奋战开学季  精准防控迎大考

为了迎接这场“大考”，教育、卫健等部门积极行动起来，在总结春季学期校园新冠疫情防控经验基础上，综合采取一系列举措，特别是针对幼儿园托幼机构、中小学、高等院校等发布最新版秋冬季新冠疫情防控技术方案，确保安全开学、正常开学、全面开学并有序推进教育教学工作。

即将进入9月，又是一年开学季。今年这个开学季因新冠疫情而变得特殊，在当前疫情防控常态化条件下，推进学校全面复学复课，无疑是中国社会面临的一场“大考”。

总结经验 准确判断

对开学季面临的校园防控形势，教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主任、体育卫生与艺术教育司王登峰在近日举行的新闻发布会上进行了阐释。他指出，全国疫情防控目前已取得决定性胜利，疫情大规模传播已经被彻底阻断，社会全面复工复产取得显著成效。尤其是近段时间，全国无新增本土病例。就教育系统疫情防控而言，春季学期实现了陆续开学，大批学生重返校园。据统计，截至春季学期结束之前，全国2.8亿学生中，超过75%回到校园。

特别值得一提的是，期间没有发生校园新冠疫情，保持“零感染”。同时，也要看到，境外疫情的防控形势依然严峻，外防输入的压力持续存在；国内还可能出现一些零星的甚至是局部的暴发性病例；新冠病毒是新发的、重大全球性传染性疾病，对其认知还需要不断深入。国内疫情防控形势仍然非常严峻，不可掉以轻心。

正是在准确评估全国和教育系统新冠疫情防控取得的成效基础上，充分认识到疫情防控面临的风险挑战，教育部作为全国教育主管部门做出“秋季学期已经具备了全面正常开学的条件”的判断和结论，并要求各级各类学校认真谋划好秋季学期的开学工作，争取全面恢复正常；同时指出，要紧绷疫情防控这根弦，压实疫情防控责任，严格落实各项防控措施。

密集部署 周密安排

安全返校并正常开展好各项教学工作，需要做好很多复杂细致的工作。教育部于6月19日印发相关文件，提前安排秋季开学。文件要求各地和学校因应疫情变化，在做好疫情防控的同时，推动全面恢复教育教学秩序，特别是继续落实“错区域、错层次、错时、错峰”返校原则，提早制定秋季开学返校工作方案，加大老生返校与新生报到间隔。文件还提示有关方面，充分认识学生全面返校、学校满负荷运行的挑战，科学预判、完善预案、做好演练、及时查改；对接属地卫生健康部门和医疗机构，确保师生健康和校园公共卫生安全。

7月10日，教育部召开教育系统疫情防控调度视频会议，总结上半年教育系统疫情防控，谋划秋季开学工作。会议要求各地和学校科学谋划秋季开学疫情防控工作，全面推进恢复正常教育教学秩序。要求各地和学校采取多种措施，尽量满足秋季开学疫情防控相关要求，最大限度保障师生正常教育教学秩序。“一校一策”制定完善校园突发疫情处置预案，开展应急处置模拟演练等。

8月13日，教育部联合国家卫健委下发了《关于印发高等学校、中小学校和托幼机构秋冬季新冠肺炎疫情防控技术方案的通知》，公布了覆盖全学段各类学校和机构的秋冬季防控新冠肺炎疫情的最新版技术方案，对开学前准备、返校途中、开学后管理全过程进行指导，提出需要落实的全方位、多场景、各环节防控措施的技术要求和工作流程。在应急处置方面，技术方案要求学校按照当地疫情防控规定执行相关防控措施，如出现新冠肺炎疑似病例，要在疾控机构指导下处置或启动应急处置机制。8月14日，教育部印发《关于做好2020年秋季学期教育教学和疫情防控工作的通知》，要求积极稳妥制定开学工作方案，落实对师生员工的健康监测要求，全面排查各类设施设备安全隐患，周密安排2020年秋季学期开学工作，全面恢复正常教育教学秩序。

因地制宜 有序到校

8月15日，四川西华大学迎来了秋季学期返校报到的首批学生，他们在志愿者引导下出示返校电子凭证和健康码，扫描二维码登记返校信息，有序进入热成像体温筛查区进行体温检测。之后，他们进入校园返回寝室，整理内务、打扫卫生及正式登记报道。根据规划，又有两批学生分别于8月22日至23日，30日返回校园。该校最后一个批次学生计划将于9月4日至6日回校。8月9日，北京市教委正式公布了各学段的开学时间安排。其中，满足防控要求的高校可从8月15日开始安排学生分批次错峰返校。据北京市教委新闻发言人李奕介绍，截至8月26日，北京返京大学生已有约10万名。

对于全国总的开学情况，王登峰表示，到目前为止，全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团都已经明确了秋季学期开学的安排。按照分期、分批、错时、错峰开学的要求，今年各地开学安排的时间较长，大体上安排在8月15日到10月10日，接近两个月。各地学校间开学所用的时间差别很大，从高校上报的开学安排来看，恢复全面开学最短的高校仅用5天，而最长的则达37天。就全国而言，今年秋季学期将迎来超长开学季。王登峰特别提到新疆，由于七八月间发生新冠疫情，根据自治区政府近日发布的公告，所有学段从9月1日开始线上教学，没有明确学生返校时间。

科学严谨 松紧适度

返校后，大批学生在相对较短时间从四面八方聚拢而来，较为集中学习生活在校园内，疫情防控的压力之大是可想而知的。虽然之前发布的防控技术方案已经为所有学段的学校和教育机构提供了一整套科学指南，但是新冠病毒易于传播的特点和疫情防控的复杂性决定了师生和教学管理服务人员等必须继续努力，毫不松懈做好各项工作。

对学生返校之后的疫情防控工作，王登峰表示，教育部等教育主管部门将全面跟踪和指导秋季学期开学的情况，及时发现总结各地学校在实践中摸索形成的好的做法和经验并推广开去。此外，有关方面还将适应疫情防控要求，加强学生健康教育，鼓励他们开展爱国卫生运动。教育部基础教育司司长吕玉刚介绍说，为加强疫情防控宣传教育，教育部会同中央宣传部、国家卫健委、中央广播电视总台，以“普及防疫知识、弘扬抗疫精神”为主题，策划制作新学期全国中小学生《开学第一课》节目，引导他们增强自我防护能力和提高疫情防护的自觉性。

王登峰提出，在校园疫情防控中要切实防止出“懈怠”和“过度”两种倾向。不能因为全社会整体防控环境取得重大胜利而放松学校防控，出现麻痹松懈，导致防控措施不能有效落实或者出现偏差。同时，也不能因为存在风险，就影响到正常的教育教学秩序，各方要严格按照疫情防控技术方案的要求，对出现的情况做科学研判，采取与之相应的处置措施，防止过度防控。他举例说，如果某学校突然出现了疫情，我们要根据疫情扩散和影响的范围来决定该学校应该采取什么样的措施，是局部的班级停课、隔离，还是全面封校，必须精准、科学。

升级网课 再上层楼

新冠疫情大大促进了线上教学发展，线上课堂成为师生互动的新平台，各地学校纷纷探索推出整套精品线上课程，引导学生通过网络自主学习。与此同时，知名互联网企业纷纷进入网络教育领域，提供在线平台支撑，形成了多个在线教育知名品牌。

吕玉刚表示，教育部门高度重视在线教育，将其作为推进“互联网+教育”的战略工程，作为实现教育现代化的一个重要抓手。疫情期间，在线教育支撑学生自主学习，促进共享优质教育资源。教育部高等教育司司长吴岩介绍说，全国所有普通本科高校春季学期全部实施了在线教学。不仅如此，中国推出的英文版的“学堂在线”和“爱课程”两个在线教学国际平台，覆盖了100多个国家，向全世界上亿大学生和全球学习者免费开放，以开放姿态分享在线教学的中国经验、中国方案。

随着秋季新学期学生返校，网络教育将扮演什么样的角色呢？对此，吕玉刚表示，有关方面将进一步推进线上线下教育教学的紧密融合，促进学生自主学习、农村地区共享优质教育资源，提高课堂教学质量。教育部依托教育质量高的地区、办学水平高的学校、教学水平高的教师和专业水平高的技术团队，系统开发了4000多节覆盖中小学所有年级和学科的秋季学期课程资源，在新学期将通过国家中小学网络云平台和中国教育电视台空中课堂陆续上线播出，免费使用，实现了从疫情期间的“应急方案”到“精品课程”的全面升级。吕玉刚还介绍说，中国教育电视台已为52个贫困县的全部教学点近1.2万间教室配置了直播卫星接收设备。计划在秋季学期，应用云互动的电视直播课堂模式，让北京名师与贫困县教学点师生实现远程互动，助力提高教育质量。

吴岩表示，疫情防控背景下，大规模开放在线课程即慕课发展迅猛。今年11月，首届世界慕课大会将在京举行，“互联网+教育”有望迎来新机遇，届时将发布《世界慕课发展北京宣言》，成立“世界慕课联盟”，在更大范围、更高层次上贡献中国在线教学的经验与智慧。（记者 张保淑）

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