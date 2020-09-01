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清华大学建校110周年校庆主题和标志发布

2020年09月01日17:45  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京9月1日电（熊旭 实习生黄悦）今天，在清华大学2020年秋季学期的全校师生同上一堂课课堂上，校长邱勇发布了清华大学建校110周年校庆的主题和标志。

清华大学建校110周年主题和标志（学校供图）

清华大学庆祝建校110周年的主题是“自强成就卓越，创新塑造未来”。“自强”来自校训“自强不息，厚德载物”；“卓越”来自清华精神“爱国奉献，追求卓越”；“创新”来自清华学风“严谨、勤奋、求实、创新”。

清华大学建校110周年的标志设计从传承和创新两个角度出发，由清华大学美术学院陈楠教授团队精心设计。标志以阿拉伯数字“110”与清华大学校徽的组合为主体图形，并辅以阿拉伯数字“1911-2021”。创意源于同心渐进的方圆几何图形，“同心圆”寓意着水之涟漪、木之年轮，呈现出水木清华的特色。“同心方”寓意对知识与科学的不断探索。校徽图案嵌入同心圆中，增加了标志的识别性与独特性。标志的色彩选用清华大学校色——紫色，增加了渐变光感的色彩表现形式。

清华大学建校110周年标志设计 （学校供图）

“标志设计具有清华特色，主题鲜明、现代活泼，反映了清华人自强的奋进姿态。”清华大学美术学院长聘教授陈楠说。

据介绍，围绕建校110周年校庆标志，团队还组合推出了专用的辅助图形系统，以及满足多种环境使用标志组合形式和标志使用手册。

(责编：何淼、马昌)
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