墨西哥学校开展“菜园子项目”

开栏的话

勤俭节约是对自身劳动和他人劳动的尊重，体现了健康文明的现代生活方式。很多国家都重视对青少年的节约教育，提倡节约光荣、浪费可耻的思想观念。自今日起，本报开设“节约教育在国外”专栏，介绍国外学校开展节约教育的做法和经验，以资借鉴。

墨西哥国立理工学院2019年的一项调查显示，墨西哥每年每人平均浪费食物167千克，价值2041比索（约合640元人民币）。该学院经济学教授阿吉拉尔算了一笔账，一个四口之家每年浪费食物达668千克，如果能避免这种浪费现象，650万严重缺粮的墨西哥民众将得到充足的粮食供给。

为了减少食物浪费，墨西哥从学校教育开始培养孩子们的节约意识。很多学校通过实践教育，帮助学生建立起良好的饮食习惯。有的学校发起体验厨房活动，让学生每周一次体验做饭的全过程。学生们要自己订购食材、洗菜、切菜、做菜，最后清洗餐具、打扫厨房。许多学校开展“菜园子项目”，专门开辟出一片地，让学生们自己播种、浇水、松土和除草。通过这些活动，学生们了解到农作物的生长过程，体会到每餐饭的来之不易，从而学会珍惜食物，养成节俭的习惯。此外，学校也会按照学生的喜好，时常开发新菜谱，让学生尽量将食物吃光。

墨西哥一些学校还经常邀请学生家长参与到“菜园子项目”中，亲身体验种菜的过程。有的家长受到启发，在家里也建起了菜园。“孩子们将在学校学到的蔬菜种植技术教给我，在他们的指导下，我学会了用厨余垃圾堆肥，既经济又环保。”一位叫莱蒂西亚的家长说，“学校将节俭意识和健康的饮食文化传递给每一个孩子，又通过孩子传递到了每一个家庭。”

据世界银行统计，墨西哥每年厨余垃圾产生的温室气体相当于1570万辆汽车排放的尾气。在墨西哥校园内，厨余垃圾占垃圾总重量的1/3以上。对此，一些学校鼓励学生们科技创新，想办法解决食物浪费带来的环保问题。大学生玛丽安娜和罗斯奥在学校的支持下，发明了一个生物转化器，可将水果、蔬菜和肉骨头等厨余垃圾转化为沼气，用于家庭烹饪、取暖和照明等。剩下的残渣可以转化为生物肥料用在果园和花园里。

“厨余垃圾具有很高的利用价值，但是却没有引起人们的注意。”玛丽安娜说，“将厨余垃圾转化为能量，不仅可以减少食物浪费、保护环境，还可以帮助家庭减少开支。”

为了减少食物包装产生的垃圾，学校鼓励学生多使用陶瓷杯、玻璃杯、布巾等，代替一次性餐具和餐巾纸。在每年的3月22日“世界水日”，墨西哥各地学校都会组织展览、游行等活动，宣传节水意识。有的学校还会定期邀请专业人士给学生讲解如何正确利用各种资源，减少浪费。

在新拉雷多市，当地市政供水和污水处理委员会经常和学校合作，给学生科普用水常识。委员会负责人莫拉莱斯说，在校园内形成节约文化，有助于将节约的习惯带到家庭，对整个社会产生积极影响。

（本报墨西哥城8月31日电）

《 人民日报 》（ 2020年09月01日 17 版）

(责编：孙竞、熊旭)