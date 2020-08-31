北京中医药大学“丹心计划” 百名硕士毕业生赴基层工作

人民网北京8月31日电 30日，北京中医药大学2020年“丹心计划”学生赴基层誓师动员大会暨首批培养基地挂牌仪式在良乡校区举行。北京中医药大学党委书记谷晓红表示，“丹心计划”不仅解决毕业生就业，更是人才培养机制改革的创新之举，丹心学子是连接培养基地、学校、名医名家的桥梁，在实践中将中医教育改革落实、落地、落细。

“丹心计划”学生赴基层誓师动员大会 学校供图

北京中医药大学校长徐安龙表示，丹心计划是学校为破解中医药人才培养瓶颈、促进优质医疗资源向基层延伸、助力健康中国、健康北京建设给出的全新方案。

徐安龙说，在此次疫情爆发的大考中，中医药发挥出重大作用，突出了传统中医药学的独特优势和作用，但也暴露出我国基层卫生的第一道防线作用发挥不够、基层医疗能力不足等问题。“丹心计划”的推出可以有效引导卫生健康人才合理流动，优化基层卫生健康资源配置，这为缓解基层人才矛盾提供了一条新路。

“一颗丹心天地间，要想炼成这颗丹心不是一件容易的事。”徐安龙对“丹心计划”的首批队员说，第一，要有追梦之心，要有把中医药这篇好文章写在中国大地上的远志与豪迈。第二，要有感恩之心，要善待每一个病人，用医学医道提升人民群众最真实的安全感、获得感、幸福感。第三，要有坚守之心，希望到基层工作的每一名北中医学子，在服务人民中丰富阅历，在奉献基层中储备经验，忠于使命，恪尽职守，不负医生这两个字的意义。

湖北籍学生代表陈梦琳说：“只有去基层社区学习并开展实践才能更明白中医药医疗发展现状，更了解人民群众的医疗需求，知道自己到底应该做些什么，才能更好的传承、创新、发展中医药。”

作为导师代表，北京东直门医院教授张立山勉励同学们，在深入基层的过程中懂得感恩，虚心好问，在发扬突出中医药力量的同时真正实现自己的人生价值。

作为30家培养基地代表，海淀区双榆树社区卫生服务中心院长赵海表示，基层医疗机构面临着机遇和挑战，希望同学们了解基层、熟悉基层、爱上基层，在基层的广阔舞台大放异彩。

谷晓红希望，北中医学子胸有家国，志存高远，不负青春，永怀丹心，放下北中医人的身段，肩负北中医人的使命，始终葆有奋发向上的进取心、大医精诚的赤子心、知行合一的实干心，承担起中医的希望、祖国的希望。

据悉，北京中医药大学2020年“丹心计划”首批将有100名硕士毕业生赴基层医疗卫生单位工作。研究生院于项目实施半年后对聘用毕业生进行分阶段考核，考核合格者将被推荐免试攻读“申请-审核制”博士研究生。

(责编：郝孟佳、何淼)