温监测，累计测量时长约5万小时。（刘园园）

(责编：孙竞、白宇)
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