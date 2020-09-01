原标题：人民网评：开学第一天，祝福中国！

终于盼到了这一天！

9月1日，全国各地都在上映一部壮观的大片——《开学啦》，主演是十四亿国人。

新冠肺炎疫情肆虐后，曾经焦灼的爸爸妈妈、爷爷奶奶们，终于把盘桓家中半年多的孩子们，从幼儿园的小朋友、小学生、中学生乃至大学生、研究生，殷殷地送进了校门。

“听了老师的声音几个月，我想亲眼看看你的脸！”“点名，还是要在教室里有感觉”“这次，篮球场终于不再冷冷清清了”……看着从前校园里从未出现过的标语，特别是注视着武汉逾百万学子坐回课堂，欣悦之余，亦不由鼻酸。

是的，这一次的开学异乎寻常。为了这一刻，14亿人的不懈努力堪称壮烈，代价也极其昂贵——生命至上的中国，值得为这一刻喜极而泣，更值得为孩子们久违的欢聚、为校园久违的沸腾，为奋勇逼退新冠病毒而无比骄傲。

对重回校园的学生而言，一切都和从前不一样了。

正如北京101中学的学生，在开学典礼上念出这样的诗句：“2020是起点，更是锻造锋刃的磨刀石，让我们心存感动，怀揣梦想，坚定信心，凝聚力量……”

是的，这场席卷全球的新冠疫情，是试金石，试出了国家治理能力的高度与精度；也是磨刀石，磨出了每一个生命的锐度与力度。不同年龄段的孩子，也从不同的地方、不同的视角，亲历了这一切，与生与死、爱与怕、冷与暖、舍与得近在咫尺，亲历个人与家庭的命运，是怎样和国家、和世界一同跌宕起伏。

孩子们也从来没有如此贴近魂魄地听懂了先人的吟唱，理解了古老华夏何以历五千年而屹然不倒的密码。他们从来不及吃一口年夜饭便抛下老幼的数万白衣逆行者，仰望林则徐式的无畏——“苟利国家生死以，岂因祸福避趋之”；从为了全国安危，千万人口的武汉不惜一夜封城，俯痛于谭嗣同的壮烈——“江汉夜滔滔，严城片月高。声随风咽鼓，泪杂酒沾袍”；从全国上下守望相助，凝成抗疫共同体，洞悉诗经中的慷慨——“岂曰无衣，与子同裳”；从“上半场”各国口罩驰援中国，到“下半场”中国救援物资发往全球，体味了王昌龄的境界，“青山一道同云雨，明月何曾是两乡”……

而他们自己，也不得不面对前辈从未有过的求学经历。历史正从被父母盯视的网课、从一次次被推迟的复学日程表、从中考高考卷纸上呼啸而过。“新冠那年”，将在他们的生命中刻下深深的印记，让他们有了家国担当，敢于直面突变，也和自己的长辈有了前所未有的朝夕晤对，彼此“折磨”，也彼此相知。

2020年，介于改革开放40周年、共和国成立70周年与中国共产党成立100周年、辛亥革命发生110周年之间——诸多重大历史节点由近及远，一波接着一波，画就百年中国史远山近岑最壮阔的那几笔。新冠的挑战，让孩子们也成了“历史”中人。

曾经平静的生活，陡然遭遇热血如沸、惊心动魄，这样的悲欣交集，或让重回课堂的孩子们脱胎换骨，更加珍惜学习的机会，友谊的珍贵。宝剑锋从磨砺出。毕竟，国有时艰、挺身而出的，就有比他们大不了几岁的90后，甚至00后。

开学第一天，祝福孩子们——课堂响起琅琅书声，球场重现龙腾虎跃，曾经暂时停摆的世界，从此真正生动并灿烂起来。这一刻，是如此美好！

开学第一天，祝福中国！

(责编：李依环、熊旭)