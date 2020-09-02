武汉：开学平安有序 校园重现生机

又到一年开学季。武汉大中小学和幼儿园陆续开学，沉寂近8个月的校园，又一次回荡起琅琅书声、欢歌笑语，迸发出新的生机。

今秋，武汉百万大学生错峰开学，校园又开始热闹起来。在疫情防控常态化形势下，学校建起了“防护网”守护学生在校安全。针对上半年线上教学进行实训“补课”、集中答疑等，武汉高校今秋开学与往年有很多的不一样。

“欢迎回家！”8月22日，武汉大学、中南财经政法大学、华中农业大学迎来了首批返校学生。

“看到同学们回到校园，就像家长见到了好久未回家的孩子一样。”武汉大学副校长周叶中介绍，武汉大学根据“错峰分批、安全有序”原则，组织学生返校、新生报到。8月22日至9月11日，学生分四批返校。

据武汉理工大学学生工作部部长熊兵介绍，学生运用学校自主研发的“校园E码通行”返校系统，实现了全流程线上办理、审批和管控。中国地质大学（武汉）新生到校前就已通过迎新系统获得辅导员、一对一志愿者等相关信息，并通过网络完成报到手续。

虽然返校时间有差异，但返校核验健康码、测温、身份信息核验等程序几乎是各高校的标配。学生从全国各地返回武汉，各高校为了让学生在校安心读书生活，制定了全方位、全覆盖的严格防控措施。

“斜角就座，保持间隔距离；勤俭节约，反对浪费。”华中师范大学食堂每两张餐桌排在一起，中间放着两个餐桌垃圾回收盒，原本可以坐满8人的餐桌，现规定仅坐4人。餐桌上的光盘行动图和餐桌110时刻提醒师生珍惜粮食。

开放图书馆预约；实行一桌一人，同向而坐；关闭所有不通风的阅览区域；积极推进线上服务……武汉理工大学图书馆严格落实常态化疫情防控要求。图书馆还配备了多台专业图书消毒柜，严守图书户外拆卸消毒、消毒柜臭氧消毒等“关卡”，让学生借阅无忧。

坚持“日报告”“零报告”、晨午晚检；严格校园出入管理，学生非必要不外出；开通校园快递点，外卖不入校园；教学楼、食堂、宿舍、图书馆等公共区域每天消杀……武汉各高校纷纷采取严格的校园管理，保障教学健康安全有序。

9月1日，武汉市2842所中小学幼儿园迎来开学首日。“今年开学情况特殊，多一项疫情防控，一定要提醒到位，让孩子们养成好习惯。”9月1日清晨6时40分，武汉市光谷第二小学门口，在护学岗上工作了4年的武汉东湖新技术开发区分局茅店派出所58岁社区民警张辉已经就位。该校当天4300人入校，加上送学家长，近万人短时聚集。为避免交通拥堵，汉警快骑一大早6时起提前在周边路口疏导，学校门前井然有序。

当日，武汉警方组织警力万余人次、警车3720台次，全面落实“一校一警”到一线、巡逻防控到一线、交通护学到一线、检查督导到一线，确保上学、放学时段校园周边“见警察、见警车、见警灯”，全力守护校园平安稳定。

昂扬少年志，整装新出发。

在珞珈山小学2020-2021学年度的开学典礼中，师生们用自己独特的方式表达了对逆行出征的战疫英雄的敬意，也用孩子们喜闻乐见的方式提醒大家要做好科学防疫、消毒。

“二年级的孩子们跳起了疫情期间火爆网络的手势舞《听我说谢谢你》，三年级的孩子们带领大家一起做起《快乐洗手操》。学校还给居家学习期间荣获武汉市‘居家绽艺·最美童画’优秀奖的同学颁了奖。”珞珈山小学教师杨楠告诉记者。

珞珈山小学德育主任李丹介绍，学校有学生1201人，学校从8月下旬就开始紧锣密鼓地储备防疫物资、改造校园设施，为学生返校做各项准备。学生返校后，学校在抓好疫情防控的同时，正全力推进线下教学、线上教学和线上线下混合教学三种模式的无缝对接。

攻坚克难，满足市民入园入学需求。记者从武汉市教育局了解到，受疫情影响，各项工程开工建设及验收时间被迫延迟，在政府和社会各界的共同努力下，2020年秋季开学，武汉市、区投资29亿元，新改扩建中小学、公益普惠性幼儿园共63所交付使用，增加供给学位2.96万个。（夏静 张锐 谢小琴）

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