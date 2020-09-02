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截至9月1日

全国已有29个省份中小学、56所部属高校开学

2020年09月02日04:54  来源：人民网－人民日报
 

　　9月1日，安徽省合肥市翡翠学校的老师为孩子们上“节约粮食”第一课，践行“光盘行动”。
　　新华社记者 刘军喜摄

　　本报北京9月1日电  （记者赵婀娜、张烁、吴月）按照属地管理原则，结合当地疫情防控形势、春季学期教学进度以及暑假放假时间，按照“错区域、错层次、错时、错峰”的要求，中小学、幼儿园在9月1日左右开学，高校根据新老生、不同年级、不同地域分批次在8月下旬至9月开学。记者从教育部获悉：截至9月1日，全国已有29个省份中小学、56所部属高校开学。

　　据介绍，各地各校在《关于印发高等学校、中小学校和托幼机构秋冬季新冠肺炎疫情防控技术方案的通知》和《关于做好2020年秋季学期教育教学和疫情防控工作的通知》的指导下，结合本地疫情防控形势和学校实际，制定开学工作方案，落实对师生员工的健康监测要求，排查各类设施设备安全隐患，推动教育教学秩序“全面、正常、安全”恢复。

　　记者获悉，针对春季学期学生学习实际情况，各地中小学科学合理安排教学进度，认真执行国家课程方案和课程标准，确保开足开齐开好国家规定课程，确保教育质量。小学起始年级按照课程标准“零起点”教学，积极探索合理设置过渡性活动课程，注重做好幼小衔接。幼儿园严格做好卫生保健工作，坚持以游戏为基本活动，合理安排幼儿一日生活。普通高中学校稳妥实施选课走班，加强走班教学的课程编排和各项管理工作。

　　各地和相关高校分期分批错时错峰开学。据了解，北京、天津、河北、黑龙江等地结合生源结构特点、教育教学需求和区域防控等级，科学确定学生返校批次和具体时间。75所教育部直属高校中，49所8月底前第一批学生返校，24所9月上旬第一批学生返校，2所9月中下旬第一批学生返校。同时，细化新生入学报到安排。山西指导各高校主动联系铁路部门，协调专列或专用车厢，做好集中接站。东北师范大学通过“东师e起战疫”微信小程序，精准掌握学生返校前14天身体健康、近期出行等情况。做好线上线下教学衔接。北京总结春季学期线上教学、防控等经验和做法，做好秋季学期线上线下教学的两手准备。山东要求各地科学制定、有序实施教学计划和实施方案，正常开展线下教学活动。

　　各地和相关高校严格落实“防输入、防反弹、防突发、防松懈”要求，充分做好开学前各项准备。记者了解到，北京、上海暑假期间暂停军训、夏令营、社会实践等聚集性活动。云南、广西把边境地区学校作为校园疫情防控工作的重中之重，做好人员分类管理。武汉大学建立学生健康监测网络，落实晨午检制度、课堂考勤制度、晚点名制度。

　　据介绍，各地和相关高校积极制定完善本地本校应急处置预案，组建工作队伍，加强人员培训，开展应急演练，全面提升应急处置能力。黑龙江、湖北等地加强与属地卫生健康部门、疾控机构、就近定点医疗机构、社区卫生服务机构的沟通协调，形成“点对点”协作机制、监测预警与快速反应机制。北京化工大学配合属地有关部门积极开展联防联控，建立和完善救治、转诊、流调等工作应对机制。黑龙江要求学校开学前组织现场演练，开展查漏洞补短板大排查，演练开学后发生聚集性疫情的应急处置措施及流程，切实做到制度明确、责任到人，保障关键岗位人员熟练掌握应急处置流程。中国地质大学（北京）、武汉大学、合肥工业大学开学前开展全流程、全要素演练，开学后开展全员应急演练。东南大学在各个校区校门、宿舍等关键区域驻点设置工作组，严格做好审核和突发事件处置。


　　《 人民日报 》（ 2020年09月02日 01 版）
(责编：杨光宇)
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