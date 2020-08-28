原标题：秋季全面开学：疫情防控不能“一刀切”

8月27日，教育部举行新闻发布会介绍全国秋季学期情况。教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主任、体育卫生与艺术教育司司长王登峰介绍，教育部正指导各地和学校全面恢复正常教育教学秩序，努力做到安全开学、正常开学、全面开学。

应开尽开：全面恢复教育教学秩序

“全国疫情防控取得阶段性重要成果，国内疫情防控形势不断向好。春季学期已有2.02亿人，即超过全国学生总数75%的学生，回到了校园，并且实现了校园‘零感染’。”王登峰介绍，“秋季学期已经具备了全面正常开学的条件，所有学段、所有年级应开尽开。”

教育部要求，各地和学校按照“最大限度复学、最严标准防控”原则，科学谋划秋季开学疫情防控工作，全面推进恢复正常教育教学秩序。

截至目前，31个省份已经确定开学时间，中小学、幼儿园在9月1日左右开学；高校分批次8月下旬至9月开学。75所教育部直属高校中，49所高校第一批学生已于8月底返校，剩下高校的第一批学生将于9月全部返校。

王登峰表示：“要建立常态化精准防控和应急处置相结合的工作机制，组建应对学校突发新冠肺炎疫情应急工作队伍，加强技能培训，做好应急演练，一旦发现疫情，第一时间隔离、第一时间报告。”

防止过度防控：反对封闭校园“一刀切”

近日，全国各地学校均要求继续强化校园半封闭管理，师生非必要不出校，校外人员非预约不进校。原则上不举办大规模聚集性的学生会议和校园活动，鼓励开展线上会议或交流活动。

王登峰坦言：“严格落实防控措施是必要的，也要做到防止过度防控。不能因为存在风险就影响到正常的教育教学秩序。如果学校里突然出现了疫情风险，就得根据疫情扩散和影响具体范围和实际情况来决定应该采取何种措施，是局部的班级停课进行隔离，还是全面封校。”

针对部分高校“一刀切”进行校园“封闭管理”，王登峰回应，此前发布的《秋冬季新冠肺炎疫情防控技术方案（更新版）》有两个最主要内容：一是严格做好校门管控，二是学生“非必要不外出”。“这既不是封闭式管理，也不是不准出来。高校教职工要与学生同等管理，一视同仁。”对于“十一”假期学生能否离校外出，“需要各地各校因地制宜，反对‘一刀切’”。

线上线下：教学即时切换，无缝衔接

疫情期间，亿万学生“停课不停学”，这次中国教育史上前所未有的大规模在线教学，不仅成功应对了疫情带来的危机，还掀起了一场“学习变革”。

教育部基础教育司司长吕玉刚介绍，在基础教育领域，依托教育质量高的地区、办学水平高的学校、教学水平高的教师和专业水平高的技术团队，系统开发了4000多节覆盖所有年级、各门学科的秋季学期课程资源，并组织遴选了各类优质专题教育资源，通过国家中小学网络云平台和中国教育电视台继续上线播出，供各地免费使用，实现了从疫情期间“应急方案”到“精品课程”的全面升级。

“线上线下结合的教学，其实是未来基础教育发展的方向。”此前，北京市教委新闻发言人李奕表示，如果疫情出现反弹或者有部分学生需要居家学习时，线上线下课程可以随随时切换，无缝衔接，为学生“停课不停学”提供保障。

疫情期间，全国所有普通高校都全部实现了线上教学，108万名教师开出来110万门课程，合计1719万门次，参加线上学习的大学生2259万人，合计35亿人次。

教育部高等教育司司长吴岩表示，高校的教学模式将从上半年的线上教学为主，转变为现在线下教学为主、积极推进线上线下教学相结合；课堂理论教学、学校实验教学和校内外实习实训教学将全面推开。针对校园内可能出现的疫情风险，吴岩说：“将根据情况及时将线下教学转为线上线下相结合，或全面转为线上教学。”（陈鹏）

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