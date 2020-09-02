上海发布“4+1”海外人才新政

日前，上海“4+1”海外人才新政正式发布，围绕海外人才权益保障、创业支持、乐业通道等方面打出政策“组合拳”，提供全方位支持。

此次发布的“4+1”海外人才系列新政，具体包括《进一步支持留学人员来沪创业的实施办法》、《上海市海外人才居住证管理办法》及实施细则、《关于做好优秀外籍高校毕业生来沪工作等有关事项的通知》《上海留学人员创业园管理办法》及临港配套出台的《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区支持留学人员创新创业若干措施》等。

按照国家“拓宽留学渠道，吸引人才回国，支持创新创业，鼓励为国服务”的工作要求，此次发布的《进一步支持留学人员来沪创业的实施办法》结合新时期留学人员回国创业的特点和上海实际，为留学人员来沪创业提供从资金支持、社保补贴、知识产权保护，到落户“绿色通道”、专业服务等在内的立体支持。

进一步放宽留学人员创业企业核心团队成员落户条件，对担任企业负责人及其团队核心成员的留学人员办理落户予以优先支持，开辟“绿色通道”，实施专人服务，对其符合条件的配偶、子女，可同时办理随迁。

除此之外，来沪创业的留学人员在国内首次申报职称时，评审可比照国内同等资历人员申报相应级别专业技术职务任职资格，符合条件的高层次留学人员可不受国内任职年限限制，享受高级职称评审“绿色通道”。

创新“留创贷”融资服务也是《进一步支持留学人员来沪创业的实施办法》的一大亮点，尤其加大对拥有专利、科研成果和专有技术的海外留学人员来沪创办企业的支持力度，以促进科技成果转化、提高自主创新能力、优化产业结构。

数据显示，目前，来沪工作和创业的留学人员达19万余人，留学人员在沪创办企业5300余家，注册资金超过8亿美元。上海各留创园培育了一大批具有国际竞争力和行业驱动力的创业企业，其中境内上市企业达35家，境外上市企业10家。

同时，《上海留学人员创业园管理办法》的出台，将进一步推进上海留学人员创业园的规范化发展、科学化运作和系统化提升。为落地一批“全球领先、国内首创”的项目和成果、形成一批具有行业驱动力和全球竞争力的留学人员企业、涌现一批具有社会影响力与国际号召力的企业家提供有力的制度保障。而随着临港留学人员创业园正式揭牌成立，上海的留学人员创业园已达12家。

(责编：孙竞、白宇)