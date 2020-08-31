人民网>>教育

让研学游更好地贴合传统文化

潘玉毅

2020年08月31日08:41  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　近年来，研究性学习和旅行体验相结合的研学旅行成为一种趋势。每到暑期，中国各大高校、博物馆、科技馆里，随处可见浩浩荡荡的“研学大军”，那些加入传统文化元素的研学游，更成为当下的热门之选，受到许多家长和孩子的青睐。

　　“研学游”变成“研学热”，其背后的原因是多方面的：既有国民生活水平的提高，又有家长望子成龙的心理，同时也与学校对素质教育的重视、学生对摄取知识的渴望有关。

　　从活动的导向来看，研学游是值得鼓励的。它以天地为课堂，以社会为学校，以历史文化和自然风光为老师，通过调动眼耳口鼻多种感官，让学生们走出闭门读书的窠臼，使“行万里路”与“读万卷书”得以完美结合，在研学中开拓眼界、增广见闻，更好地感知这个世界的过去和未来，文化的传承与发展。但是，也有一些旅游公司和培训机构“唯利是图”，让很多研学旅行变了味道，出现重游轻学、只游不学、游而乱学的现象。

　　研学指的是探究性和研究性学习，可见学习是研学的根本，而“游”只是一种形式，是寓教于乐的载体。这提醒我们，在研学游推进的过程中一定要避免本末倒置，不可让研学流于形式，更不可让它误入歧途。传统文化博大精深，其精髓绝非道听途说就能轻易领悟。与之相应，学生在研学过程中需要专业的讲解和引导，如果打着研学旗号，给予的却是“半吊子”的讲解，灌输的是些错误的知识，那这样的研学之旅不仅毫无意义，还会起到反作用。

　　想要让研学游保持旺盛的生命力，走近更多人的身边，需要丰富它的形式，更要充实它的内容。惟其如此，才能激活人内心的向往，吸引更多人参与。针对部分机构和个人相关知识的匮乏，作为活动基地的博物馆、美术馆等场所可组织开展专门的培训，先让研学的组织者和讲解员知其然且知其所以然，从而避免知识、信息的传递陷入错误的恶性循环。当然，场馆本身亦可通过免费的馆内展陈、团队讲解、智能导览，拓宽学生获取知识的渠道，并通过预订活动档期、追责非法研学，疏堵结合，给参观学习的学生更好的研学体验。

　　对于青少年来说，最好的老师莫过于兴趣。想要增进孩子们对于传统文化的兴趣，就要加强研学过程中学生的参与度与体验感，针对孩子的年龄特点定制不同的课程。比如对传统技艺进行场景重现，让学生看完瓷器制作、古法造纸后动手加以实践，从而更好地感悟匠心传承，体会传统文化的魅力。一言以蔽之，就是通过形式多样、创意十足的内容，循循善诱、讲演结合的方式，让孩子们在游中学、在学中研，在实践中感受学习的乐趣，加强研学与传统文化的贴合度。

　　同时，活动的开展需要兼顾研学的公益属性。当下一些机构和个人组织的研学活动，动辄几千、数万的花费，对于很多家庭来说都是不小的负担。从某种角度来说，虚高的价格已经背离了研学旅行纳入中小学教育教学计划的初衷。“走出去”不一定非得走出国门，“请进来”也不一定非得请专家教授，关键在于培养孩子学习的积极性，让他们研有所得，学有所获。唯有规范市场秩序，导正研学的公益属性，让更多学生能够参与其中，让更多免费开放的公共资源能够为研学服务，传统文化才能借助研学这座桥梁，抵达更多人的身边，走近更多人的心里。

(责编：李依环、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

北京市教委：60余万京外大学生返校需做核酸检测 新学期即将开始，将有60余万大学生从外地返京上学，返京返校的每一位京外学生都需要做核算检测，检测费用由学校承担。 【详细】

原创报道|

超4成四年级、八年级学生完成家庭作业时间超标 报告显示，班主任工作时间长、教学任务重、非教育教学性事务干扰大，减负愿望强烈。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved