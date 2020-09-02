北大“考古女孩”：希望好好学习 不被外界打扰

原标题：不止钟芳蓉，这些北大新生选的专业都不“热”

因为“考古女孩”钟芳蓉，北京大学考古文博学院的迎新展台，在这个开学季收获了更多关注。

湖南耒阳留守女生钟芳蓉在2020年高考中考出了湖南省文科第四名的好成绩。最后，她选择了北大考古专业，因为这是心之所至。

高分考生去了冷门专业，社会上也有不同声音。9月1日，是北京大学本科新生报到的日子。上午10时左右，考古文博学院党委书记陈建立告诉科技日报记者，钟芳蓉此前已经完成了报到手续，正式开始了她的大学时光。

女孩并不希望再被过多打扰，学院也尽力保护学生。陈建立强调，不止是钟芳蓉，任何同学，只要来到北大，来到学院，喜欢考古专业，学院就有责任把他们教育好、培养好。“找到自己的兴趣，这是最关键的。”

至于专业，无所谓高低贵贱，也没有“冷门”和“热门”之分。陈建立说，考古是人民的事业，可以帮助找到中国文化的源头。它不意味着“穷”，也不等同于“挖土”。“考古对国家文化建设和社会发展都能起到很大作用。”陈建立表示，学生毕业后，无论从不从事考古业，这段时间的学习生涯，都能为他们的人生路奠基。

今年，北大考古文博学院将迎来50多位新生，北京女孩董思奇就是其中之一。

她通过“强基计划”进入考古文博学院。董思奇向记者展示了新生报到时学院送上的“见面礼”——好几本大部头的考古学相关书籍。

“我喜欢历史，也喜欢逛博物馆。”董思奇觉得，自己的性格和考古学是“绝配”，她就想安安静静做点喜欢的事情。

暑假期间，她在网上看到了钟芳蓉的新闻。那时，董思奇还不确定自己能否进入北大考古文博学院，心里生出的是对这位未来同学的羡慕——能去北大念考古，真好啊！

董思奇觉得，身边的同龄人对考古并没有什么偏见，也不会因为这是所谓的冷门专业而刻意避开。她期待这种“既在书斋又在田野”的生活。“我愿意去过一种物质上普通的生活。以后我肯定还是要留在这个领域。毕业之后可能去研究所、考古队或者博物馆，都挺好的。”

投身基础学科的学生，在交谈中都会说出同样的词——兴趣。

来自上海的学生陈宇骁，在高考分数出炉后就豪不犹豫地选择了物理专业。他喜欢量子物理，觉得它“反常识”，以后也想在微观世界做更多探索。

北京学生吕喆也是一门心思奔着物理专业来的。“没有考虑过其他专业。”吕喆说，物理是基础学科，念物理，将来的职业选择范围反而可以更为宽广。而且，物理世界令他着迷。如果将来有机会，吕喆希望能做科研。“不断突破知识的边界，发现新的东西，寻找规律，这让我觉得很有意思。”

其实，和吕喆同分数段的很多同学，都去了其他专业。“从同学们的选择来看，物理至少不算热门吧。”不过，冷不冷门对个体来说并不重要，吕喆坦言，选专业的首要考虑，还是兴趣和爱好。

从青海来到北大的女生赵雯昕念的是数学，这也是她填报志愿时的第一选择。

“有句话叫科学改变世界，数学改变科学。”赵雯昕说，“我觉得，如果想要在科学上取得长足进步的话，首先要有突破的就是数学。”她期待着，能把数学上的突破转化为科学上的应用，在世界范围内产生更大的影响。她愿意投身数学，在都是聪明人的数学科学学院，打开科研的大门。“我入学后的目标就是：跟上，别掉队。”赵雯昕笑了一下说，以后的路还很长。

(责编：孙竞、白宇)