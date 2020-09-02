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上海中小学开学第一天将节约粮食纳入德育环节

2020年09月02日08:23  来源：中国青年报
 

今天是上海市中小学开学第一天，记者从上海市教委获悉，不少学校将节约粮食、抵制浪费的主题纳入德育环节，并采取按大小餐盘提供米饭、提倡“光盘”打卡等办法，引导学生养成良好的行为习惯。

早上8点半，徐汇实验小学“线上”开学典礼开始，部分学生在现场观摩。“厉行节约·光盘行动”是典礼上的重要环节，有的同学用表演小品的方式传达粮食安全相关知识，提出节约粮食、抵制浪费的倡议；有的同学在老师带领下走进后厨，参与洗菜，观察厨师们切菜、烧菜，感受食物制作过程。典礼上还发布了“红领巾倡议”、“珍贵的小米粒”探索活动、“家庭光盘21天打卡”活动。

典礼结束后，四年级男生华潇霖告诉记者，平时在家爸爸一直教导他饭菜不要剩，在学校吃午餐时，他发现有的同学会将吃不完的饭倒掉，而新学期学校提供了大小份的米饭，吃不完的同学可以选择小份，有助于减少浪费。五年级女生江妙晗说，开学前学校在同学和家长中进行了问卷调查，询问每个学生的饭量和口味喜好，从今天起将提供55克、40克的大小份米饭。她会选择小份米饭，如果不够再自助添加。

叶润阳、叶润莱姐弟参加了后厨体验活动。两人说，厨师们每天早上5点就要起来为同学们准备饭菜，洗菜要经过4道工序，烧菜用的锅铲也很重，十分辛苦。他们充分感受到了每一份饭菜的来之不易，今后要更加注意“光盘”。

校长焦轶萍告诉记者，学校是教育孩子的主阵地，而家庭是社会的最小单位，学校要将节约粮食的理念渗透到德育中，并通过孩子“小手拉大手”传递给家庭，从而营造良好的社会氛围。学校一直在思考怎样更好落实“光盘行动”，这次开学前进行了摸排调研，发现不少学生都会选择小份米饭，不够再加，以避免浪费。大小餐盘的具体模式今后还会根据实际情况进行调整。

(责编：熊旭、孙竞)
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