实践育人，深化教育改革（凭栏处）

陶行知先生说，生活即教育。让教育回归生活，从生活中汲取营养、获得力量，始终是重要的教育命题。社会实践，因架起了学校与生活之间的桥梁，意义日益凸显。科学认识和定位社会实践在教育中的地位与作用，不仅是教育改革持之以恒的方向，也是教育主动适应新时代要求的关键所在。

社会实践是生动鲜活的教育素材。通过社会实践，可以把丰富的生活素材引入课堂，用开放发展的知识教育学生，让教育成为充满生命力的活水。新冠肺炎疫情防控中，教育始终没有停止，学生的学习也没有停止，特别是在生活中学习。他们从“最美逆行者”的群体中，理解了责任和担当；从中国防疫的成功实践中，体会到中国特色社会主义制度的优势。这些内容被引入教学，取得了很好的教育效果。北京市日前启动“习近平新时代中国特色社会主义思想在京华大地生动实践”案例库建设，让师生通过社会实践感受京华大地的新变化，并制作成教学案例充实到思政课教学中，正是旨在引导更多学生投入中国特色社会主义建设的火热实践，自觉增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。立足于实践的教育探索，丰富了教育内容，增强了教育效果。

社会实践是行之有效的教育形式。实践出真知，对社会的“真知”必须通过社会实践来完成。中国人民大学有一个延续多年的育人项目，即以“读懂中国”为主题的千人百村社会实践活动，每年组织千余名师生深入基层乡村开展系统规范的社会调研，全面提升学生的思想认识、意志品质以及研究性学习的能力。类似的育人实践证明，教育肩负着为党育人、为国育才的重任，只有通过系统的社会实践，持之以恒地塑造和提升学生读懂中国的能力，才能培养出中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。

社会实践是创造价值的教育过程。受教育、长才干、做贡献，概括了社会实践丰富而立体的教育效果，其中“受教育”“长才干”是社会实践的本体功能，而“做贡献”这个维度，则指出了青年学生通过社会实践可以激发释放出难以估量的创造力。须知，人生最富有创造力的阶段正是青春年少时。日前，北京市启动首都师生服务“四个中心”功能建设“双百行动”计划，梳理了一批经济社会发展的重要问题，由学生组建团队在实践中开展研究，产生了一批有价值的成果。这也启发我们，通过社会实践，让学生进入真情境、解决真问题才能创造出真成果。切实把握社会实践的真谛，引导师生把论文写在祖国大地上，是大学生社会实践的应有之义。

社会实践是办学水平的教育标尺。“学而时习之，不亦说乎”。在古人看来，能够将所学用于实践，是人生幸事。马克思也说，“哲学家们只是用不同的方式解释世界，而问题在于改变世界”。其思想的精髓，就是强调要把理论学习研究主动服务于改造世界的实践。于大学而言，扎根中国大地办教育，社会实践也应发挥指挥棒和风向标的作用。学校服务社会的实践业绩、学生在工作实践的具体表现，都应成为评价办学水平的重要指标。各类大学排行榜，从更多关注科研论文发表的数量转为更关注和考察学校在国家发展、民族复兴大业中的实际贡献，都将促进各级各类学校把社会实践的理念进一步融入育人办学全过程。

习近平总书记指出：“今天，党和国家事业发展对高等教育的需要，对科学知识和优秀人才的需要，比以往任何时候都更为迫切。”“优秀人才”和“科学知识”是经过实践淬炼的人才和能够服务于实践的成果。我们唯有深切体会这种迫切感，以实践育人为载体，全面深化教育改革，才能为中华民族的伟大复兴贡献更大力量。

（作者为北京市委教育工委副书记）

《 人民日报 》（ 2020年08月30日 05 版）

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