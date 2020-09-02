人民网>>教育

在线课程与面授课程混合教学模式常态化 师生信息素养的提升是关键

熊璋

2020年09月02日17:32  来源：人民网-教育频道
 

正值中小学秋季学期开学季，在线课程与面授课程的混合教学模式进入常态化。推动在线课程的健康发展，改善在线学习平台的适用性是基础，而提升师生信息素养是关键。

改善在线学习平台的适用性是基础

今年的秋季开学和往年最明显的不同，是老师同学们都经历了两个假期加一个不在教室的学期。当他们再次进入新学期时，他们要面对面授课程和在线课程的混合教学模式。保障混合教学模式的顺利推进、在线课程的教学质量、老师同学对在线课程的适应，有很多的因素需要关注。

过去一学期的在线课堂，信息科技提供了一个停课不停学的平台，同学们可以通过网络远程上课学习，各种在线课堂、在线学习平台在抗击新冠疫情中功不可没。不过，由于新冠疫情的突然袭击，在线课堂的引入是一种应急措施，中小学相关各方并没有做好充分的准备。分析总结过去一学期大规模在线课堂实践的经验和不足，及时改善提升在线学习平台的适用性，是混合式教学模式常态化顺利推进的基础。

教育工作者认识教育规律、理解青少年认知规律，他们传统的工作模式是谨慎的设计教学模式、通过试点、总结、再推广，但是这回他们没有足够时间按照他们习惯的节奏推进，信息科技强力接入教育超出了他们的预期，也可以说，大规模在线教学平台上线、大规模采用网络教学并不是一种按部就班的推进。在线课堂的开发者没有精准的开发需求规格说明的指导，只能摸索前进，以最快速度推出可用的平台，一时间多种在线课程平台推出，显然其中多数都没有经过足够的测试和试用。老师面对形形色色的平台，如何选择一个适用的平台，没有经验、也没有借鉴，具有一定的盲目性。学生也只是被动响应，有时还要面对不同科目采用不同平台的窘境。

在线课程的大规模应用不可避免暴露出一些不足。一线老师在利用在线平台实施的课程教学中表现出的一些困惑，比如，有些老师将教室面授原封不动搬到在线课堂，没有根据在线授课的特点及时更新教学模式和手段。在教室里，老练的老师一个眼神，就知道学生是不是跟上了课堂的节奏，但是师生不在一个屋檐下时，远隔网络，有的老师找不到有效手段抓住学生的关注。在线平台上有些老师没有足够信心学生听好了课，就靠加大作业量来弥补，殊不知，加大作业量的压力可能不在学生身上，而在他们的家长身上，有关部门的调查研究显示线上教学质量保障与面授存在实质差距。不少老师和同学都抱怨线课程平台用起来不够简单便利、友善性不足，影响他们对在线课程平台的信任，有些还有一定抵触。

教育工作者潜心关注信息科技、提出更精准的在线课程平台规范，是科学友善适用的在线课程平台的前提；软件开发者潜心关注教育，秉持以教学为本、以学生为本的宗旨，是推出老师同学喜欢的通用平台的关键。软件开发者提高软件开发迭代频率、不断及时完善，是保障在线课程平台融入老师和同学学习环境的必备过程。在线平台引入大数据、人工智能，尝试过程化评价、个性化评价是保证教学质量的一种潜在机制，同时利于推动个性化培养。改善在线学习平台的适用性是构筑混合式教学模式常态化的基础。

提升师生信息素养是关键

防控新冠肺炎疫情事实上让在线课程、远程教育强行接入了中小学教育，教育信息化价值得到集中呈现，这也是信息科技促进中小学教育改革创新的契机。“以学习者为中心”的差异化教学和个性化学习将逐步取代“以教师为主”的传统课堂教学方法；过程化评价、因材施教、关注个性化发展，关注创新能力将促进新的教学评价体系的形成；个性化教育能够实现与规模化培养有机统一。

随着混合教学模式常态化的推进，探索基于信息科技的教学模式创新、教学手段创新、教学资源创新和教育平台创新，是中小学教育的一个新平台、新阶段。其中，基础设施的改善、课程平台的增强、软件应用的友善、教学资源的丰富，都还是物质的，容易量化的指标。信息科技与教育教学的深度融合，要求教育工作者的更新升级教育思想和理念，要求教师具备学科能力与信息素养的“双核要素”。

在这个改革创新的进程中，更加重要的是教育工作者、软件开发者、老师、同学和家长通过提升自身的信息素养，养成敏感的信息意识、科学的计算思维、适切的数字化学习和创新、内化的信息社会责任，养成面对新的教学生态时的从容感、辛福感、危机感和使命感。

（作者系北京航空航天大学教授）

(责编：李依环、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

北京市教委：60余万京外大学生返校需做核酸检测 新学期即将开始，将有60余万大学生从外地返京上学，返京返校的每一位京外学生都需要做核算检测，检测费用由学校承担。 【详细】

原创报道|

超4成四年级、八年级学生完成家庭作业时间超标 报告显示，班主任工作时间长、教学任务重、非教育教学性事务干扰大，减负愿望强烈。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved