原标题：从考场到球场 高三女生还有条“球”“学”路

清华附中精英队获得今年北京市“百队杯”高考女子组冠军。

樊若妍收到清华大学录取通知书的那一天，球队正等着参加“百队杯”的比赛——来自清华附中高三、刚刚经历了高考的5个小姐妹代表清华附中精英队参加了今年北京市“百队杯”高考女子组的比赛。因为还要兼顾小年龄段女队的比赛，负责球队训练的陈浩教练和张玉婷老师给她们高考组放了两天假——按说收到清华大学录取通知书可以算是高三学生的最高荣耀，但樊若妍说还是有一点点遗憾。

“其实未央书院不是我的第一志愿，我高考考了685分，但清华分数线是687分，所以我参加了‘强基计划’，最后通过清华的校考进了未央书院。”樊若妍说，“未央书院是清华大学今年新成立的5个双学位书院当中的一个，主要是学数理基础学科加一个工程衔接，这是一个很有趣的尝试。我选的专业是电气工程和自动化，希望在本科的时候打好数理基础，以后读研、读博就可以去参加一些科研工作。我其实非常想学一些关于芯片、电路这方面的内容，因为我们国家现在在芯片这方面被卡了脖子，我觉得这是一个很重要的问题，我希望自己将来能从事这方面的研究。”

樊若妍对自己学习生活的规划，是很多学生家长希望孩子可以达到的高度，不过樊若妍认为自己还不能算是真正的学霸——今年高考北京市考生一共49225人，700分以上的“顶级学霸”80人，这里面来自清华附中的考生有18人，樊若妍属于“我校685分以上74人”中的一员——但在“百队杯”这样的北京市中小学生足球公开赛的赛场上，樊若妍却是当之无愧的“学霸”。

“我当年就是成天满地乱跑的一个小孩，所以想能不能学踢足球，好歹以后有个兴趣爱好，对我来说一起踢球的人的魅力高于踢球本身，我其实更享受的是跟这些人待在一起。我通过足球认识的学姐对我的学习很有帮助（14级的学姐3个考了清北、1个港大、1个美国最强的设计学院），平时我学习有问题也经常向她们请教，收获很多，相当于足球让我认识了一群极好的朋友。到高中我认识到足球本身是一个非常精致的运动，其中的力量是受控制的激情，而控制是非常美妙的。高一高二这两年我逐渐感受到它的美感，开始热爱足球。很多人觉得踢球影响学习，但足球不是罪魁祸首，像我踢完球直接进入学习状态，根本不受影响，而且学习和踢球互相搭配，很有意思。”樊若妍说：“家长同意我踢球的最大原因，是不用再花专门的时间去锻炼身体，很划算。高三有同学经常生病，我就一直活蹦乱跳。我现在已经进了清华大学校队暑训的微信群，前几天去学校跟学姐她们踢了几次野球，被教练表扬了，非常爽。”

对足球发自内心的热爱，是清华附中精英队强烈要求参加今年“百队杯”赛的坚实基础。

北京市“百队杯”今年37岁。从1984年开始，“百队杯”就是很多爱踢球的中小学生在暑假里最盼望参加的公开赛，今年的“百队杯”，是北京市在“科学有序恢复体育赛事活动”后举办的规模最大的全民健身活动。将近两周里，从6岁以下组到高考组，“百队杯”总共15个年龄组别908支球队在北京市8个赛区完成了1826场比赛，很多自己小时候参加过“百队杯”的家长，又把孩子送上“百队杯”的赛场。

“这是我们能参加的最后一届‘百队杯’了，特别想要给中学时代留一个美好的回忆啊。”李星瑶、宋博约、芦思杨、沈芊帆、樊若妍，5个小姑娘不约而同，“我们就要踢球！”

在拿到清华大学录取通知书一周之后，8月22日，樊若妍和她的“战友们”登上了“百队杯”高考女子组的决赛舞台，对手是EESFC女1队。今年因为疫情关系，无论高考还是“百队杯”的组织都受到很大影响，高考女子组这个组别只有清华附中精英队和EESFC女1队报名，两队第一次交手，清华附中3∶1取胜，然后按照赛程两队第二次交手就是冠亚军决赛，常规时间双方0∶0打平，点球大战清华附中精英队最终捧杯。

“别看就两场比赛，但已经非常难得，首先到了高三还愿意坚持踢球的女孩子，已经少之又少，尤其是这些完全不走专业路线只是业余时间喜欢踢球的女孩子，凤毛麟角。她们克服所有困难，哪怕就只有这5个人，连替补都没有，都跟我们教练说特别想参加这样的足球比赛，我和张老师都非常感动，这就是足球教给她们的东西，她们极其团结，不怕困难。”教练陈浩说：“清华附中将台路校区是1+3（1年初三+3年高中）的模式，我们从初三开始组队，孩子们自愿报名，都是零基础来的，从最基本的足球技术开始学。我们不培养专业运动员，学校就是想教会对足球感兴趣的学生基本技能，让学生养成锻炼身体的习惯，让孩子们今后的大学生活包括走向社会以后，有体育方面的爱好，而且从现实情况来看，踢球完全不影响学生的学习，相反还有一定的促进作用。”

球队队长李星瑶拿了这届“百队杯”高考女子组最佳球员，她现在的学生身份是中央美术学院大一新生——“央美”是国内美术创作、教育的最高学府，从小画画的李星瑶从来没有考虑过“央美”之外的大学，“今年情况特殊，艺考是在高考之后才考的，高考和艺考我都顺利过了，也是在‘百队杯’开始的前几天我收到的录取通知书”。

“踢球没有占用我太多的时间，因为不是特招的运动员，我们正常的训练，就是每周两次，下课以后，每次1-2个小时，对我来说，一天的紧张学习之后，跟好姐妹踢踢球，特别舒服。高三学习压力很大，踢球是缓解压力的很好办法，我从初中零基础接触足球，到高三踢了4年，真正地从感兴趣到热爱，现在看见操场上有足球就想过去踢几脚，我和闺蜜一起训练、比赛，聊天也有很多像怎么跑位、怎么传球这样的细节，我还有一个笔记本记自己的训练，还会制订自己的比赛方案，所以踢球和学习是互助的关系，完全不冲突。”李星瑶说：“我周末的时间，除非有比赛要参加，会提前安排好自己的计划，通常就是一天画画，一天学习，只要安排好，就非常充实。”

越来越多德智体美劳全面发展的学生，都是自己的“时间管理大师”：球队的姑娘都像李星瑶一样，充分利用在校时间，用踢足球帮助自己缓解学习压力，帮助自己在更多层面进行思考，而身体素质的提升则是最明显的标志——守门员宋博约高一时候800米只是及格成绩（4分40秒），到了高三她的800米成绩已经接近“优秀”（3分32秒），她说就连她的父母，都被她带动得爱上体育运动。

“‘百队杯’的冠军太让我们激动了。我最初踢球，是因为特别想像梅西一样在球场上才华横溢，女孩子踢球也可以非常帅气。”宋博约说：“坚持踢球4年，我从不爱运动到热爱运动，生活方式也变得健康许多，现在我的父母常常和我一起参加运动，一家人大汗淋漓以后特别酣畅，这是家庭的幸福感。所以足球对我来说不是简单的一项运动，而是我人生的跳板，给我健康，让我对自己充满信心。”

不是每个人都能举起足球场上的冠军奖杯，也不是每个人都能在考场上一帆风顺步入心仪的高校——人生旅途漫长，需要不断克服各种艰难险阻，足球带给这些普通孩子们的，就是不断迎接挑战，在胜负之间感受“体”和“育”的乐趣。

球队的后卫芦思杨弹古筝，错过了中央音乐学院的艺考报名，只能来年再考。但无论她自己还是教练、老师、队友，都相信足球可以帮助她的成长，“刚开始比赛我是替补，都不敢上场，害怕防不住别人，因为自己的失误让大家的努力白费。但是后来所有人都在鼓励我，正常的训练完了以后闺蜜还陪我一起练基本功，后来我才有信心和她们并肩作战。如果没有踢足球，我的人生就少了一种乐趣，就像这次的比赛，我们千辛万苦凑在一起，为集体荣誉作战，凝聚力太强了。就算上大学以后，踢球的机会会少一些，但有机会的话我一定还会接着踢，特别想以后约着现在这些队友，我们再一起练一练，踢场球，特别好。”芦思杨说。（郭剑）

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