让研学游更好地贴合传统文化

近年来，研究性学习和旅行体验相结合的研学旅行成为一种趋势。每到暑期，中国各大高校、博物馆、科技馆里，随处可见浩浩荡荡的“研学大军”，那些加入传统文化元素的研学游，更成为当下的热门之选，受到许多家长和孩子的青睐。

“研学游”变成“研学热”，其背后的原因是多方面的：既有国民生活水平的提高，又有家长望子成龙的心理，同时也与学校对素质教育的重视、学生对摄取知识的渴望有关。

从活动的导向来看，研学游是值得鼓励的。它以天地为课堂，以社会为学校，以历史文化和自然风光为老师，通过调动眼耳口鼻多种感官，让学生们走出闭门读书的窠臼，使“行万里路”与“读万卷书”得以完美结合，在研学中开拓眼界、增广见闻，更好地感知这个世界的过去和未来，文化的传承与发展。但是，也有一些旅游公司和培训机构“唯利是图”，让很多研学旅行变了味道，出现重游轻学、只游不学、游而乱学的现象。

研学指的是探究性和研究性学习，可见学习是研学的根本，而“游”只是一种形式，是寓教于乐的载体。这提醒我们，在研学游推进的过程中一定要避免本末倒置，不可让研学流于形式，更不可让它误入歧途。传统文化博大精深，其精髓绝非道听途说就能轻易领悟。与之相应，学生在研学过程中需要专业的讲解和引导，如果打着研学旗号，给予的却是“半吊子”的讲解，灌输的是些错误的知识，那这样的研学之旅不仅毫无意义，还会起到反作用。

想要让研学游保持旺盛的生命力，走近更多人的身边，需要丰富它的形式，更要充实它的内容。惟其如此，才能激活人内心的向往，吸引更多人参与。针对部分机构和个人相关知识的匮乏，作为活动基地的博物馆、美术馆等场所可组织开展专门的培训，先让研学的组织者和讲解员知其然且知其所以然，从而避免知识、信息的传递陷入错误的恶性循环。当然，场馆本身亦可通过免费的馆内展陈、团队讲解、智能导览，拓宽学生获取知识的渠道，并通过预订活动档期、追责非法研学，疏堵结合，给参观学习的学生更好的研学体验。

对于青少年来说，最好的老师莫过于兴趣。想要增进孩子们对于传统文化的兴趣，就要加强研学过程中学生的参与度与体验感，针对孩子的年龄特点定制不同的课程。比如对传统技艺进行场景重现，让学生看完瓷器制作、古法造纸后动手加以实践，从而更好地感悟匠心传承，体会传统文化的魅力。一言以蔽之，就是通过形式多样、创意十足的内容，循循善诱、讲演结合的方式，让孩子们在游中学、在学中研，在实践中感受学习的乐趣，加强研学与传统文化的贴合度。

同时，活动的开展需要兼顾研学的公益属性。当下一些机构和个人组织的研学活动，动辄几千、数万的花费，对于很多家庭来说都是不小的负担。从某种角度来说，虚高的价格已经背离了研学旅行纳入中小学教育教学计划的初衷。“走出去”不一定非得走出国门，“请进来”也不一定非得请专家教授，关键在于培养孩子学习的积极性，让他们研有所得，学有所获。唯有规范市场秩序，导正研学的公益属性，让更多学生能够参与其中，让更多免费开放的公共资源能够为研学服务，传统文化才能借助研学这座桥梁，抵达更多人的身边，走近更多人的心里。

(责编：李依环、熊旭)