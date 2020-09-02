南开大学：共建新时代“学生家园”

“有一些感动，越来越多的同学在遇到问题时会第一时间想到我们。”8月4日，南开大学学生会组织成员王宇佳通过公共邮箱完成了日常的线上值班和问题回复。在收到同学回复的感谢和认可后，她激动地把这份满足和感动与大家分享。

“如何结合同学需求开展工作？”“什么活动是同学们喜欢的？”“怎么把工作做细做实？”这些难题都离不开扎扎实实的调研工作。为了更好地开展调研，帮助广大同学解决现实困难，南开大学学生会组织的成员们可谓是“绞尽了脑汁”。

在深化改革的过程中，南开大学学生会组织坚持问题导向、聚焦主责主业、转变工作作风，以服务同学成长成才为宗旨，以“青年大调研”工作为重要抓手，切实发挥桥梁纽带作用，帮助学校和广大同学解“南”题、“开”新局。

“日渐清朗的风气，让工作更有底气”

“直面问题才能解决问题。”南开大学研究生会主席团成员王天皓说，为了更好地发挥组织职能，南开大学学生会组织深挖思想根源，全面自查自纠，通过深入调研，梳理出了组织现存问题，决定从全面转变学生会组织形象做起，以坚定的决心开展刀刃向内的改革。

“在改革的过程中，我们通过定期开展集体理论学习，建立绩效考核与述职评议制度；开展包含调研方法、提案撰写等工作技能提升的骨干培训；制定严格指标明确组织人员遴选条件等举措，有效去除了组织的‘官僚气’，也让组织成员意识到自身的责任。” 南开大学学生会主席团成员蔺冠宇与办公部成员经过反复商讨，共同制定明确组织内部考核机制。在成员的共同努力下，学生会组织风气日渐清朗，有据可循、有理可论、有为可作的全新工作局面逐步形成。

疫情期间，学生会组织成员主动投身到防控工作中，有同学作为组织者，统筹动员南开青年志愿者近2000人次，定点帮扶全国22个省市自治区的300多个医护人员家庭；有同学身穿防护服，在吉林省吉林市的志愿岗位上从寒冬坚守到酷暑；有同学主动为一线医护人员子女义务进行学业辅导；居家守护、应急响应、线上宣讲、捐款捐物，组织成员以爱国奋斗的担当作为努力践行着新时代青年的责任使命，也展现出学生会组织的全新风采。

“同学们的需要是我们工作的首要”

为深入广大青年学生群体中开展“青年大调研”工作，做到真正倾听青年心声、了解青年需求、读懂青年思想，从而更好地聚焦服务广大同学成长成才的主责主业，南开大学学生会组织着眼职能转变，大力精简组织规模，于2019年完成成员规模缩小与工作部门精简。目前，校学生会、研究生会工作人员人数分别由原来的700余人、200余人精简至40人以内，主席团成员由原来的10人精简至3人，工作部门由原来的12个部门精简为3个部门。

2019年11月，南开大学第二十六次学生代表大会、第三十七次研究生代表大会顺利召开，进一步明确了学生会组织未来工作的方向与目标。

2019年4月3日，一次形式新颖的调研活动在南开大学两校区举办。学生会组织全体成员在校园内以“游戏互动”“在线采访”“趣味展板”的形式发放问卷，开展了一场关于青年学子对于校园人际交往和职业生涯规划需求的生动调研，路过的同学纷纷参与其中。随后，结合深入到各个学院与同学们进行的交流座谈，学生会组织成员将收集的问题需求进行系统梳理，以此为依据为后续校园活动的开展设计方案、提出建议。后续跟进开展的“荧光夜跑”“缘定玫瑰”交友互动，“职破迷津”就业技能培训等，都受到了同学们的广泛好评。

“同学们的需要就是我们工作的首要。”这是南开大学学生会主席团成员李鹏程常常和同学们提到的一句话。新冠肺炎疫情期间，学生会面向湖北籍南开学子的学业实习问题开展调研，为学校开展相关工作建言献策；针对2020届毕业生开展调研，以翔实的数据分析为学校就业指导中心提供参考，为促进就业工作贡献力量；关于疫情期间留校同学生活状况、实际需求等问题的调查，更是实时帮助同学们解决了各类困难。

“学生会的工作更实了”“我们的声音被听到了”“我的建议被采纳了”，学生会组织通过有实效的工作收获了广大同学的认可，帮助学校传递了对同学们的关心，也激发了广大同学以主人翁身份共同参与学校发展建设。

“有什么困难都能随时联系到我们”

2020年3月17日，一位因疫情原因滞留学校的博士同学联系了南开大学研究生会的工作人员，向他反映因校园封闭管理，导致前往校门口取快递的困难。收到意见后，成员第一时间核准情况，整理说明提交给学校相关部门，并及时与同学反馈进展。24日，学校与负责快递收运的近邻宝公司沟通协商后正式恢复校内快递自提柜的运行。收到同学发来的感谢，负责追踪处理该问题的组织成员回复：“这是我们应该做的，同学们的认可就是我们最大的动力！”

“想同学之所想，急同学之所急，解同学之所需”，这是南开大学学生会组织成员自我要求的准则，“大家有什么困难都可以随时联系我们”，也成为他们常用的一句话。在全面深化改革的过程中，校学生会组织以“青年大调研”为重要工作载体，创新联络沟通路径，成功打造“校-院-班”3级联动的工作机制，完善校院两级学代制度，成立“学生代表工作站”，全校25个学院学生会已全部成立权益服务工作小组。

组织成员还积极利用公共邮箱、微信公众号、校园征求意见箱、校-院权益工作联席会、联动微信群等渠道主动调研了解同学权益诉求，通过“权益月报”等形式积极反馈，并充分联动校内其他团学组织，围绕广大同学在学业发展、身心健康、社会融入、权益维护等方面的普遍需求和现实困难，提供一系列线上线下的主动服务，真正做到听得到青年声音、摸得准同学心意。同学们可以随时、随地、随处联系到的学生会组织，逐渐成为贴心、暖心、知心的“学生家园”。

“服务同学还要做得更实、更新、更细”

在连续近两年团市委、校团委重点部署的“不忘初心 牢记使命 唯真求实 服务青年”大调研工作中，学生会组织通过调研座谈的形式，围绕团组织建设、生涯规划、婚恋交友等重点课题，线上线下广泛收集同学各类意见建议千余条，并分类梳理、归纳总结反馈至各相关部门。通过向同学们问需、问计、问智，学生会组织讲“学生话语”，传“同学心声”，逐渐搭建了学校与同学间良好联系和沟通的桥梁。

自改革推行以来，南开大学学生会组织不断扩展沟通调研渠道，创新服务形式，分发千余套含有学校职能部门联系方式的“服务信息书签”，组建团队多次参加有关教学科研和日常生活问题的调研座谈会，定期参与涉及食堂、教学楼等公共区域的开放监督日活动，实现学校与同学间沟通服务“零距离”。

2018年，《关于完善校内交通道路设施的提案》反映了学校八里台校区自行车占地过大、夜间部分车辆违规行驶等安全问题，学校相关部门及时安排对自行车进行整理，在人流量大的路段施划禁停区，加强周围道路交通疏导，夜间加强巡查和监控，并建立校园门禁“黑名单”；2019年，《关于校园网资费调整的提案》《关于完善大通学生活动中心服务的提案》提出后得到迅速落实，为同学提供切实的方便……

“深化改革永远在路上”，南开大学学生会依然在努力。（胡春艳 胡晓萱）

(责编：孙竞、熊旭)