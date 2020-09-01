北京教育援藏：50名教师“组团”提升教学水平

原标题：50名教师“组团”提升教学水平

记者日前在拉萨市实地采访了解到，北京市在教育领域坚持组团式援藏，50名援藏教师覆盖小学、初中、高中、中职等学段，老师们与当地教师一对一传帮带，结对帮扶提升教学水平。在硬件方面，北京市投入真金白银，十三五期间教育援藏项目30余个，援藏资金2.71亿元。

自2014年累计选派援藏教师265人次

记者在拉萨市北京实验学校的机器人实验室看到，几名学生正熟练地操作着遥控设备。这个刚装修完的教学楼投用后，来过的人们都诧异于其教学设施和理念的前沿。

去年7月，周凯和50名援藏教师一起来到拉萨。此前在北京市教委任职的他作为北京援藏教育领队，担任拉萨市教育局副局长，负责师资工作。周凯发现，经过多年努力，拉萨的一些学校在硬件方面已经逐步赶了上来，但是在教学理念、教学方式等方面还需要提升，而这些正是北京的优势，也让远道而来的北京教师们觉得可以有所作为。

北京市教育援藏已持续二十多年，目前北京市共对口支援拉萨北京实验中学、拉萨市北京中学、拉萨市第一中等职业技术学校、拉萨市第一小学、拉萨市实验小学5所学校，覆盖小学、初中、高中、中职等学段。2014年以来，北京累计选派援藏教师四批265人次，其中两位教师还选择了调藏工作，这在各援藏省市中排名第一。

精选师资力量开创“组团式”援藏

2014年，北京市率先以成建制教育援藏模式，向拉萨北京实验中学选派了第一批50名援藏教师，开创了“组团式”教育援藏的先河，得到了各方面的充分肯定。周凯介绍，北京援藏的教师都是精准匹配当地需求，他们带来全新的教学理念和教学方式，起到示范作用。

从机制上，教育援藏团队着力创新组团援藏新模式，打破学校间的界限，重新整合援藏教育资源，做到学段间资源共享，学校间资源共享，区域资源共享。按照要求，全体援藏教师定期开展示范课、研究课、微讲座，与本地教师共同深入探讨适合本地学生特点的教学新方法。这一批援藏老师的课周凯都听过，不打招呼，推门就进，他认为这样可以让自己了解真实情况，同时对教师是一种鞭策，每一节课都需要认真准备。

来自北京的教师有一定的服务期，提升当地教师的水平才是根本。这方面早有制度设计，来自北京的教师们除了上课，还与本地青年教师师徒结对，有针对性地指导。北京还千方百计提升当地教师水平，包括选派名师短期援藏，提升教学研究能力，组织骨干教师进京学习，体会北京教学模式。今年，各援藏学校计划组织7批次，近300位本地骨干教师到北京交流学习。

帮扶的两所中学被评为示范性高中

在北京援藏团队的努力下，2019年，拉萨北京实验中学和拉萨市北京中学同时被评为首批西藏自治区示范性高中。2020年高考，两校上线率均超过99%，本科率达到80%，得到了当地教师、家长和学生的广泛认可。

周凯在拉萨市教育局负责当地师资工作，今年引进了70多名研究生和200多名本科生，他参加了面试工作，觉得未来可期，“年轻人们有奉献精神，而且很多都经过严格的师范教育，业务也没问题，他们会像种子一样，扎根这里，提升当地的教育水平”。

扶贫先扶志，教育在扶贫上的重要性不言而喻，优质的教育不仅是学习文化，更是掌握更多生存和发展的技能。周凯告诉记者，他到了当地，发现有的小朋友很腼腆，详细了解发现，“之前的教育方式有问题，没有给孩子更多展示机会，也没能培养孩子的自信心”。北京的老师们带来先进的教育理念，现代的教学方式，当地的孩子们是最终受益者。（李泽伟）

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