原标题：见证一节好课的诞生

8月27日，“走进学而思网校——揭秘一堂网课的诞生”活动在学而思网校总部举行。好未来旗下学而思网校对外全面展示自身教育理念、教学方法和教育科技，向公众讲述一堂好课背后的故事。

一堂好课的背后，是对教育本质的孜孜追求

活动现场，学而思网校总经理刘庆逊回顾了学而思网校的发展历程。早在2008年，学而思网校的前身信息事业部成立，好未来开始前瞻性地进军在线教育领域。2010年，学而思网校正式上线。十二年间，学而思网校从最早的录播课模式，到探索出“直播+辅导”的双师直播模式，再到将自主研发的AI技术引入课堂。发展至今，学而思网校已打造出多元化教育生态，从学前到全学龄，从工具到内容，面向全球用户提供更全面、高效的线上教育解决方案。学而思网校始终坚持“激发动力、培养能力”的教育理念，希望帮助孩子每天进步一点点，至今已陪伴了千万孩子成长，在学而思网校上过课的学员覆盖了全国绝大部分地区及全球其他国家。

今年的新冠肺炎疫情让很多人措手不及。学而思网校第一时间响应国家“停课不停学”的号召，率先面向全国学生推出免费直播课。在免费直播课推出的3个月时间里，每天观看直播课的学生超过6000万人次，峰值最高时每节课有超过100万人同时在线。5月18日起，学而思网校将免费直播课升级为在线免费“同步习题课”，主要围绕课内同步的重难点进行讲解，同时配有学习助手和社群服务，让学生能真正掌握知识点。为了帮助学生与家长更好地迎接开学季，学而思网校还将于8月30日推出为期两周的“免费预习课”。届时，不仅有清华大学、北京大学毕业的优秀教师直播授课，还有刚刚迈入清北校门的学长学姐们分享经验，助力学生们“开学热身”，走好新学期的第一步。

活动现场，学而思网校学科项目部负责人郝月菲以语文为例，介绍了一堂好课的设计理念，也称一堂好课五步法。第一步，找到好方法。确保每一节课的方法都是行业内具有十年以上经验的优秀老师讨论形成的最优方法论。第二步，让课堂好玩。通过每节课的情景化课堂设计，让原本枯燥乏味的知识讲解一下变得妙趣横生。第三步，打造让孩子享受的产品体验。在3V3小组课上，孩子们既竞争又合作，自由组队尽情PK，让学习就像玩游戏。第四步，反复打磨保证品质。通过1+1+1三轮课程打磨，一轮磨课，一轮内测，一轮集体备课，保证课程最终呈现效果。第五步，数据化课程复盘。每节课上实时监测在线人数、出勤率、互动题参与率、正确率、完课率等核心指标，实现每一个模块的精准迭代。

郝月菲还介绍了学而思网校的选培机制。学而思网校教师大部分都来自于985、211院校，其中很大比例来自于清华北大，严格的标准保证了新老师自身就具有较强的知识储备和学习能力。面试通过后，新教师还会经过一个月的脱产培训和为期3-6个月的一对一磨课。“课上一分钟，课下下苦功。”每位主讲老师每节课前还要经过要反复练课、录课，样课通过后才能真正走上台前，开始直播授课。

一堂好课的背后，是主讲、班主任、教研老师的倾力付出

作为在线教育的引领者，学而思网校采用了“直播+辅导”的双师教学模式，在保证优秀主讲老师授课的同时，引入辅导老师，加强对学生的个性化关注，突破了传统在线教育模式在K12领域的瓶颈，实现了学习效果和满意度的双重提升。

活动现场，学而思网校小学数学教学负责人王鹏老师分享了作为主讲老师幸福的“烦恼”。“万万没想到，我的办公室成为了网红打卡地，每年暑假很多孩子来北京旅游时会专门到网校，就为了看我一眼。”让王鹏老师印象最深刻的是，来自沈阳的12个学员家庭包了一列车厢，跨越千里来到北京与屏幕另一边的自己相见。被学员如此爱戴的背后是主讲老师的倾力付出。“教育是个良心活儿，教师是个神圣的职业，教学是一门永远充满了遗憾的艺术。我们的每一位主讲教师都希望通过最大的努力，最大程度保证教学效果。”王鹏老师说。

小学员们为自己喜爱的老师撰写感谢信

作为一堂好课必不可少的一环，班主任老师（即辅导老师）同样起着重要作用。学而思网校初中班主任负责人蔡鹏介绍了班主任老师的心得。“直播+辅导”模式创造了重新理解“教育”的一种可能性。主讲老师主攻“教”，专注于知识传授部分；班主任老师则更多承担“育”的责任，通过陪伴、鼓励、表扬，实现了对孩子的关爱。双师联动，真正提升孩子学习效果的同时，实现激发动力、培养能力。

好老师输出一杯水，背靠一片海。一节好课的诞生不仅依靠主讲老师和班主任老师的台前展示，背后更有教研团队的默默付出。据介绍，学而思网校的每一堂课背后凝聚着超过10万字的参考资料，超过5位教研老师参与编写并结合教学场景反复打磨，最终确保呈现给学员的课程内容具备科学性、准确性和趣味性。

一堂好课的背后，是先进教育科技的加持

本次活动还设置了课堂体验环节，全方位展示学而思网校如何通过科技运用、设计课堂互动与激励体系让孩子爱上学习、学到“上瘾”，同时关注孩子的视力保护。

在学而思网校的课堂上，3D动画课件、动画+互动游戏、在线互动实验系统等学习工具可以充分激发孩子的兴趣。语音弹幕、连麦互动、战队PK等功能设计有效提升了课堂参与度。学习积分激励、个人成长体系、明星队员和进步黑马评选等环节则让孩子感受到满满的成就感。

针对学员的课堂表现和学习数据，每节课结束后还能自动生成学情报告，全方位记录并覆盖孩子的学习链路。班主任老师通过学情报告针对性地对孩子进行辅导提升，配合完成学习闭环。

活动现场，学而思网校还展出了自主研发的科技产品。

其中“AI老师普通话教学系统”吸引了很多人的目光。2018年学而思网校人工智能团队为全国最大的彝族聚居县——四川省昭觉县定制开发了“AI老师普通话教学系统”，特别定制学前儿童彝汉双语学习模块，帮助当地学生学好普通话。截止到2020年7月，已有近8万名学生和2000多名幼儿、小学教师受益，为这些少数民族地区的孩子未来享受公平的教育，摆脱贫困打下基础。

现场还展示了学而思网校自有教研团队和技术团队研发的VR产品。通过VR技术创造全新的学习场景，全面提升孩子的学习专注力，拓宽课堂知识的广度与深度。 “故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州”，戴上VR眼镜，孩子们即可“走”进楼内，一边观赏建筑的结构与装饰，一边听到关于黄鹤楼的诗词讲解，身临其境不再是一个比喻。此外，孩子们还可以通过VR设备，“亲手”完成物理、化学教学中不便于操作的危险实验或大型实验，让理论与实践得到更好的结合。

学而思网校总经理刘庆逊表示，教育的本质关注的是人。服务好用户，打磨并不断优化课程产品才是护城河所在。学而思网校将始终秉承自己的教育初心，用爱和科技让教育更美好。（王新）

(责编：实习生（黄悦）、熊旭)