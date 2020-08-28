原标题：高校花式出招助力光盘行动

校内食堂推出的自选称重模式逐年受到欢迎，有志愿者劝导学生节约用餐，通过“光盘行动”照片、视频打卡等活动营造良好的节约氛围……高校正迎来秋季开学季，很多教师和学生接受采访时谈起各自学校别具特色的光盘行动，都津津乐道。

中国海洋大学很早就尝试各类选菜模式，“半份菜”“大小份”“称量自选”“订单式生产”等丰富了学生的选择，其中，像自助餐一样的“称量自选”很快大受欢迎。大三学生徐昌昊说：“通过称量自选，我们可以多选菜品，少盛菜量。每斤菜12.8元，我每样盛一点，每顿饭花10元，食物也不会浪费。”今年毕业生返校期间，学校还推出网上订餐预售，一方面照顾学生的口味，以免因为不好吃而浪费，另一方面避免因过多备餐造成浪费。

浙江外国语学院的食堂墙壁上贴着各种关于营养搭配的科普知识以及“珍惜粮食、反对浪费”的标语。几年前，学校部分食堂开始根据价格和份量用大小不同的餐盘盛菜。该学院后勤服务公司总经理颜纯军说：“通过小餐盘盛菜，一般大家取两三盘菜配上主食就可以吃好。学校倡导适度点餐和健康科学的生活方式，注重健康饮食。今年，学校在教工餐厅推行米饭自助，引导教职工按需自取。各学生餐厅开展光盘换积分活动，就餐光盘者每次可获得一个积分卡，累计可兑换小礼品。”

上海大学大四学生于果（化名）介绍，学校安排志愿者劝导学同学节约粮食，佩戴“光盘围裙”的志愿者会对点餐量明显过多或有倾菜行为的人进行提醒。在南昌大学，身穿红色小马甲的文明用餐劝导志愿者也常出现在食堂，通过语言提示、光盘监督、卡通互动等形式传递勤俭节约理念。

曾当过光盘志愿者的南昌大学研三学生饶翔说：“从小家里就教育我不要浪费粮食，我通过自愿报名光盘志愿者引导周围的人，看到光盘越来越多，餐厅越来越干净，挺有成就感的。”今年5月中旬返校时，饶翔惊喜地发现学校增加了半份饭窗口：“花同样的钱，可以吃到比以前更多样式的菜了。尤其是饭量比较小的女同学都表示非常开心。”

中国海洋大学有一个“智后勤”App，学生可以在平台上反映后勤问题，管理者会以此为根据对相关工作进行整改。徐昌昊说：“我印象最深刻的是有同学留言，建议盛饭阿姨可以根据同学的体型有针对性地盛，如果遇到瘦小的女生，可以多问一句盛多少，这样有助于减少浪费。该App还将师生就餐行为习惯形成大数据，后厨根据数据对食材进行调整，在采买、储备、制作等环节进行科学管理，减少浪费。

同济大学的很多学生最近都在朋友圈接力打卡自拍本人光盘的照片或视频，赢取小奖品。同济大学文明办负责人说：“学校通过朋友圈、微博、抖音等平台倡议光盘接力，共同记录生活点滴，目的是一传十、十传百，让光盘成为同济师生的自觉行为。”

很多高校都在线上开展“光盘行动”主题活动，天津外国语大学、南开大学、首都经济贸易大学等都发出了以“珍爱粮食，勤俭节约”为主题的倡议。

从2013年就开始引导学生养成低碳、环保生活方式的北京林业大学，今年综合运用新媒体技术，以H5网页倡议、系列图文推送、A4210好习惯养成交互平台打卡等多种方式，宣传开展光盘行动，引导同学利用“21天效应”养成餐饮零浪费的好习惯。

“很多人吃饭前喜欢给美食拍照，但是少有人会在吃完饭后拍，也少有人在意自己吃了多少剩下多少。光盘打卡活动不仅记录了自己每一餐的美食，还记录了每一次光盘环保行为。珍惜美食才会想要拍照，光盘才是真正践行了珍惜。”北京林业大学活动参与者赖诗慧说。（胡路鑫 彭楷舒 毛嫣然 王宇轩 张敏）

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