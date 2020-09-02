澳门中小学在严格防疫中迎来新学期

新华社澳门9月1日电 （记者王晨曦、胡瑶）澳门的中小学、幼儿园和特殊教育学校于9月1日起陆续迎来新学期。各学校按照澳门特区政府的防疫要求，严格做好开学后的各项新冠疫情防范工作。

在氹仔中央公园附近的培华中学附属小学暨幼稚园，早上不到8点，就陆续有家长送学生到校。同学们都穿着整齐的校服，佩戴口罩，有序从校门通过。学校老师在校门维持秩序，检查同学们的澳门健康码。

记者看到，学校在校门和校园内张贴了多张海报，宣传防范新冠疫情的卫生常识，例如佩戴口罩、勤洗手、保持社交距离等。校门和每层楼都有酒精消毒液提供给师生使用。

早上8点半，培华中学附属小学暨幼稚园举行了庄严的升国旗仪式。按照防疫要求，全校只有小学三到六年级的同学在学校操场参加了升国旗仪式。师生们互相间隔一米距离，佩戴口罩高唱国歌，望着五星红旗冉冉升起。其他师生则在各自教室内起立高唱国歌。

随后，各班级开始了新学期的第一课。记者在教室内看到，课桌间距一米以上单排摆放，一摞摞新课本放在讲台上。老师回顾了上学期同学们在新冠疫情下的学习表现，强调了新学期在校学习时应该遵守的各项纪律，尤其是防疫卫生要求。

培华中学校长李秋林表示，特区政府教育暨青年局和学校保持紧密沟通，学校按要求做好新学年的各项准备工作，尤其是防疫卫生的准备，并提前让班主任和学生、家长做好沟通，确保开学安全顺畅。

“昨天我们就进行了多次演练，今天看到学生进校的时候已经按照政府的要求，错峰到校、用酒精搓手液消毒、测体温、澳门健康码登记等等。学生过来的时候非常顺利，按照政府和学校的要求，抗疫工作做得很好。”李校长说。

澳门中小学、幼儿教育和特殊教育学校9月初陆续开学，其中逾60%的学校9月1日开学、约15%的学校9月2日开学，其余学校9月3日或以后开学。

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