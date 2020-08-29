北京工商大学校长孙宝国：加快推进高水平研究型大学建设

6月12日，孙宝国院士在学校举行的校歌发布会暨校园云开放日活动上发表讲话。（图片由学校提供）

人民网北京8月29日电（李依环）“如今，北京工商大学的发展已经步入高水平研究型大学建设的新阶段。”日前，中国工程院院士、北京工商大学校长孙宝国接受人民网专访时表示，高水平研究型大学的建设，从人才培养方面来讲，要注重培养创新型人才；从教育教学方面来讲，要增强教师自身的创新能力，更要增强培养创新型人才的能力。

今年5月，北京工商大学被正式确定为北京市重点建设的高水平研究型大学。据悉，该校始于1950年办学，1999年经教育部批准由北京轻工业学院与北京商学院合并，机械工业管理干部学院并入组建而成。建校70年来，学校已形成本科、硕士、博士和博士后完整的人才培养体系，为新中国培养了15万余名各级各类专门人才。

“双一流”建设为中国高校未来发展指明方向

人民网：2020年是一个特殊的年份。从高校发展来说，“双一流”建设也面临很重要的节点。您觉得“双一流”建设对中国高等教育而言，起到了什么影响和作用？

孙宝国： “双一流”建设对于中国高校现在的发展、未来的发展，影响都非常深远。首先，“双一流”建设给中国高等教育、高校，未来50年、100年的发展指明了方向，这个方向就是世界一流。世界一流大学、世界一流学科，这两者是相互关联的，世界一流大学必须要有大量的世界一流学科来支撑。“双一流”的提出，让每个学校都找到了自己发展、努力的方向。从这个意义来讲，它的影响是非常深远的。

另外，“十年树木，百年树人”。我认为“双一流”建设也是百年大计。2021年，我国完成第一个百年奋斗目标后开始向第二个百年奋斗目标迈进。北工商抓住这个历史机遇，在北京市属公办本科院校分类发展的定位当中，被正式确定进入了高水平研究型大学建设的行列。高水平研究大学的目标也正是实现“双一流”——世界一流大学、一流学科。

从北工商的未来发展来说，今年是我们建校70周年，等到建校100周年——2050年，正好是国家实现第二个百年奋斗目标的重要节点。到那时，北工商要努力建成具有商科、轻工和食品特色的世界一流大学。距离这个目标还有30年的时间，我们学校完全有信心可以实现。进入新时代，我国高等教育发展迎来重要发展机遇，北京工商大学也将抓住机遇，迎头赶上。

一流大学必须要建好一流本科

人民网：对标“双一流”建设的目标和规划，北工商当前有哪些举措？

孙宝国：一流大学必须有一流的本科。2018年，教育部强调要“以本为本”，实际上我校在2014年就提出了“本科为本”的发展理念。为什么要这么提呢？本科是大学办学基础中的基础，要建成一流大学首先必须建好一流本科。当然，当时我们提一流本科也是根据北工商的实际情况来定的，首先要把本科的基础夯实。因为我校在2018年才拿到博士点授权，尽管我们2012年已经开始进行博士生培养，但只是在特殊项目上的探索，这是由北工商的校情决定的。

对于一流本科建设，我们根据学校的实际情况，提出了一个标志性的指标——“369”。“3”是本科生的考研和出国读研的比例要超过30%，这个指标2019届毕业生已经实现了；“6”是指本科生六级通过率超过60%；“9”是本科生四级通过率超过90%。为什么要提“369”呢？面向开放、全球化的发展趋势，我国需要更多能在国际舞台上交流、交往的人才，在这方面来讲，外语是一个非常重要的工具。所以“369”当中，英语是一个非常重要的环节。

第二，大学不仅要传授知识，还要在学生为人、成人上下功夫。在培养学生的诚信方面，2014年起，我校在学生的学术、考试方面推出了“集中统一考试”制度，学生们称之为“千人大考”。我们的期末考试由学校统一组织，学生们在体育馆一起考试，目的是以考风促学风，从杜绝考试作弊入手，培养学生的诚信品德。

此外，不管是本科教学还是从事科学研究，高水平的教师队伍至关重要。近年来，在打造高水平的教师队伍方面，北工商非常下功夫，师资队伍水平整体提升非常快。首先，对招考新入职教师严格把关，不仅要求教师善于教书育人，对心理健康素质、道德品行还特别增加了实测环节；其次，近几年，我校教师队伍具有博士学位的比例超过了70%，许多重要的科研项目，“80后”“90后”已经开始承担重要职责。这为北京工商大学的未来发展打下了坚实的基础。

同时，世界一流大学也应该有一个一流的校园。我们看到现在许多大学校园非常漂亮。当然，不追求千篇一律，每个校园都不一样，每个学校特色也不一样。所以，校园建设也是非常重要的一个方面。对我国的学生来说，一般是18岁左右开始上大学，高考完后，对未来都充满着期望和美好幻想。如果可以在一个优美的校园环境里学习，对学生来讲，也是非常必要的条件。

着力发挥学科的特色鲜明优势

人民网：北京工商大学是专业特色非常鲜明的学校，和行业对接也非常紧密。我们了解到，学校之前提出，要努力建设一个特色鲜明的高水平研究型大学。如何怎样理解这个“特色鲜明”？

孙宝国：每个学校都应该有自己的特色，北京工商大学的专业特色是由历史延续下来的。我们现在写进学校章程的表述是：到2050年，建设成为具有商科、轻工和食品特色的世界一流大学（高水平研究型大学）。商科、轻工和食品三个学科，是由学校的历史形成的特色，并经过了数十年的发展成为了学校的优势，并且发展势头越来越好。

从商科的发展来说，北工商这几年在区域经济，特别是县域经济等方面，取得的研究成果在国内一直处在领先地位，另外，在一些对外经济发展以及自贸区的研究当中，我们也取得了不错的成绩。

从轻工业方面来讲，我们突出轻工的特色，比如，香料、香精、化妆品以及塑料制品等，都属于这个领域的研究，我们也形成了自己的特色优势，在国内乃至世界上都具有竞争力。

从食品工程来说，学校始终倡导风味、健康双导向的理念。一是要好吃，二是吃了以后要有益健康，这也是食品行业未来的发展方向。我们的食品学院全称叫食品与健康学院，全国叫食品与健康学院的大学还不多，大部分叫食品工程。我校的食品科学与工程专业去年排在全国第103位，今年已上升至世界第48位、全国第10位。到2050年左右的时间，希望食品专业能够达到全球前20位或者前10位，真正建成世界顶尖学科。

全力以赴建设特色鲜明的高水平研究型大学

人民网：今年也是北京工商大学建校70周年，站在这个特殊节点，您觉得学校还需要从哪些方面发力，来实现高水平研究型大学的目标？

孙宝国：我们这几年提的叫“凝心聚力”，首先是大家统一思想、统一认识。1999年我校的定位是本科型院校；2008年我们提出教学型院校，由教学型院校向教学研究型转变。我们提出了“三步走”的发展战略，这“三步走”，我们刚走了“一步半”，当前进入了高水平研究大学建设的快车道。这当中我们的思想认识要跟上，全力以赴建设高水平研究型大学。这不是大家“干不干”的问题，而是“怎么干好”的问题。

第二个解决的是高水平研究型大学怎么建。高水平研究型大学从人才培养来讲，要培养的是创新型的人才。另外，从老师来讲，要增强自己的创新能力，尤其要增强自己培养创新型人才的能力。

第三，高水平研究型大学必须出高水平的研究型成果。要面向国家的经济社会发展重大需求，瞄准科技前沿和关键领域，来凝练科研选题，解决我们国家经济社会发展当中一些“卡脖子”的问题。打铁首先自身要硬，老师首先要长本事。

第四，高水平研究型大学必须是国际化的，包括未来的“双一流”大学也必须是国际化的。我们要提高教师和学生的国际化比例，既要“走出去”也要“请进来”，深入加强学术科研的国际交流与合作。

一流人才的培养要面向国家重大战略需求

人民网：您刚才提到创新型人才，面向未来的高水平研究型大学，您认为对创新型人才的培养有什么新要求？

孙宝国：创新型人才的培养，对于不同的专业、不同的学科，要求也不一样，但是总的来讲，创新型人才具备几个素质非常重要：

第一，要有创新的意识。不管在哪儿、做什么，都能想着自己的科研、专业能力如何再提高，如何推出一些颠覆性的发明成果、技术等，因此有创新的意识是首位的。

第二，创新人才必须要有创新的能力，必须要知道怎么创新。从理工科来讲，通常有一句话，成功的选题就是成功了一半。选什么题，通常看是不是国家经济社会发展所必须的，是不是学科前沿等，选题从哪里来？选题应该从实践当中来，这也要求必须具备创新的能力。

第三，创新还必须懂得“他山之石”，从别的学科当中来汲取一些营养经验，学会学科交叉，能够善于学习交流。

第四，创新人才最重要的是必须要有家国情怀，要有民族情结，要解决我们国家现在急需的、“卡脖子”的问题。

当然，创新还有一个重要的方面，一个人的力量是有限的，现代科学技术发展，需要大家来协同攻关，领导力和团队写作能力也是很重要的一方面。当然，从学校来讲，你还要给大家打造一个适于创新的平台。国家级的、省部级的科研课题，要有相应的仪器和装备来作支撑。

北京工商大学将助力学子放飞青春理想

人民网：当前即将进入开学季，2020级萌新即将报到入学，进入心仪已久的北工商校园。请您简单向学子们推介一下北京工商大学。

孙宝国：我本人就是北京工商大学毕业的，在学校学习工作已经40年整。我觉得北工商非常适合青年学子放飞自己青春的理想，不管是在校生也好，或者我们的毕业生也好，现在都有相当多的非常有成就的、非常有影响的人才出现，是一个学习的好地方，也是为大家有一个光明的未来，成功打下一个坚实基础的好地方。

(责编：李依环、马昌)