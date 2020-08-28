原标题：读博超期未毕业，并非个人私事这么简单

近日，西安电子科技大学官网发布对部分超期博士研究生作出退学处理的公示。本次拟退学人员中，有33人联系不到，校方将名单予以公示，公示期为2020年8月21日到2020年9月1日。

博士生究竟可以延期多久毕业，并没有绝对统一的硬性规定。比如，有的学校规定最长可延期8年毕业，而有的学校只有5年。但从西安电子科技大学公布的学号来看，这次被退学的学生中，很多人读博时间长达15年，这显然已经超出了“极限”，对之作出退学处理不仅合理，也很必要。

考博固然很难，“上岸”后却不能毕业确实有些遗憾。但是，博士生培养需要投入大量资源，超期不退不仅浪费培养资源，也难免让培养质量大打折扣。更现实地来看，每个学校都有博士生指标、名额限制，超期不退还将影响学校的招生计划，甚至可能影响导师的科研进展。所以，博士生能否如期毕业，或者说毕不了业能否及时清退，绝不是个人的私事，更关系到公共利益。

事实上，近一两年已有多所大学集中开展博士生清退工作。据不完全统计，今年已经有近30多所高校公示清退超过1300名硕博研究生，原因涉及“已超最长学习年限”“未报到入读”“申请退学”等。这与近年来国家强调提高研究生培养质量密切相关。

其实，及时清退那些超期博士生，也是维护研究生培养质量的内在要求。大量未能如期毕业的博士生长时间的超期不退，本身就弱化了博士生培养的严肃性，也很可能让一些人产生侥幸心理，即把考博纯粹当作混个名头，而不顾能不能毕业。所以，按规定如期清退超期博士生，能让社会更理性地看待博士教育，也是真正落实“严进严出”的题中应有之义。

当然，在集中清理的过程中，也要注意区分原因。如部分博士生是因为创业、留学深造等原因导致无法如期毕业，就应该依据规定准许其申请延期，以避免造成不必要的影响。

其实，不管是本科、硕士还是博士，任何一种学制都有相应的培养期限。对那些超期不退的学生，就该及时予以清退，这是压缩人才培养“水分”最基础的要求。（朱昌俊）

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