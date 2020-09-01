原标题：不一样的开学季，各地中小学准备好了吗？

新华社北京8月31日电 题：不一样的开学季，各地中小学准备好了吗？

8月29日，在北京市海淀区太平路小学，一年级学生与老师击掌。 当日，北京市小学一年级、初一、初三、高一、高二、高三六个年级首批开学。9月1日、9月7日中小学其他年级将陆续开学。 新华社记者 任超 摄

进入校园前先量体温、填写健康表、出示健康码……初秋时节，全国各地中小学陆续开学。在这个特殊的开学季，学校如何保障师生安全有序开学？师生在校园内如何健康学习和生活？新学期的教学工作又将如何开展？记者就上述问题在多地学校进行了走访。

层层把关，各地安全有序开学

8月31日，陇南市武都区钟楼小学一年级学生在上开学第一课。新华社记者 杜哲宇 摄

8月31日，广东省深圳市深圳中学泥岗新校区迎来了高一年级新生报到。记者在现场看到，该校三个进出口分别安装了门禁，数十名保安人员给学生们进行现场测温，体温正常方可入校。“学长学姐们给我们做校园向导，入学报到非常顺利。”高一（19）班新生马文悦说。

深圳市教育局局长陈秋明介绍，深圳市共有中小学、幼儿园2628所，师生员工237.4万人。为确保今年秋季安全、正常、全面开学，自8月15日起，深圳全市各校已开展每日健康监测，掌握所有师生员工开学前14天内的行踪和健康状况，做到“日报告”“零报告”。

四川省成都市中小学即将于9月1日正式开学。和深圳一样，为落实常态化疫情防控措施，成都市教育局要求，各学校开学要错时错峰、人员分流、减少聚集，提前掌握教职工和学生开学前14天健康状况和活动轨迹，并建议师生避免不必要的外出活动，在开学前14天内原则上不出省。

往日十分热闹的新生家长会也因疫情防控需要精简了许多。8月31日下午，成都市金苹果锦城第一中学附属小学召开了2020级新生家长会。与往年不同的是，为减少人群聚集，今年的家长会按照单数班和双数班分成两个时段错峰进行，且每位学生只限一位家长参加。

严防严控，守护师生健康

为保障中小学师生回归校园后能够健康学习和生活，各地出台了诸多举措。

8月29日，北京理工大学附属中学学生在教室内开班会。 当日，北京市小学一年级、初一、初三、高一、高二、高三六个年级首批开学。9月1日、9月7日中小学其他年级将陆续开学。 新华社记者 张晨霖 摄

北京教育学院附属丰台实验学校校长郝玉伟介绍，在应对常态化疫情防控的措施方面，该校注重在管理上形成闭环。一方面，每天对教职员工的健康监测、上报、应对、管理形成完整闭环；另一方面，每天对学生到校情况进行监测、统计、追踪，与家长对接形成闭环。

湖北省武汉市的2842所中小学、幼儿园将于9月1日开学，涉及学生139.9万人。武汉市教育局副局长王池富介绍，根据武汉目前的风险等级，中小学生应当随身备用符合一次性使用医用口罩标准或相当防护级别的口罩，校园内学生不需要佩戴口罩。

此外，武汉市还要求每所学校配备经过培训的专门防疫人员，畅通学校与辖区定点医院24小时联络机制和在校学生急诊绿色通道。一旦发现疑似病例，将立即启动应急处置机制，第一时间向辖区疾控部门报告，配合做好流行病学调查、密切接触者集中医学隔离观察和消毒等工作。

据了解，武汉市中小学全面复学后，学校将采用校内供餐和校外订餐两种方式，保障师生就餐和用餐安全。无论采用哪种方式，均须验收合格后方可供餐。

多套预案，确保教学正常开展

8月31日，南宁市玉兰路小学学生在开学典礼上。 当日，广西南宁市中小学正式开学。孩子们走进校园，开始新学期学习生活。 新华社记者 周华 摄

“相比上一次春季学期复学，感觉没那么紧张了。”成都市高新区益州小学一位学生家长说，填写健康表、出示健康码等已是习惯了的“常规操作”。

王池富介绍，武汉市教育局根据常态化疫情防控要求和春季学期在线教学情况，认真研究制定了线下教学、线上线下混合教学、线上教学三类教学预案，一旦出现风险等级变化或突发情况，能够实现线上线下教学的有序转换、无缝对接。

北京市润丰学校在开学前夕面向教师、家长进行了“校长开学第一课”，并全面启动了教师队伍培训。校长张义宝说：“我们不仅对新学期课程进行详细设置，还传达了教师队伍培养的一系列计划，包括人工智能课程在内的教研计划，让大家对新学期充满信心。”

8月31日，在位于云南省昆明市西北郊的昆明市第十四中学校园内，刚刚入学报到的初中新生们已经换上了绿色的军训服，开始了为期7天的军训。

“8月30日初中新生刚刚报到，31日我们就开始军训了。”昆明市第十四中学校长史云波说，新生军训是学校保持了20多年的传统。“特别是经历这次疫情之后，希望学生们能够通过军训培养良好的生活习惯和坚强的意志品质，迅速融入崭新的校园生活。”他说。（记者庞明广、周科、廖君、袁秋岳、董小红、赵琬微）

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