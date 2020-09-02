人民网>>教育>>滚动新闻

澳门中小学在严格防疫中迎来新学期

2020年09月02日08:41  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　新华社澳门9月1日电　（记者王晨曦、胡瑶）澳门的中小学、幼儿园和特殊教育学校于9月1日起陆续迎来新学期。各学校按照澳门特区政府的防疫要求，严格做好开学后的各项新冠疫情防范工作。

　　在氹仔中央公园附近的培华中学附属小学暨幼稚园，早上不到8点，就陆续有家长送学生到校。同学们都穿着整齐的校服，佩戴口罩，有序从校门通过。学校老师在校门维持秩序，检查同学们的澳门健康码。

　　记者看到，学校在校门和校园内张贴了多张海报，宣传防范新冠疫情的卫生常识，例如佩戴口罩、勤洗手、保持社交距离等。校门和每层楼都有酒精消毒液提供给师生使用。

　　早上8点半，培华中学附属小学暨幼稚园举行了庄严的升国旗仪式。按照防疫要求，全校只有小学三到六年级的同学在学校操场参加了升国旗仪式。师生们互相间隔一米距离，佩戴口罩高唱国歌，望着五星红旗冉冉升起。其他师生则在各自教室内起立高唱国歌。

　　随后，各班级开始了新学期的第一课。记者在教室内看到，课桌间距一米以上单排摆放，一摞摞新课本放在讲台上。老师回顾了上学期同学们在新冠疫情下的学习表现，强调了新学期在校学习时应该遵守的各项纪律，尤其是防疫卫生要求。

　　培华中学校长李秋林表示，特区政府教育暨青年局和学校保持紧密沟通，学校按要求做好新学年的各项准备工作，尤其是防疫卫生的准备，并提前让班主任和学生、家长做好沟通，确保开学安全顺畅。

　　“昨天我们就进行了多次演练，今天看到学生进校的时候已经按照政府的要求，错峰到校、用酒精搓手液消毒、测体温、澳门健康码登记等等。学生过来的时候非常顺利，按照政府和学校的要求，抗疫工作做得很好。”李校长说。

　　澳门中小学、幼儿教育和特殊教育学校9月初陆续开学，其中逾60%的学校9月1日开学、约15%的学校9月2日开学，其余学校9月3日或以后开学。

(责编：孙竞、白宇)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

北京市教委：60余万京外大学生返校需做核酸检测 新学期即将开始，将有60余万大学生从外地返京上学，返京返校的每一位京外学生都需要做核算检测，检测费用由学校承担。 【详细】

原创报道|

超4成四年级、八年级学生完成家庭作业时间超标 报告显示，班主任工作时间长、教学任务重、非教育教学性事务干扰大，减负愿望强烈。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved