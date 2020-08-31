对话西安交大校长王树国：46万导师 如何做好研究生成长成才的引路人

编者按：

研究生教育是国民教育的最高层次，承担着高端人才供给和科学技术创新的双重使命，是经济社会发展的主要驱动力，是实施创新驱动发展战略和建设创新型国家的重要基石。习近平总书记近日就研究生教育工作作出重要指示，要求各级党委和政府要高度重视研究生教育，推动研究生教育适应党和国家事业发展需要，坚持“四为”方针，瞄准科技前沿和关键领域，深入推进学科专业调整，提升导师队伍水平，完善人才培养体系，加快培养国家急需的高层次人才，为坚持和发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出贡献。

如何适应国家需要推进学科专业建设？如何进一步深化研究生培养模式改革？如何切实提高研究生导师队伍素质水平？人民网教育频道约请多位大学书记校长，共同把脉新时代研究生教育改革，开启新时代研究生教育发展新图景。

亲其师，信其道。研究生导师是我国研究生培养的关键力量，肩负着培养国家高层次创新人才的使命与重任。目前，全国有研究生导师46万人，其中博士生导师11.5万人。导师既是研究生学术道路的指导者，也是价值观塑造的引路人。如何打造一支高水平、高素质的研究生导师队伍？首期“研究生教育发展新图景”系列报道，我们对话西安交通大学校长王树国。

人民网：导师应如何将专业教育与思政教育有机融合，既做学业导师又做人生导师？

王树国：导师是研究生培养的第一责任人，负有对研究生进行学科前沿引导、科研方法指导和学术规范教导的责任。导师既要为学师，也要为人师，在培养过程中，须对研究生的学习、科研、品德及生活各方面进行指导并全面负责，在研究生的思想教育、科学道德等方面负有引导、示范和监督责任。要坚持教书和育人、言传和身教、潜心问道和关注社会、学术自由和学术规范相统一，做社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者、模范实践者。我们学校要求导师除了在授课时要落实好“课程思政”，在平时的师生相处过程中，要践行“导学思政”，用自己的实际行动培养学生的家国情怀。

人民网：高校在导师遴选和考核中，如何将师德摆在突出重要位置？

王树国：古人云“教不严，师之惰”，导师的自身素质、言传身教对研究生的做人、做学问具有深远的影响。因此，导师需要遴选与考核，且需要更加严格和高标准。我校早已实行导师资格“年审”制，每年根据导师的培养条件、培养质量和师德师风情况，对导师的招生资格进行确认，真正实现了动态调整，能上能下。在“年审”中，始终坚持把坚定政治方向、提高政治觉悟，把培养社会主义建设者和接班人作为育人的首要目标；坚持以树人为核心，以立德为根本，将立德树人的要求贯彻到研究生培养全过程、全领域、全方面、全环节；将导师从招生、培养到毕业全过程细化为58个动作，形成“八要”“十不准”的导师师德师风行为准则，每年逐条对照检查，有师德失范情形时一律暂停招生资格。

人民网：导师应该如何不断适应新时代新要求，提高自身素质能力？

王树国：导师是学生的引路人，是要带领学生探索学术前沿的，因此导师本人必须要面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，主动适应第四次工业革命带来的机遇与挑战，抓住百年未有之大变局所带来的契机，持续掌握专业动态，创新理论知识，走在学术前沿，保持学术活力。要全身心投入研究生培养，遵循研究生成长规律，持续创新研究生指导方式，让研究生充分参与科研活动，为研究生提供充足的实践机会，支持研究生参加学科/科技竞赛，鼓励研究生参与国际交流,培养研究生创新实践能力，拓展研究生国际视野。要在教学和科研实践中培养研究生良好的学风、奉献精神和严苛的学术规范，不断提高自身素养，适应新时代新要求。

人民网：在对导师的评价过程中，怎么将研究生培养质量作为最关键的因素，落到实处？

王树国：导师的主要职责就是培养人才，所以人才的培养质量理应成为导师评价的最关键因素。培养质量包括学生的基本知识掌握情况、对前沿动态洞察力、参与或组织科研活动的能力、成果表达能力、成果应用情况以及未来发展质量。

人民网：探索打破导师身份“终身制”，对于深化导师管理的机制体制改革有哪些意义？

王树国：导师本身就是一种分工，不是荣誉，也不是帽子。名下有学生就是导师，名下没有学生就不是导师。导师有没有学生取决于能否招生，我校每年对教师的招生资格进行全盘重新认定，所以在我校，导师早已不是终身制了。我校在对导师招生资格认定时，按照“学术型、专业型”和“硕士、博士”的分类分层的原则，确定各自基本条件，由基层培养单位补充条件、遴选经学校审核后生效。打破了固定资格制和终身制，实现导师“能上能下，择优上岗”的良性循环。在遴选和考核中克服了“五唯”顽瘴痼疾，真正遴选出学术水平精、科研本领高、教学能力强的研究生导师。通过每年的遴选，进一步明确了导师权责，切实保障和规范了导师的招生权、指导权、评价权和管理权，坚定支持导师按照规章制度严格研究生学业管理，增强导师的责任感、使命感、荣誉感，营造尊师重教良好氛围。在招生资格遴选时，鼓励以“团队指导”的方式申请招生资格，大力推动导师团队建设，发挥团队育人功能，创新团队培养模式，推进团队体系建设。鼓励“跨院”“跨学科”组团招生，促进学科交叉，培养创新型人才。

人民网：部分导师投入大量精力搞科研发论文，重科研而轻教学，该如何走出这个误区？

王树国：研究生培养离不开科研活动，但研究生培养环节应该是丰富的，这样才能培养出德智体美劳全面发展的接班人和建设者。我校针对每一个研究生都需预先制定一个培养计划，包括课程学习、实验实践、科研活动、论文撰写、三助一辅、第二课堂等综合性内容，学生必须全部完成培养计划方可申请学位。导师负有与学生一同执行培养计划的责任。在培养过程中，的确存在少数导师重科研轻教学的现象，我校主要是通过以下途径，促进导师走出这个误区：

一是对导师进行“年审”，明确导师的教书育人职责；二是对导师进行轮训，讲清科研与育人的关系；三是对做得好的优秀导师进行宣传，发挥样板作用；四是对培养过程进行督导。

人民网：目前，有个别导师导师责任心不强，甚至把学生当作廉价科研劳动力，应该如何杜绝这种现象？

王树国：研究生需要通过参与科研活动进行培养，但绝不能简单地把研究生当做廉价劳动力，这样做，既不利于人才培养，也不利于科研项目的完成，更不利于大科研成果的产生。

首先学校层面思想要清晰、思路要统一，要落实到具体的制度建设中，如不要把研究生指标简单地与科研经费多少挂钩，不要简单地用研究生规模来衡量科研能力大小。要加大专职科研队伍建设，从根本上解决科研劳力紧缺的问题。要创新体制机制，充分调动老师和专职科研人员的科研积极性。

其次导师要明白，研究生是用来培养的，尚不具备完成大科研任务的能力，如果一味地依赖研究生完成科研项目，会导致科研活动的低水平重复，无法承担大的科研项目，无法形成大的科研成果。

最后，学校相关部门应加强督导，明晰导师行为底线与红线，明确培养与科研的关系，杜绝用科研活动简单地代替培养活动，杜绝把师生关系扭曲为雇佣关系，杜绝“只用不导”“只挂不导”“只招不导”等现象。推行成本分担制，精准分配研究生指标，提高培养效率。

(责编：孙竞、熊旭)