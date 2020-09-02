人民网>>教育>>滚动新闻

武汉：开学平安有序 校园重现生机

2020年09月02日08:32  来源：光明日报
 

又到一年开学季。武汉大中小学和幼儿园陆续开学，沉寂近8个月的校园，又一次回荡起琅琅书声、欢歌笑语，迸发出新的生机。

今秋，武汉百万大学生错峰开学，校园又开始热闹起来。在疫情防控常态化形势下，学校建起了“防护网”守护学生在校安全。针对上半年线上教学进行实训“补课”、集中答疑等，武汉高校今秋开学与往年有很多的不一样。

“欢迎回家！”8月22日，武汉大学、中南财经政法大学、华中农业大学迎来了首批返校学生。

“看到同学们回到校园，就像家长见到了好久未回家的孩子一样。”武汉大学副校长周叶中介绍，武汉大学根据“错峰分批、安全有序”原则，组织学生返校、新生报到。8月22日至9月11日，学生分四批返校。

据武汉理工大学学生工作部部长熊兵介绍，学生运用学校自主研发的“校园E码通行”返校系统，实现了全流程线上办理、审批和管控。中国地质大学（武汉）新生到校前就已通过迎新系统获得辅导员、一对一志愿者等相关信息，并通过网络完成报到手续。

虽然返校时间有差异，但返校核验健康码、测温、身份信息核验等程序几乎是各高校的标配。学生从全国各地返回武汉，各高校为了让学生在校安心读书生活，制定了全方位、全覆盖的严格防控措施。

“斜角就座，保持间隔距离；勤俭节约，反对浪费。”华中师范大学食堂每两张餐桌排在一起，中间放着两个餐桌垃圾回收盒，原本可以坐满8人的餐桌，现规定仅坐4人。餐桌上的光盘行动图和餐桌110时刻提醒师生珍惜粮食。

开放图书馆预约；实行一桌一人，同向而坐；关闭所有不通风的阅览区域；积极推进线上服务……武汉理工大学图书馆严格落实常态化疫情防控要求。图书馆还配备了多台专业图书消毒柜，严守图书户外拆卸消毒、消毒柜臭氧消毒等“关卡”，让学生借阅无忧。

坚持“日报告”“零报告”、晨午晚检；严格校园出入管理，学生非必要不外出；开通校园快递点，外卖不入校园；教学楼、食堂、宿舍、图书馆等公共区域每天消杀……武汉各高校纷纷采取严格的校园管理，保障教学健康安全有序。

9月1日，武汉市2842所中小学幼儿园迎来开学首日。“今年开学情况特殊，多一项疫情防控，一定要提醒到位，让孩子们养成好习惯。”9月1日清晨6时40分，武汉市光谷第二小学门口，在护学岗上工作了4年的武汉东湖新技术开发区分局茅店派出所58岁社区民警张辉已经就位。该校当天4300人入校，加上送学家长，近万人短时聚集。为避免交通拥堵，汉警快骑一大早6时起提前在周边路口疏导，学校门前井然有序。

当日，武汉警方组织警力万余人次、警车3720台次，全面落实“一校一警”到一线、巡逻防控到一线、交通护学到一线、检查督导到一线，确保上学、放学时段校园周边“见警察、见警车、见警灯”，全力守护校园平安稳定。

昂扬少年志，整装新出发。

在珞珈山小学2020-2021学年度的开学典礼中，师生们用自己独特的方式表达了对逆行出征的战疫英雄的敬意，也用孩子们喜闻乐见的方式提醒大家要做好科学防疫、消毒。

“二年级的孩子们跳起了疫情期间火爆网络的手势舞《听我说谢谢你》，三年级的孩子们带领大家一起做起《快乐洗手操》。学校还给居家学习期间荣获武汉市‘居家绽艺·最美童画’优秀奖的同学颁了奖。”珞珈山小学教师杨楠告诉记者。

珞珈山小学德育主任李丹介绍，学校有学生1201人，学校从8月下旬就开始紧锣密鼓地储备防疫物资、改造校园设施，为学生返校做各项准备。学生返校后，学校在抓好疫情防控的同时，正全力推进线下教学、线上教学和线上线下混合教学三种模式的无缝对接。

攻坚克难，满足市民入园入学需求。记者从武汉市教育局了解到，受疫情影响，各项工程开工建设及验收时间被迫延迟，在政府和社会各界的共同努力下，2020年秋季开学，武汉市、区投资29亿元，新改扩建中小学、公益普惠性幼儿园共63所交付使用，增加供给学位2.96万个。（夏静 张锐 谢小琴）

(责编：孙竞、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

北京市教委：60余万京外大学生返校需做核酸检测 新学期即将开始，将有60余万大学生从外地返京上学，返京返校的每一位京外学生都需要做核算检测，检测费用由学校承担。 【详细】

原创报道|

超4成四年级、八年级学生完成家庭作业时间超标 报告显示，班主任工作时间长、教学任务重、非教育教学性事务干扰大，减负愿望强烈。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved