教育部规范高校命名：不得冠以学校所在城市以外的地域名

人民网北京8月31日电（孙竞） 日前，为进一步规范高等学校命名工作，依据相关法律法规规定，结合高校设置工作实际，教育部研究制定了《高等学校命名暂行办法》并正式印发。《暂行办法》适用于发布之后的全日制大学、独立设置的学院、高等职业学校（含本科层次职业学校和专科层次职业学校）以及高等专科学校的命名事项。

《暂行办法》强调，高等学校命名要坚持名实相符、准确规范，体现办学理念，突出内涵特色，避免贪大求全。根据人才培养目标、办学层次、规模、类型、学科类别、教学科研水平、隶属关系、所在地等确定名称，实行一校一名制。

《暂行办法》对高等学校名称中使用地域字段、学科或行业字段、英文译名等提出明确规范。不得冠以代表中国及世界的惯用字样和大区及大区变体字样；不得冠以学校所在城市以外的地域名；省级人民政府举办的学校可以使用省域命名，其他学校确需使用省域命名的，由省级人民政府统筹把关，但须在名称中明确学校所在地。未经授权，不得使用其他组织或个人拥有的商标、字号、名称等，不得使用国外高校的中文译名和简称。农林、师范院校在合并、调整时，原则上继续保留农林、师范名称；避免出现多个学科或行业类别并存的现象，原则上不超过2个；使用相同学科或行业字段时，在省域范围内应具有区分度。英文译名与中文名称保持一致，学校中文名称中含有特殊含义的字段，可以使用音译。

《暂行办法》强调，高等学校名称原则上不得以个人姓名命名。未经授权，不得使用其他高等学校曾使用过的名称。由独立学院转设的独立设置的学校，名称中不得包含原举办学校名称及简称。高等学校应保持名称稳定，原则上同层次更名间隔期至少10年。

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