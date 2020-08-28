 线上教学成“主课堂” 云端中文课催生教学新模式

原标题：云端中文课催生教学新模式

北京语言大学中华文化国际传播中心主任助理、副教授岳岩（右）带领华裔青少年“云游”故宫。

受新冠肺炎疫情影响，国际中文教育的教学平台由线下转至线上。在线上教学成为中文教育“主课堂”的背景下，如何转变思路，调整教学方法，中文教师们一直在思考并在不断实践探索。

中文教育机构转战网络

2020年3月7日，西班牙巴塞罗那孔子文化学校“孔子数字课堂”正式开课。让该校校董麻卓民没想到的是，在第二期直播时段，在线听课人数突破2500人，占5个校区注册学生的80%。同时，网络课程向社会开放，非本校学生参加听课的达350人。

“孔子文化学校的教师以新颖的上课形式，让中文课堂走进学生的家里，甚至让很多父母也忍不住和孩子一起上起了中文网课。”在麻卓民看来，此次网络教学的尝试，取得了意想不到的效果，不仅激发了学生们的学习兴趣，也提升了老师们的教学水平。

正如西班牙巴塞罗那孔子文化学校适时做出改变一样，各中文教育机构也逐渐转战网络——各国孔子学院推出线上教学；网络中文教育平台“中文联盟”推出了一系列示范课、精品课；海外中文学校推出了线上中文课。

4月中旬，意大利教育部联合媒体推出的电视网络课程“电视学校”开播，任教于罗马国立住读学校的国际中文教师陈晨正是初级中文课程的设计者、策划者，并参与了录制。“课程内容很全面，对我的中文学习很有帮助。”听了该课程的学生如是说。

相关专家认为，虽然疫情给国际中文教育带来冲击，但大规模的线上中文教学实践为今后中文教育网络化、信息化积累了丰富的经验，也催生了新的中文教学模式、教学形态。

如何适应多变的课堂

北京语言大学中华文化国际传播中心主任助理、副教授岳岩撰文认为，疫情期间，线上中文教学保证了教学的顺利进行，其优势也很明显：不局限于课堂人数，不受时空限制，学生可以随时随地进行学习，实现碎片化、个性化的教与学；网课的教学资源丰富，媒体多样，易于获取、传播、分享和保存，不需要像传统课堂一样记笔记；教师可以借助线上通讯工具及时地将与教学有关的内容、资源、计划、通知等告知学生，节省了信息流通的时间和成本。但也存在短板：线上师生之间的教学互动没有传统课堂频繁，学生之间的互动则更少。线下课堂师生、学生之间的近距离互动更多，互动情境也更真实，师生更容易产生共情。老师无法像课堂上一样观察并监督学生的学习情况，因此对学生的自律和自控能力提出了较高的要求。

英国谢菲尔德大学孔子学院公派中文教师宋晶晶就遇到了一个难题。在开展线下教学时，她擅长运用游戏教学法，比如针对华裔孩子识记汉字不易的问题，使用bingo词卡帮助其认汉字。“具体操作是老师将课本词汇输入bingo在线制作网站，随机生成不同顺序的5×5排列的 bingo词卡，发给学生。老师依据词汇表读出生词，学生在bingo词卡上找到老师所读的词语，横、竖、斜5个词连成直线即为bingo，可以奖励得分。每次面授课复习词汇的时候学生都期待地问我：‘老师，我们什么时候玩儿bingo？’”宋晶晶说。

但将这个在线下教学期间备受学生欢迎的游戏搬到线上课堂时，宋晶晶发现其并不能很好地适用于网络教学，“百试不爽的bingo在网络教学上遭遇了滑铁卢”。宋晶晶只好反复尝试，数次修改，才将bingo游戏再次上线。让她欣慰的是，游戏终于得到了孩子们的认可。“游戏教学法在面授和网课应用的反差使我明白，作为老师只有及时调整教学方式，才能适应多变的课堂。”宋晶晶说。

科技赋能中文课堂

相关专家认为，疫情期间的线上中文教学让教师们有新的视角去看待国际中文教育，也开始重新认识科技和国际中文教育的关系。

8月18日，2020年海外华裔青少年“魅力北京·多彩华夏”中华文化体验线上夏令营营员正式开启了云游北京以及中华文化体验之旅，首站选择的是故宫。

如何在两节课的时间带领华裔青少年在云端深入了解和感受故宫并隔着屏幕也能有身临其境的感受？课上，岳岩副教授以问题为导向，运用顺口溜、动画故事、图片、自编自导自演并参与制作的实景视频等多种呈现方式，带领营员们一步步沿着故宫中轴线穿过午门，走进故宫的前朝三大殿——太和殿、中和殿、保和殿，然后来到后廷三大宫——乾清宫、交泰殿和坤宁宫；漫步御花园之后，悠游穿出神武门。

就此，相关专家指出，“云游”课堂是全新的教学模式，是现代科技手段为网络课堂增彩的成功实践。

科技不仅推动了线上中文教学模式的改变，也为用户带来了不一样的体验。

于去年10月25日正式上线的“全球中文学习 平台”汇聚各类中文学习资源，打造能够随时随地自主学习中文的网络学习环境。数据显示，截至5月31日，该平台的用户已经达到64.7万，覆盖152个国家和地区。数据快速增长的背后，平台智能化和个性化的特点功不可没，因为融合了智能语音和人工智能技术，平台可以为每个学习者定制个性化学习方案，并支持实时反馈，这对用户来说是非常重要的体验。(记者 赵晓霞)

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