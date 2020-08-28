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有“备”而来 轻松上课

2020年08月28日08:32  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　我的对外汉语教学生涯始于2008年，迄今为止，教过的学生年龄低至4岁孩童、高至70岁的老人，其中包括大学生、中小学生、政府部门及企业工作人员、退休人员等。面对具有个体差异的汉语学习者、面对不同类型的汉语课程，要想给学生呈现一堂精彩而不枯燥的汉语课，着实需要老师在备课环节动一番心思、费一些脑力。

　　提到备课，作为教师应该都会想到备学生、备教材、备教学方法等方面，而在实际教学过程中，教师所需要备的“点”远不止这些。以我在奥地利维也纳大学孔院和汉学系所教课程来看，一堂对外汉语课，无论课时长45分钟（一对一汉语课），还是90分钟（汉学系本科生汉语课），抑或是135分钟（孔院学期课晚班），不管是线上教学还是线下面授课程，老师在备课时都应考虑到这些问题：这堂课针对的是什么样的教学群体？主要教学内容是什么？课堂上运用哪些教学方法？最终要达到怎样的教学目标……

　　因材施教——备“学生”

　　本着“以学生为中心”的原则，作为对外汉语教师，在接手一个新班时，首先要熟悉全班学生的名字。由于学生来自不同国家，有些特殊名字的拼写和发音对我来说难以记住。我的做法是先从视觉上记住较难的名字，然后第一次课让学生做自我介绍时，仔细聆听并重复学生的名字，再让学生确认我说得是否正确。这样不仅可以拉近师生之间的距离，还可以避免课堂上叫错学生名字的尴尬。

　　其次是要了解学生的职业、身份及学习汉语的动机。在第一次课初次相识、相互做自我介绍的时候，也是了解学生的一个契机，同时还可以抛出“你为什么学习汉语”这个问题。另外，从学生做课堂互动练习和课堂表现的积极性上，教师也可以大致看出学生的个性。了解这些便于在备课时有针对性地选取学生感兴趣、难易程度适合的内容，从而做到因材施教。

　　与时俱进——备“教材”

　　作为老师，在拿到教材时，第一时间就要了解其结构与内容。我会关注出版时间、书中涉及的主题及相关语法点，概览整本教材。同时，根据所教班级的课时设置来制定一学期的教学计划。

　　在对外汉语教学中，教师的“与时俱进”可以让学生了解更多书本以外的知识和信息，而不只是局限于课本知识。如果所用教材的出版时间较早，里面个别内容已过时，教师可根据情况在课堂讲解时删减教材中不实用的内容，补充学生感兴趣的关于当代中国的“时事”内容。

　　备“教材”时，PPT课件的制作对我来说会耗费大量时间。从学习内容的选取、版面设计、字体字号字色的选用，到图片搜索筛选以及动画设计等，都从学生视角出发，让学生在观看和听讲时更易于接受和理解。另外，备课时针对教材上涉及的内容，不管是汉字、词汇、语法还是课文，都要从学生角度来设置一些问题，找出恰当的解释和回答，对于学生提出的问题老师要“知其然知其所以然”。

　　宁多勿少——备“课量”

　　在与同事进行汉语教学探讨时，曾有老师说起课堂上把自己当堂课所备内容都讲完，距离下课还有很长时间（因为我们孔院的学期汉语课是每次3课时，即135分钟），自己也没料到这么快就讲完了，一时间竟手足无措，不知下一步该如何继续。

　　我想这涉及的是教师每次备课量的问题，考验的是老师随机应变的能力。备课量的多少通常取决于所授课程的级别和课堂持续时间，从我个人经验来说，每次备课时在数量上尽量做到“宁多勿少”，以避免课堂上出现师生“无话可讲”“无事可做”的尴尬局面。具体做法是教案中的必要学习内容准备充分之余，在正常备课量的基础上再额外补充一些诸如游戏性的课堂活动练习，或是与当课所学内容相关及难度合适的短视频（5分钟以内），以备不时之需。

　　只有做到“有备而来”，才能得心应手地处理课堂教学的各个环节，轻松上好每一堂课。

　　（作者系奥地利维也纳大学孔院汉语教师王玉燕）

(责编：李依环、熊旭)
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